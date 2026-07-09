El llamado de Kylian Mbappé para evitar el relajo: “No hay lugar para la autocomplacencia”

Kylian Mbappé vivió un partido a lo Lionel Messi: si bien falló un penal en el primer tiempo tal como el astro argentino ante Egipto, fue clave para la victoria de Francia sobre Marruecos.

El delantero abrió la cuenta en el minuto 60 con un golazo que fue fundamental para pavimentar el triunfo por 2-0 y el paso a las semifinales. Además, igualó a Leo como el máximo goleador del Mundial, con ocho tantos, y le piso los talones en la tabla histórica, con 20, a uno del transandino.

Eso sí, preocupó a los seguidores franceses tras salir lesionado en el minuto 77. Sin embargo, tras el partido salió a entregar una cuota de tranquilidad. “Estoy bien, recibí un golpe en el tobillo pero estoy bien. En ese momento, JP (Mateta) estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos, salí y él entró. Es bueno, casi marca también”, sostuvo.

En ese contexto, afirmó que no hay espacio para el relajo “¿Misión? No lo sé. No hay lugar para la autocomplacencia. Sabemos que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Aún queda mucho camino por recorrer. Sabemos que lo que nos espera es incluso más duro que lo que ya hemos superado, pero estamos preparados para afrontar cualquier cosa. Nos recuperaremos con tranquilidad y veremos el partido de mañana (viernes) para ver contra quién jugamos", afirmó.

También se refirió a la tristeza de su amigo marroquí Achraf Hakimi. “Será más difícil cuando lo vuelva a ver en el vestuario, porque volvemos a ser humanos, volvemos a ser amigos. Pero aquí no, no hay emociones. Estoy aquí para ganar, y él también estaba aquí para ganar. Pero es seguro que cuando lo vuelva a ver en el vestuario, me afectará porque es un amigo muy cercano. Pero aquí no hay sentimientos”, sostuvo.

La alegría de Deschamps

Por su parte, el entrenador Didier Deschamps se mostró muy satisfecho por el nivel del equipo ante el representativo africano. “Tres (semifinales) seguidas, eso es bueno. Parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”, comenzó señalando.

En cuanto al penal malogrado por Mbappé, el DT le restó importancia. “Fue complicado, pero cuando es Kylian no hay problema, nunca duda de sí mismo. Estamos donde queríamos estar”, expresó.

Asimismo, también se refirió a la lesión de Kiki. Kylian tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor. Manu (Koné) sufrió un golpe en la rodilla y calambres. Pero Warren (Zïre-Emery) hizo una entrada excelente, así que eso es genial. Todos necesitan sentirse listos. Y los que no juegan entrenan con el resto del grupo”, manifestó.

Finalmente, también tuvo palabras para los hinchas. “Eso es lo que hace único al deporte y al fútbol: creas emociones y las compartes. Me imagino que en Francia hay mucha emoción, aquí estamos un poco en nuestra propia burbuja. Hoy damos otro paso, volvemos a estar entre los cuatro finalistas... ¡eso significa que seguimos aquí!”, cerró.