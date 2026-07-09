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    Metro suspende servicio en tramo de Línea 2 por persona en la vía: personal de Bomberos trabaja en el rescate

    El hecho se registró en la estación Rondizzoni, donde la persona habría caído a la vía del ferrocarril subterráneo, por razones que se investigan.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Estación Baquedano se transforma en un espacio de cultura sostenibilidad con la iniciativa Estación LAV.

    Metro de Santiago informó que desde las 18.15 horas el servicio de la Línea 2 se encuentra operativo solo entre las estaciones Vespucio Norte - Los Héroes y Franklin- Hospital El Pino, por persona en la vía.

    Según conoció La Tercera, el hecho se registró en la estación Rondizzoni, donde la persona habría caído a la vía del ferrocarril subterráneo, por razones que se investigan.

    De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraría debajo del vagón de un tren, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) realiza labores de rescate en el lugar.

    Más sobre:MetroLínea 2Bomberosrescate

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