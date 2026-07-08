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    Política

    RN respalda a presidenta del Senado tras críticas de diputados UDI por mesa de diálogo con la oposición por la megarreforma

    La jefa y subjefe de bancada, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, consideraron "ingenua" la actitud de Paulina Núñez al continuar conversaciones con la oposición por medio de estas instancias, más tras el anuncio por parte de la bancada del PS de llevar el proyecto al TC por el apartado de invariabilidad tributaria.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Renovación Nacional, por medio de la presidenta del partido y su jefe de bancada en la Cámara de Diputados, entregaron un espaldarazo a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), luego que parlamentarios de la UDI criticaran la mesa de diálogo que ha llevado con la oposición por la megarreforma.

    En particular, la jefa y el subjefe de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, calificaron como un “error” y una “pérdida de tiempo” seguir buscando acuerdos con los sectores de izquierda, en particular tras el anuncio de la bancada del PS de recurrir al Tribunal Constitucional.

    Flor Weisse y Sergio Bobadilla

    Creemos que ha existido una actitud absolutamente ingenua por parte de la presidenta del Senado y de quienes han insistido en mantener estas instancias de diálogo, porque los hechos han demostrado que la izquierda nunca tuvo una verdadera voluntad de llegar a un acuerdo amplio con el Gobierno“, enfatizaron los parlamentarios.

    Sobre estas críticas, Núñez señaló este miércoles que “a mí no me gusta el pirquineo y menos en el Senado. Si vamos a tener un protocolo de mejoramiento al proyecto, tiene que ser con los partidos y, ojalá, con la mayor cantidad de senadores de cada uno de ellos”.

    Respaldo en RN

    Sobre el desarrollo de estas mesas de diálogo y la labor de la presidenta del Senado, el jefe de bancada de los diputados de RN, Diego Schalper, enfatizó que la senadora está finalmente cumpliendo con el mandato del gobierno.

    “Yo no solo respaldo a la senadora Núñez, sino que, además, quiero ser más sincero, el mandato que el gobierno nos ha dado a todos los parlamentarios oficialistas es abandonar el conflicto permanente y a darnos cuenta que al país lo vamos a sacar entre todos. Y entre todos se saca a los países cuando usted arma mesas de diálogo, cuando usted conversa con los distintos, y, por lo tanto, la senadora Núñez lo que está haciendo es cumplir un mandato del gobierno”, enfatizó.

    PEDRO RODRIGUEZ

    Por su parte, la presidenta del partido, la senadora Andrea Balladares, remarcó que “buscar acuerdo nunca será un error”.

    “Paulina Núñez ha actuado exactamente como corresponde a quien preside una institución republicana: promoviendo el diálogo, escuchando distintas posiciones y generando condiciones para que las reformas puedan avanzar. Eso no es ingenuidad; es responsabilidad institucional y sentido de Estado”, afirmó Balladares.

    “Las reformas que son importantes para el país requieren convicción, pero también capacidad de construir mayorías. El rol de la presidenta del Senado no es levantar trincheras ni anticipar conflictos, sino facilitar el diálogo democrático y contribuir a que los debates se desarrollen dentro de los cauces institucionales que corresponden”, añadió la senadora.

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