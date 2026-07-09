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    El gran candidato está imparable: Francia saca del camino a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

    El seleccionado galo es el primero que se instala entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo de Norteamérica. En Boston, venció por 2-0 a los Leones del Atlas, siendo muy superior. Mbappé falló un penal en el primer tiempo, pero se redimió en el complemento. El vencedor aguarda por España o Bélgica.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Francia saca del camino a Marruecos y es semifinalista del Mundial. Foto: Xinhua Hu Xingyu

    El primer semifinalista del Mundial 2026 es Francia. El candidato de fierro a quedarse con el título reafirmó esa sensación que no solo es ambiental, también es futbolística. Superó un escollo que estaba llamado a ser más empinado, Marruecos, y nuevamente se instala entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. En Boston, el seleccionado galo se impuso por 2-0.

    Se reeditaba la semifinal de Qatar 2022, que ganó el elenco europeo por 2-0. Uno de los anotadores de ese día fue suplente: Theo Hernández. El otro no fue convocado: Kolo Muani. El año pasado se encontraron ambas naciones en una semi del Mundial Sub 20 de Chile. En Valparaíso, ganaron los magrebíes en tanda de penales. Mohamed Ouahbi, el DT campeón juvenil, es el mismo del seleccionado mayor.

    A priori, era de lo mejor que podía presentar la serie de los ocho mejores. Ante los marroquíes, que ya no es una cuestión del azar que sean animadores, Francia tenía otra oportunidad para mostrar sus galones. A la larga, llegó a esta instancia con 100% de rendimiento. Désiré Doué, que entró muy bien ante Paraguay, entró a la oncena como puntero izquierdo en lugar de Barcola.

    Mientras que los Leones del Atlas salieron sin un centrodelantero nominal. Ante la baja del goleador Ismael Saibari, por lesión, el técnico Ouahbi optó por nutrir al equipo de futbolistas técnicos y rápidos. El más adelantado era El Khannouss, con Brahim Díaz y Talbi como complementos. En el primer tiempo, los africanos mostraron una faceta más defensiva de la que acostumbran. Le dejaron la posesión al rival.

    Les Bleus fueron claros dominadores en la mitad inicial del partido, pero no concretaron. Marruecos tuvo una postura similar a lo que hizo Paraguay contra los galos, pero con menos aspereza. Yassine Bounou, más conocido como Bono, se fue convirtiendo en el sostén de su equipo. Antes de los 5′ tuvo un par de tapadas: un remate de Mbappé y un cabezazo de Upamecano.

    Foto: Xinhua Lyu Xiaowei

    Recuperando alto y saliendo con espacio, Francia es casi letal. Así gestó la acción del penal sancionado en los 25′, por una infracción de Mazraoui en contra de Kylian Mbappé. De contragolpe. Luego de una demorosa revisión por parte del equipo arbitral argentino a cargo del partido, se procede a la ejecución y el 10 galo falló. Bono le atajó el remate, lanzándose hacia su izquierda. Más adelante, el crack tendría su redención.

    Francia fue más

    No fue un partido golpe por golpe. Francia fue el protagonista y Marruecos, quizás con sorpresa considerando lo que venía desplegando, asumió un rol secundario. A la larga, que Bono haya sido el mejor de la primera mitad (jugó en versión Qatar 2022) no era casualidad.

    Ya en la parte complementaria, cuando los africanos empezaban a esbozar una postura más animada, los pupilos de Didier Deschamps dieron con el arco, rompieron la muralla del rival y encaminaron un triunfo justificado, por el trámite del encuentro.

    A la hora de partido, llegó la redención de Mbappé. Le queda el balón, tras una acción de Doué, y con poco espacio para maniobrar saca un remate colocado, al segundo poste de Bono. Para tratar de vulnerar al gran arquero marroquí, había que definirle lo más abierto posible. Fue una definición excelsa del ex PSG, quien llegó a 20 goles en 20 partidos en Mundiales (todos con el mismo entrenador, por lo demás). Con 27 años y 201 días, es el más joven en alcanzar 20 juegos en Copas del Mundo. La figura francesa también sabe romper marcas.

    Más tarde, en los 66′, llegó el 2-0 y prácticamente la sentencia. Como a Francia le sobran las estrellas, apareció Ousmane Dembélé para ampliar la diferencia. Ataque rápido y definición mediante un remate de frente al marco. El exportero del Sevilla alcanza a tocar la pelota, sin embargo no fue suficiente para evitar el gol.

    Tras el 2-0, Deschamps tiró de su gran plantel e hizo ingresar a Zaïre-Emery, Mateta (por un Mbappé que se fue resentido), Barcola y Malo Gusto. Mientras Francia se podía dar esas licencias, Marruecos no logró pelear el partido. Decepcionó el partido de los Leones del Atlas.

    Este viernes, se conocerá al rival de los galos en semis: España o Bélgica. Europa asegura un finalista. Tomando las últimas tres Copas del Mundo, Francia solo ha perdido un partido: ante Túnez, en Qatar ‘22 (contra Argentina, en la final, fue en penales). Lo de Les Bleus no es casualidad.

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    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalFranciaMarruecosCuartos de finalKylian MbappéYassine BounouCopa del Mundo

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