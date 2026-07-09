Con prioridad para los abonados: la UC anuncia la venta de entradas para el duelo con Estudiantes por la Copa Libertadores.

La UC anunció el inicio de la venta de entradas para el partido frente a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores. El encuentro será la revancha de los octavos de final y se disputará el martes 18 de agosto, a las 20.30 horas, en el Claro Arena.

De acuerdo a lo informado por Cruzados, la venta comenzará el lunes 13 de julio a las 12.00 horas con una etapa exclusiva para los abonados de la temporada 2026. El abono no incluía los duelos de eliminación en el certamen continental.

Posteriormente será el turno de los socios de Cruzados y de la hinchada visitante. El público general solo podrá acceder a boletos en caso de que exista un remanente una vez finalizadas ambas etapas. Para todos quienes busquen adiquirar un boleto será obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas.

La preventa para abonados se extenderá desde el lunes 13 de julio hasta el martes 21 de julio, hasta el mediodía en ambos casos. Durante ese período, los abonados tendrán prioridad para adquirir los mismos asientos correspondientes a los que tienen en la Liga de Primera.

La segunda etapa comenzará el jueves 23 de julio a las 12:00 horas y estará destinada a los socios con membresía vigente. En esta fase podrán adquirirse hasta cuatro entradas por compra, las que deberán ser asignadas a otros socios vigentes de la misma categoría. También podrán participar los abonados que no compraron en la etapa anterior, quienes podrán adquirir entradas en sectores distintos a los de su abono.

Respecto a la hinchada transandina, Universidad Católica informó que durante los próximos días dará a conocer los requisitos para acceder a las entradas.

En cuanto a los valores, las entradas para abonados y socios comienzan en $17.500 para el sector General de Mario Lepe Bajo/Ignacio Prieto Bajo llegan hasta $140.000 en los Premium Seats de Sergio Livingstone. Para niños, los precios parten en $11.375 y alcanzan los $91.000, mientras que las entradas para público general van desde $25.000 hasta $200.000, según la ubicación. En tanto, el sector destinado a la hinchada visitante tendrá un valor único de $50.000.