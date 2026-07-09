Aumentan a 3.811 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Las autoridades de Venezuela elevaron este miércoles a más de 3.800 el número de víctimas mortales a causa de los devastadores terremotos registrados hace más de una semana en el país, mientras que la cifra de personas heridas se mantiene en 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó en rueda de prensa de que son concretamente 3.811 las personas que perdieron la vida tras los sismos, 126 más con relación al balance anterior.

De la misma forma señaló que los lesionados se mantienen hasta el momento en 16.740 tras los movimientos telúricos magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, ocurridos a finales del pasado mes de junio y que dejaron importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

Las víctimas también incluyen a 17.907 personas que perdieron sus viviendas o que sus construcciones presentan una afectación “muy severa”, según las autoridades venezolanas.

Presentamos al país el balance de este miércoles 8 de julio: 3.811 fallecidos y 16.740 heridos. Destacamos el rescate de 6.462 personas y la atención a 86.794 familias. Todo el alto mando político sigue desplegado, con firmeza y compromiso absoluto atendiendo a nuestro pueblo. pic.twitter.com/gYzjsfVH4I — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 8, 2026

De la misma forma, estas informaron que se han atendido a 86.794 familias afectadas por la tragedia y se han rescatando a 6.462 personas, además de repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

En estos momentos aún se encuentran desplegados 4.388 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas, a las cuales han seguido 1.102 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial.

Con relación a los campamentos transitorios, Rodríguez aseguró que Caracas está “tratando aceleradamente de corregir si se presenta alguna situación u obstáculo, para que cuando la gente llegue a los campamentos sienta la tranquilidad de que hay una mano amiga aferrando la suya” .

Son casi 17.000 las personas que se encuentran distribuidas en alguno de los 61 campamentos instalados en La Guaira, Caracas y otras regiones afectadas.

De acuerdo al mismo presidente de la Asamblea, en estos lugares se hace evidente el “fuerte impacto psicológico” que han sufrido los damnificados, destacando la puesta en marcha de canales telefónicos de asistencia con profesionales de la salud mental.