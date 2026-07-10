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    Kylian Mbappé carga contra Facundo Tello tras su penal perdido ante Marruecos: “Hubo un lío con el árbitro”

    El capitán francés desperdició la apertura de la cuenta después de una larga espera para ejecutar. Siente que se dejó desconcentrar.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Xinhua/Lui Siu Wai. Lyu Xiaowei

    Corría el minuto 25 del primer tiempo entre Francia y Marruecos, por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El juez argentino Facundo Tello sancionó penal para los galos. Kylian Mbappé asumió la responsabilidad y se colocó frente al punto de lanzamiento para ejecutar. Sin embargo, la jugada se estaba revisando en el VAR por una posible infracción previa de Désiré Doué. Los segundos transcurrían y el capitán francés seguía esperando, ante la molestia de todos los franceses. Cuatro minutos después, el delantero tomó carrera y disparó: su remate fue atajado con facilidad por el meta Yassine Bounou.

    Inmediatamente vino la pausa de hidratación, que estaba retrasada, y Kiky se fue encima del juez argentino, reclamándole con ímpetu la demora en el protocolo.

    Qué le dijo Tello

    Al final, Francia ganó con tranquilidad por 2-0 y Mbappé precisamente anotó en la segunda parte la apertura de la cuenta. Sin embargo, cuando los medios de comunicación le preguntaron sobre qué pasó en esa jugada, el nacido en París transparentó sus diferencias con el juez.

    “No disparo bien este penalti. Pero fue complicado, hubo un lío con el árbitro. Me dijo que había penalti. Me preparé, pero volvió a verme para decirme que ya no había penalti... Me dejé desconcentrar”, declaró el capitán galo.

    Didier Deschamps, entrenador de Francia, tampoco quedó conforme con el protocolo: “Le dije: ‘Bueno, que espere lo que tenga que esperar y que haga las cosas como corresponde en lugar de estás yendo y viniendo’. Pero bueno, ya está, es así, no se puede volver el tiempo atrás”.

    Más sobre:FútbolKylian MbappéFranciaMundial 2026

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