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    El dólar se aleja de su mayor valor en siete meses y el Ipsa se recupera en jornada positiva para los mercados

    El dólar bajó luego de tres días al alza gracias al repunte del cobre.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    ipsa

    El mercado dejaba por el momento a un lado las tensiones que llegaron a los inversionistas ante los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán, que reavivaron los temores por interrupciones en el suministro proveniente de Medio Oriente y daban por terminado el acuerdo de paz que se anunció a mediados de junio y trajo entusiasmo al mismo mercado.

    En el caso de Estados Unidos, los tres principales índices de Wall Street subieron esta jornada. Esto en un día marcado por el repunte del sector de los semiconductores y la caída en el precio del petróleo.

    Pesó en la jornada que, pese a los nuevos ataques, Qatar y Pakistán, países antes mediadores, están trabajando para que las dos partes se sienten a la mesa de negociaciones. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán había llamado para un acuerdo.

    Megan Horneman, directora de inversiones de Verdence, dijo a CNBC que “cree que el entorno del mercado seguirá siendo volátil en el futuro, dado que los inversionistas podrían ser algo inmunes a la dinámica intermitente del conflicto. También señaló que las acciones, a los niveles actuales, podrían no estar reflejando la posibilidad de al menos una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en la segunda mitad de 2026″.

    Ante este contexto, el Dow Jones subió 0,27%, el S&P 500 avanzó 0,81% y el Nasdaq se recuperó un 1,30%.

    Por su parte, el Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, se recuperó luego de caer 0,71% este miércoles y recuperó los 11.000 puntos. El selectivo nacional avanzó 0,72% en 11.025,36 puntos.

    “Las principales plazas bursátiles mostraron una notable capacidad de resiliencia (...) a nivel local, la bolsa chilena logró desmarcarse de la incertidumbre geopolítica y capitalizó el impulso proveniente del mercado de metales (alza del cobre)”, dijo el operador de mesa de dinero en Renta 4, Matías Serani.

    Dólar cae

    El dólar en Chile terminó con su racha al alza y se alejó de los máximos en siete meses.

    Al cierre de esta edición, el dólar bajó $7,25 respecto al cierre de este miércoles en la Bolsa Electrónica y llegó a un valor de $927,75 la unidad. Así, la divisa bajó luego de tres días consecutivos al alza, donde avanzó $14.

    La divisa cerró este miércoles en $935, su mayor valor desde que inició el conflicto en el Medio Oriente; este hito antes era del 30 de marzo pasado ($931,50). El cierre de la jornada pasada también es el más alto desde el 25 de noviembre del año pasado ($935,15).

    Respecto a esta jornada, el tipo de cambio bajó en medio del repunte del cobre, uno de sus principales soportes. El metal rojo subió más de 2% y se ubicó en su nivel más alto desde el pasado 22 de junio.

    “Ese impulso del metal volvió a darle aire al peso chileno y explica buena parte de la corrección que muestra hoy el tipo de cambio”, comentó Ignacio Moraga, ejecutivo Senior de la app de inversiones XTB.

    Además, el dólar en el mundo también caía. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes, caía 0,13% a 100,94 puntos.

    “Las minutas de la Fed mostraron un banco central dividido respecto al camino de las tasas, con solo algunos miembros apoyando una nueva alza. Esto ayudó a limitar el avance del dólar, aunque el mercado todavía asigna cerca de un 64% de probabilidad a un movimiento en septiembre”, dijo Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Más sobre:MercadosDólarIpsaWall StreetCobre

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