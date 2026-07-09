No sabía ni su presidente: caos en el PPD por el acuerdo de sus senadores con el oficialismo en megarreforma y la cita de emergencia

Santiago, 4 de julio 2026. El Partido Por la Democracia (PPD) realiza su ceremonia de cambio de mando de la mesa nacional. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Los grupos de WhatsApp del PPD estallaron en mensajes. Los principales dirigentes estaban enojados. Y es que se enteraron por televisión, ayer en la tarde, que senadores de la colectividad sellaron un acuerdo con el gobierno por megarreforma. Varios vieron con sorpresa en sus pantallas a Ricardo Celis y Loreto Carvajal en el mismo podio que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; y la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

La noticia remeció a la oposición: los parlamentarios alcanzaron un trato en la invariabilidad tributaria que proponía la iniciativa del gobierno del Presidente José Antonio Kast, una de las materias más cuestionadas por la izquierda y por la que ya estaba la decisión tomada de ir al Tribunal Constitucional (TC).

Así, la movida golpeó el diseño de la oposición, que pretendía instalar que Quiroz es una figura intransigente. Frente a esto, la mesa directiva que encabeza el diputado Raúl Soto convocó a una reunión extraordinaria, en la que citó a todos los extimoneles de la colectividad, con el fin de intentar darle una salida al nuevo caos surgido en el sector.

“Nadie tenía conocimiento, por eso se llamó a una reunión de emergencia a las 10 PM”, dijo a este medio el tres veces presidente del PPD, Sergio Bitar.

Ni el propio Soto tuvo mayor conocimiento del acuerdo en ciernes que se construyó la tarde del miércoles, lo que es recriminado por figuras de la dirigencia, pero que no se puso sobre la mesa en la cita de anoche.

De hecho, el diputado -horas antes- había estado en el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, instancia en la que cuestionó duramente al Partido Socialista (PS) por anunciar en solitario su concurrencia al TC. Soto recalcó que la izquierda debía actuar en bloque y no en solitario. Además, en la misma entrevista, sinceró que veía complejo una posibilidad de acuerdo con el gobierno.

“No hubo consultas suficientes. Eso como un resabio de autonomías superiores de autonomía de parlamentarios respecto de las direcciones. Se explicó que nadie puede actuar sin consulta con los otros”, complementó Bitar al respecto.

La reunión fue tensa a ratos. El propio Soto inició la cita recalcando que este acuerdo era solo por invariabilidad tributaria y que no tocaba otros temas. Eso, sin embargo, no convenció a todos, ya que, junto con la rebaja de impuestos a grandes empresas, la central crítica de la oposición gira en torno a lo que los senadores PPD le concedieron al gobierno, al punto de ser el principal argumento para acudir al Tribunal Constitucional.

Luego de Soto, fue el propio senador Celis, integrante de la directiva, quien explicó los alcances del acuerdo. “Dijo que no se había conseguido mayor cosa en las negociaciones, que el gobierno es muy rígido, que solamente había accedido a un punto y parcialmente, que es reducir la invariabilidad a 10 años”, comentó Bitar.

El más duro, coinciden las fuentes consultadas, fue el integrante de la directiva, Cristóbal Barra, quien lamentó las formas en las que se selló el acuerdo, pues los senadores no lo conversaron con la directiva de Raúl Soto ni con las bases militantes. En la misma línea también fue severo con que es contradictorio con la imagen pro-pyme que históricamente ha intentado construir la colectividad de Ricardo Lagos.

“Rechazamos enérgicamente el acuerdo alcanzado por Senadores PPD con el gobierno de Kast”, posteó posteriormente Barra en sus redes sociales.

También fue duro el exministro Francisco Vidal, quien planteó a La Tercera que “una cosa de tal trascendencia no puede ser la decisión de una bancada o parte de una bancada. Un sistema serio debe tener una coordinación entre bancadas del PPD con la dirección política. El tema más de fondo que me preocupa es que el acuerdo no mejor en nada lo sustantivo”.

Sergio Bitar agregó sobre este mismo punto que el problema pasó porque “el partido está debilitado en su organización interna, entonces mucha gente toma iniciativas por su cuenta”.

La molestia en el PPD se manifestó también en redes sociales. La exministra Carolina Tohá, por ejemplo, publicó este jueves en su cuenta de X que “soy partidaria de buscar acuerdos, pero no de este modo. El PPD no hará la diferencia con acciones contradictorias y decisiones inconsultas. (...). Por ese camino solo se llega a la irrelevancia”.

El también exministro Álvaro García, quien ha trabajado en algunas propuestas al gobierno junto a senadores PPD, también recriminó lo acordado. “Primero aclarar que no fue un acuerdo con la megarreforma, sino con la invariabilidad y solo de algunos senadores del PPD. Creo que discutir la invariabilidad, sin tener un acuerdo sobre la estructura tributaria es poner la carreta antes de los bueyes”, dijo a este medio.

Finalmente, la reunión nocturna de la cúpula del PPD terminó con los participantes aceptando que el acuerdo de los senadores ya estaba hecho. No se plantearon presiones a Celis para retrotraer el pacto con Quiroz, pero sí se recalcó que esto sería abordado como un descuelgue de los parlamentarios y que la directiva saldría a insistir en la idea de rechazar el megaproyecto y de acudir al TC.

Esto mismo lo reafirmó Soto este jueves ante los timoneles de los otros partidos de la oposición, en el encuentro donde se acordó la forma de ir al TC. En la cita, el presidente del PPD manifestó que estaba en conversaciones con los senadores que se descolgaron de la oposición.

Luego, en público, reforzó que se trataba de un acuerdo que no incluía a todos los senadores del partido, pues Ximena Órdenes se desmarcó durante la mañana, y que llevarían el tema al TC.

Problemas con sus socios

Si dentro del PPD fueron críticos con el acuerdo, en el resto de partidos de la oposición cuestionaron el mismo con mayor vehemencia.

“La decisión adoptada ayer por algunos senadores del PPD constituye un error. En este escenario lo más importante es la unidad y el trabajo articulado de la oposición”, sostuvo al respecto Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio.

Más duro fue el senador PC, Daniel Núñez, quien indicó que “hay partidos de la oposición, especialmente el PPD, que no entienden lo que está pasando en Chile”.

El timonel comunista, Lautaro Carmona, evitó profundizar en cuestionamientos de un “acuerdo que no conozco”.

La diputada Tatiana Urrutia (FA), por su parte, señaló que “lamento la decisión de algunos senadores de la bancada del PPD, que me consta no refleja la voluntad de muchísimos de sus militantes. Confío en que la unidad construida por años dará frutos”.

“Quiroz ni siquiera sabe cómo se llama el senador con el que cerró el acuerdo”, cuestionó este jueves el diputado Daniel Manoucheri.