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    Culto

    Orquesta Solístico inicia “conciertos de bolsillo” en GAM

    La agrupación inicia el ciclo "Resonancias del agua", que incluye tres conciertos íntimos con destacados solistas. La primera fecha será el próximo 17 de julio y presentará obras de diversos periodos musicales, con compositores como Bach, Händel, Mozart y Beethoven.

    Por 
    Equipo de Culto
    Luis Piñango

    El ciclo de la Orquesta Solístico de Santiago presentará una temporada que homenajea los conciertos para solistas, poniendo en relieve la destreza individual de los intérpretes junto al respaldo instrumental del resto del conjunto.

    En el “formato bolsillo”, la esencia del concierto se potencia al reducir la cantidad de músicos en escena y simplificar la instrumentación. Esto permite que cada nota y emoción se perciban con un impacto y claridad únicos, logrando una mayor complicidad entre el solista y la audiencia.

    La orquesta, formada por músicos de la Filarmónica de Santiago, reunirá en tres presentaciones a destacados intérpretes con un enfoque en piezas fundamentales tanto de la música clásica como de la actual.

    El ciclo se titula “Resonancias del agua”, con obras que sumergirán al público en una experiencia estética enriquecedora, invitándolos a contemplar la profunda interconexión entre la música y la naturaleza.

    En la primera presentación, el 17 de julio, se interpretarán seis piezas que abarcarán desde el barroco hasta lo contemporáneo. El Concierto para oboe y violín en Re menor de Johann Sebastian Bach, presentará a Claudia Fonseca y Macarena Ferrer como solistas con un paisaje sonoro donde las melodías fluyen como corrientes silenciosas.

    La riqueza de la voz humana se hará presente con el aria “Alto Giove”, de la ópera Polifemo de Nicola Porpora. A cargo del contratenor Cristhopher Osorio, su interpretación evocará la fuerza de un manantial que brota a la vida. Escrita originalmente para el legendario castrato Farinelli, esta pieza destaca por su belleza melódica, sus exigencias de control de la respiración, sus trinos y notas largas sostenidas.

    A su interpretación le sucederá el Concierto para piano y orquesta en La Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por María Hannemann Vera. Esta obra ofrece una conversación entre el piano y los instrumentos de la orquesta, que juntos crean un efecto similar al de una cascada.

    La Romanza en Fa mayor Nº2 de Beethoven, a cargo de la violinista Paula Barrera, invitará a la audiencia a vivir la calma que precede a una tormenta. Y en “Rejoice Greatly” de George Frideric Handel, la soprano Barbara Ramírez, brindará esta aria del oratorio El Mesías como las gotas de agua que brillan al sol.

    El cierre de esta primera fecha se complementará con la obra “Exploración: en busca del Alicanto” del joven compositor chileno Jean Barahona, donde la solista Karla Rodríguez guiará a la audiencia con su clarinete a descubrir lo mágico del mundo que nos rodea.

    La Orquesta Solístico de Santiago en formato de bolsillo, liderada por la violinista Macarena Ferrer, continuará en GAM con otras dos presentaciones, el 26 de agosto y el 10 de septiembre.

    El segundo concierto incluirá la Sonata en sol mayor de J. S. Bach, el Concierto para dos violoncelos en sol menor y el aria “Cessate, omai cessate” de Antonio Vivaldi, el Concierto para corno No. 1 en re mayor de Joseph Haydn y Poème op.25 para violín de Édouard Chausson. En tanto en la tercera presentación, se podrá disfrutar de la emblemática obra “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi.

    Las entradas para asistir a los shows se pueden adquirir en el sitio web de Centro GAM.

    Más sobre:Orquesta SolísticoCentro GAMConciertosMúsica ClásicaMúsica Culto

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