Sernac emite alerta de seguridad por falla en sistema de frenos de 27 vehículos BMW comercializados en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este jueves una alerta de seguridad para un grupo de vehículos de la marca BMW, luego de detectar un problema que podría afectar el funcionamiento del sistema de frenos.

Según informó el organismo, Williamson Balfour Motors SpA notificó la alerta para seis modelos de la marca: X1 (U11), X5 (G05), X5M (F95), X6 (G06), X6M (F96) y X7 (G07), comercializados en Chile entre diciembre de 2022 y diciembre de 2024.

La falla corresponde a una desprogramación de la unidad de control de frenos, situación que afecta a 27 vehículos que actualmente se encuentran en manos de consumidores.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los vehículos involucrados no cuentan con un software que debía ser instalado. En ese sentido, explicó que “por ello, sigue siendo posible que, en casos muy poco frecuentes, se produzcan interferencias en las señales de la electrónica del sistema de frenos de su vehículo”.

Como consecuencia de esa condición, el pedal de freno podría requerir una fuerza mayor a la habitual, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.

Asimismo, la marca advirtió que “al mismo tiempo, otras funciones de regulación de los frenos, como el ABS y el control dinámico de estabilidad (DSC), no están disponibles”.

Pese a ello, BMW precisó que “sin perjuicio de lo anterior, aun si esto ocurre, el sistema de frenos se encuentra en un modo seguro que sigue ofreciendo un alto nivel de seguridad”.

Frente a esta situación, el Sernac llamó a los propietarios de los modelos involucrados a verificar, mediante el número de chasis (VIN), si su vehículo está afecto a la campaña y, de ser así, contactar al taller autorizado de su preferencia para agendar la actualización de software correspondiente.