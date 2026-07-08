Roberto Bravo presenta un concierto gran tributo a Bach y Piazzolla en el Nescafé de las Artes

El reputado pianista chileno Roberto Bravo, alista un nuevo espectáculo con el concierto “De Bach a Piazzolla”, el domingo 26 de julio.

La primera parte del evento se dedicará al músico alemán Johann S. Bach en el que la soprano Andrea Cárdenas cantará el “Ave María” más un aria de “La Pasión según San Mateo”. Mientras que Roberto Bravo tocará cuatro obras para piano junto al Coro de Cámara de la Pontificia Universidad Católica dirigido por Felipe Ramos.

En tanto para la segunda parte del concierto, en homenaje al músico argentino Astor Piazzolla, el pianista será acompañado del bandoneonista Rodolfo Jorquera, la violinista Montserrat Prieto, la cantante Marina León, así como el contrabajista y cellista Nelson Arriagada, para juntos repasar “Invierno porteño”, “Otoño porteño”, “Soledad”, “Vuelvo al Sur”, “Milonga de la Anunciación”, “Café 1930”, “Los pájaros perdidos”, “Libertango” y “Adiós Nonino”.

Considerado uno de los artistas más importantes de América Latina, el pianista ha dedicado gran parte de su vida a la difusión de la música clásica no solo en los más importantes teatros del mundo, sino también en lugares alejados como la Antártica e Isla de Pascua, al tiempo de ofrecer conciertos para mineros, comunidades indígenas y barrios marginales a lo largo de Chile.

Con este nuevo concierto, Roberto Bravo se presentará por vigésima sexta ocasión en el espacio de Providencia.

Roberto Bravo: “De Bach a Piazzolla”

Fecha: domingo 26 de julio

Horario: 18.00 horas

*Valores: 15.000 a 38.000 pesos (20% descto. para socios Com. de las Artes)

*Ventas: en boletería teatro y a través del sistema Ticketmaster

*Consultas: por whatsapp al +56 9 3387 2403 (lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas)