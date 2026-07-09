SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán reivindica ataques contra instalaciones estadounidenses “clave” en Kuwait y Bahréin

    La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que “si se repite la agresión” por parte de Washington sus “respuestas contundentes se ampliarán a otras bases" de EE.UU. repartidas por la región.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Restos de ataques iraníes en Bahréin. Foto: Europa Press/Contacto/Bahrain's Interior Ministry - Archivo.

    La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) reivindicó la noche de este miércoles el lanzamiento de ataques contra infraestructuras e instalaciones clave de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, apenas unas horas después de que EE.UU. concretara una nueva oleada de agresiones contra el territorio iraní, en la que es su segunda jornada consecutiva de ofensiva contra la República Islámica.

    El órgano castrense iraní aseguró en un comunicado difundido por la agencia Tasnim -vinculada a la propia Guardia- haber “destruido” la “infraestructura e instalaciones clave” en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali al Salem, en Kuwait, así como en la base aérea Sheij Isa y Jufair, en Bahréin.

    “Estados Unidos, que incumple sus compromisos, al violar todos sus compromisos, volvió a atacar varias zonas costeras del sur de Irán y dos puentes en las provincias orientales que conducen a la sagrada Mashad”, precisó la IRGC, añadiendo que “si se repite la agresión” sus “respuestas contundentes se ampliarán a otras bases estadounidenses” repartidas por la región.

    De la misma forma, la rama castrense garantizó que “los guerreros del Islam no dejarán sin respuesta las agresiones del Ejército estadounidense, asesino de niños”.

    Alarmas en Kuwait y Bahréin

    Las autoridades de Kuwait aseguraron, en la madrugada local de este jueves (noche del miércoles en Chile), estar enfrentando ataques con misiles y drones contra su territorio, así como las de Bahréin informaron de la activación de las sirenas de alarma, poco después de la nueva ola de atentados estadounidenses contra diversos puntos de la República Islámica.

    “Las defensas aéreas de Kuwait están respondiendo en estos momentos a amenazas hostiles de misiles y drones”, anunció el Ejército kuwaití en un mensaje en redes sociales, en el cual subrayó que “las explosiones que puedan oírse son el resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea”.

    Asimismo, tras pedir a la población que respete las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes, el Ejército de Kuwait instó a los ciudadanos a “no acercarse a los lugares donde hayan caído fragmentos resultantes de las operaciones de interceptación”.

    En esa misma línea, la autoridad castrense kuwaití llamó a “abstenerse” de “fotografiar, publicar o difundir” cualquier imagen o vídeo relacionado con ello “a través de las distintas redes sociales con el fin de preservar la seguridad y protección públicas”.

    Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin dio a conocer en varias ocasiones a lo largo de la noche la activación de las sirenas de alerta, llamando a los residentes a “mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales”.

    Esta situación se produce en pleno recrudecimiento de las tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz, tan solo unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía.

    Tras los ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra diversos puntos del territorio iraní, para “seguir reduciendo la capacidad” de Teherán de “amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, el presidente del Parlamento de Irán, y jefe negociador iraní en las conversaciones con Washington para el cese de las hostilidades, Mohamad Baqer Qalibaf, condenó la actitud de las tropas norteamericanas.

    Es así como apuntó a que la intimidación y la fe “ya no quedan impunes” y que “si golpeas (a Irán) te devolverán el golpe”. Qalibaf también advirtió que “el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante ‘acuerdos iraníes’ y no con amenazas estadounidenses”.

    Más sobre:IránEstados UnidosBasesAtaquesKuwaitBahréinGuardia RevolucionariaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Raúl Soto (PPD) acusa “operación política” del gobierno junto a republicanos para “debilitar” a la Contraloría

    Carabineros incautan 500 mil láminas y 300 álbumes falsificados del Mundial: avalúo supera los $93 millones

    Pese a acuerdo de senadores: Mesa del PPD confirma que recurrirá al TC para impugnar la megarreforma

    Hallan cuerpo de mujer de 19 años en plena vía pública de Puente Alto: indagan presunto femicidio

    Aumentan a 3.811 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

    Arrau por caso de detective que acusó corrupción en la PDI y Fiscalía: “Son actos que no hay que dejarlos pasar”

    Lo más leído

    1.
    Flávio Bolsonaro, tarifazos y bandas criminales: los temas que vuelven a tensar la relación entre Trump y Lula

    Flávio Bolsonaro, tarifazos y bandas criminales: los temas que vuelven a tensar la relación entre Trump y Lula

    2.
    EE.UU. vuelve a atacar Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

    EE.UU. vuelve a atacar Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

    3.
    Rusia denuncia el lanzamiento de más de 400 drones contra Moscú, el mayor ataque desde el inicio de la guerra

    Rusia denuncia el lanzamiento de más de 400 drones contra Moscú, el mayor ataque desde el inicio de la guerra

    4.
    Aumentan a 3.811 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

    Aumentan a 3.811 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

    5.
    Presidente de Irán advierte que la “conducta” de Estados Unidos en el Mundial “sigue su habitual política exterior”

    Presidente de Irán advierte que la “conducta” de Estados Unidos en el Mundial “sigue su habitual política exterior”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Raúl Soto (PPD) acusa “operación política” del gobierno junto a republicanos para “debilitar” a la Contraloría
    Chile

    Raúl Soto (PPD) acusa “operación política” del gobierno junto a republicanos para “debilitar” a la Contraloría

    Carabineros incautan 500 mil láminas y 300 álbumes falsificados del Mundial: avalúo supera los $93 millones

    Pese a acuerdo de senadores: Mesa del PPD confirma que recurrirá al TC para impugnar la megarreforma

    Reactivación de conflicto entre EEUU e Irán eleva el precio del petróleo a casi US$80 y aumenta incertidumbre en el mercado
    Negocios

    Reactivación de conflicto entre EEUU e Irán eleva el precio del petróleo a casi US$80 y aumenta incertidumbre en el mercado

    FMI proyecta que gobierno cerrará su período con una deuda pública del 48% de PIB, sobre su nivel “prudencial”

    Encuesta: el temor de los chilenos por la inestabilidad laboral y económica se dispara 20 puntos frente a 2025

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Carlos Palacios vuelve a jugar después de siete meses en el redebut de Rodolfo Arruabarrena como DT de Boca Juniors
    El Deportivo

    Carlos Palacios vuelve a jugar después de siete meses en el redebut de Rodolfo Arruabarrena como DT de Boca Juniors

    Coquimbo Unido se hace fuerte en La Calera y da el primer golpe en las semifinales de la Copa de la Liga

    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS
    Cultura y entretención

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS

    El adiós infinito de Elton John

    Roberto Bravo presenta un concierto gran tributo a Bach y Piazzolla en el Nescafé de las Artes

    Irán reivindica ataques contra instalaciones estadounidenses “clave” en Kuwait y Bahréin
    Mundo

    Irán reivindica ataques contra instalaciones estadounidenses “clave” en Kuwait y Bahréin

    Aumentan a 3.811 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

    Flávio Bolsonaro, tarifazos y bandas criminales: los temas que vuelven a tensar la relación entre Trump y Lula

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy
    Paula

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa

    Budín de zanahoria y almendras