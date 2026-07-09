Irán reivindica ataques contra instalaciones estadounidenses “clave” en Kuwait y Bahréin

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) reivindicó la noche de este miércoles el lanzamiento de ataques contra infraestructuras e instalaciones clave de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, apenas unas horas después de que EE.UU. concretara una nueva oleada de agresiones contra el territorio iraní, en la que es su segunda jornada consecutiva de ofensiva contra la República Islámica.

El órgano castrense iraní aseguró en un comunicado difundido por la agencia Tasnim -vinculada a la propia Guardia- haber “destruido” la “infraestructura e instalaciones clave” en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali al Salem, en Kuwait, así como en la base aérea Sheij Isa y Jufair, en Bahréin.

“Estados Unidos, que incumple sus compromisos, al violar todos sus compromisos, volvió a atacar varias zonas costeras del sur de Irán y dos puentes en las provincias orientales que conducen a la sagrada Mashad”, precisó la IRGC, añadiendo que “si se repite la agresión” sus “respuestas contundentes se ampliarán a otras bases estadounidenses” repartidas por la región .

De la misma forma, la rama castrense garantizó que “los guerreros del Islam no dejarán sin respuesta las agresiones del Ejército estadounidense, asesino de niños”.

Alarmas en Kuwait y Bahréin

Las autoridades de Kuwait aseguraron, en la madrugada local de este jueves (noche del miércoles en Chile), estar enfrentando ataques con misiles y drones contra su territorio, así como las de Bahréin informaron de la activación de las sirenas de alarma, poco después de la nueva ola de atentados estadounidenses contra diversos puntos de la República Islámica.

“Las defensas aéreas de Kuwait están respondiendo en estos momentos a amenazas hostiles de misiles y drones”, anunció el Ejército kuwaití en un mensaje en redes sociales, en el cual subrayó que “las explosiones que puedan oírse son el resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea”.

Asimismo, tras pedir a la población que respete las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes, el Ejército de Kuwait instó a los ciudadanos a “no acercarse a los lugares donde hayan caído fragmentos resultantes de las operaciones de interceptación”.

En esa misma línea, la autoridad castrense kuwaití llamó a “abstenerse” de “fotografiar, publicar o difundir” cualquier imagen o vídeo relacionado con ello “a través de las distintas redes sociales con el fin de preservar la seguridad y protección públicas”.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin dio a conocer en varias ocasiones a lo largo de la noche la activación de las sirenas de alerta, llamando a los residentes a “mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales”.

Esta situación se produce en pleno recrudecimiento de las tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz, tan solo unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía.

Tras los ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra diversos puntos del territorio iraní, para “seguir reduciendo la capacidad” de Teherán de “amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, el presidente del Parlamento de Irán, y jefe negociador iraní en las conversaciones con Washington para el cese de las hostilidades, Mohamad Baqer Qalibaf, condenó la actitud de las tropas norteamericanas.