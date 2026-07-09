Ministerio Público descarta que en denuncia de detective que acusó corrupción en la PDI exista investigación contra un fiscal

El Ministerio Público abordó la denuncia que realizó el subcomisario de la Brigada de Robos e Investigación Criminal de la PDI Rodrigo Silva (47), quien este martes se parapetó en un edificio de Las Condes y acusó corrupción en su propia institución.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, quien está a cargo de la acusación del funcionario policial, señaló que esta consistía en “hechos que son calificados en ella como actos de corrupción, de eventuales hitos funcionarios, y que estamos en este momento investigando”.

Asimismo, el persecutor descartó que la denuncia tuviera algún fiscal involucrado. “Yo lo único que estoy en condiciones de decir es que no existe en la investigación ningún acto hasta el momento de imputación de ningún fiscal”, aclaró.

“Como le comentábamos, en la denuncia no hay ningún antecedente respecto de fiscales. (...) Hay, en este caso, imputaciones respecto de situaciones concretas en la institución y en el lugar donde él trabaja, lo que se está investigando”.

Asimismo, reiteró que la acción es contra funcionarios de la PDI. “Como le comenté anteriormente, una denuncia en contra de compañeros de trabajo, y que guarda en relación con hechos que revisten cierta gravedad y que son delitos funcionarios”, insistió.

Respecto al estado de salud de Silva, a quien identificó como denunciante, señaló que se encuentra en evaluación médica y que actualmente está en el Hospital Militar de Santiago.

Además, aclaró que “para las atribuciones que tenemos nosotros, la Fiscalía tiene una unidad de víctimas y testigos, la cual puede adoptar medidas de protección respecto a las personas que realizan denuncias. Hemos adoptado algunas medidas y me las voy a reservar por razones de seguridad fundamentalmente”.