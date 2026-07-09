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    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La lluvia afectará a cinco regiones de la zona central hasta el viernes, según Meteochile. Revisa el pronóstico, los milímetros estimados por región y las comunas de la RM bajo alerta preventiva de Senapred.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Desde la tarde del miércoles 8, está vigente un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que advierte de Precipitaciones normales a moderadas para cinco regiones de la zona central, incluida la Región Metropolitana.

    Producto de un frente cálido, caerían lluvias importantes hasta la noche del viernes 10 de julio, según el pronóstico.

    El reporte de Meteochile incluye los montos estimados de lluvia en cada sector afectado. En general, el evento ocurrirá en la precordillera y cordillera.

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Qué regiones tendrán lluvia según el pronóstico

    De acuerdo a Meteochile, estas son las cinco regiones de la zona central que tendrán precipitaciones hasta el viernes 10, los sectores y, además, los montos estimados de agua.

    • Región Metropolitana (cordillera): 20 a 30 mm entre el jueves 9 y viernes 10 solo en cordillera.
    • Región de O’Higgins (precordillera y cordillera): 30 a 40 mm en cordillera jueves y viernes; 20 a 30 mm en precordillera solo el viernes.
    • Región de Maule (precordillera y cordillera): 30 a 40 mm en precordillera el jueves, 25 a 35 mm el viernes. Además, 40 a 50 mm en cordillera el jueves, y 30-40 mm el viernes.
    • Región de Ñuble (precordillera y cordillera): 40 a 50 mm jueves en precordillera y cordillera. 25 a 35 mm el viernes en precordillera, y 30 a 40 mm en cordillera.
    • Región del Biobío (precordillera y cordillera): 40 a 50 mm en precordillera y cordillera solo el jueves 9.
    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Las comunas de la RM bajo alerta temprana preventiva

    En paralelo al pronóstico de Meteochile, Senapred declaró Alerta temprana preventiva para nueve comunas de la RM por el pronóstico de precipitaciones, dado que habría un riesgo asociado de remociones en masa.

    Las comunas bajo esta alerta son:

    • San José de Maipo.
    • Puente Alto.
    • Pirque.
    • La Florida.
    • Peñalolén.
    • La Reina.
    • Las Condes.
    • Lo Barnechea.
    • Vitacura.
    • Colina.

    “La posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en cordillera, moderada en precordillera y baja para cordillera de la costa y valle", escribió el organismo.

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