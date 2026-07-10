Senador Celis (PPD) reconoce “errores” en negociación con el gobierno, pero defiende acuerdo por invariabilidad tributaria

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Celis, reconoció este jueves que hubo “errores” en la forma en que se llevaron adelante las negociaciones con el gobierno por la invariabilidad tributaria contemplada en la megarreforma del Ejecutivo. No obstante, defendió el contenido del acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el que desató críticas transversales desde la izquierda.

Las declaraciones del parlamentario se dieron en CNN Chile, un día después de que el entendimiento entre los senadores del PPD y el Ejecutivo tensionara a la oposición, incluso desde el propio partido.

En ese contexto, Celis defendió el acuerdo, destacando que permitió reducir de 25 a 10 años la invariabilidad tributaria para parte de los proyectos de inversión, además de incorporar un aporte económico para el Estado por parte de las empresas que opten por ese régimen.

Asimismo, descartó que el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, desconociera las conversaciones que sostenía el comité de senadores con el gobierno.

“El presidente del partido fue informado antes de que nosotros hiciéramos esto y él sabía que nosotros teníamos conversaciones previas en esta materia”, afirmó Celis, quien además cuestionó que cuando los diputados ingresaron sus propias indicaciones al proyecto, estas tampoco fueron conocidas previamente por los senadores.

Sin embargo, el legislador reconoció que la forma en que se desarrolló la negociación pudo haberse manejado de mejor manera.

“Hay un tema de estilo, porque era conocido que nosotros estábamos conversando distintos puntos”, sostuvo.

En esa línea, explicó que históricamente ambas bancadas han tramitado sus iniciativas de manera separada.

“Lo habitual, lo que ha sido en la historia, es que los diputados hicieron su tramitación aparte, nosotros también hicimos nuestra tramitación aparte. Ha sido un poco la historia del PPD en esta materia. Nuestra mecánica es así”, señaló.

Pese a la controversia, Celis descartó que el episodio implique una fractura interna en el partido.

“Esto no quiebra al PPD porque nosotros cuando hicimos estas indicaciones solo se hicieron sobre un punto de la reforma. Ellos pusieron diez indicaciones, que nosotros no conocimos en su momento”, sostuvo.

Consultado directamente sobre si la forma en que se condujo la negociación fue un error, el senador respondió afirmativamente.

“Uno tiene que aprender sobre los errores y este es un aprendizaje duro”, indicó.

Luego añadió: “Sí, yo creo que sí (fue un error), que no fue prolija, que pudo haber sido mejor, que pudo haber sido perfectamente en el ex-ante”.

Pese a ello, defendió el resultado de la negociación y aseguró que el PPD consiguió modificar un aspecto central de la propuesta original del Ejecutivo.

“Nosotros logramos un triunfo importante sobre el gobierno, le quebramos la mano al gobierno, porque nunca pensó que iba a reducir lo que se llama la invariabilidad tributaria”, afirmó.

Según detalló, el proyecto original establecía una invariabilidad de 25 años para inversiones desde los US$50 millones, mientras que el acuerdo fijó una gradualidad según el monto de los proyectos.

“Eso no lo tenía el proyecto original, y tampoco tenía un pago de una prima o algo que significara un aporte para el Estado desde la gran empresa (...). Y nosotros le dijimos al gobierno: si ustedes quieren nuestro apoyo, tienen que establecer esto”, explicó.

Finalmente, Celis confirmó que el senador Pedro Araya participó en la elaboración de las propuestas que el comité de senadores del PPD presentó al Ejecutivo durante las negociaciones.