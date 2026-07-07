PGU y Ley de 40 Horas aseguradas por 10 años: bancada PPD presenta reforma para “invariabilidad” de derechos sociales

En una ofensiva para asegurar derechos sociales y laborales ya adquiridos, la bancada de diputados PPD-Independientes presentó una reforma constitucional que establece por 10 años un régimen de “invariabilidad normativa”, con el objeto de asegurar la mantención de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la indemnización por años de servicio y la Ley de 40 Horas.

Así los parlamentarios buscan hacer un simil con la “invariabilidad tributaria” que propone el gobierno en su megarreforma.

“Lo que ha dicho el señor (Jorge) Quiroz es que quiere que las mineras y las grandes empresas tengan una invariabilidad para que ese contrato no se toque por parte de este gobierno y los que vengan por 25 años. Esto nos preocupa, ya que si el pronóstico económico que el señor Quiroz ha comprometido con el país no resulta, podría correr un alto riesgo todo lo que tiene que ver con las pensiones, la PGU y los logros laborales”, explicó el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi.

El parlamentario, quien es el principal impulsor de la iniciativa, sostuvo que “mientras en el Congreso se debate lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, esta Bancada le está diciendo al gobierno que se hace urgente y necesario proteger los temas previsionales, laborales y temas sociales de las familias chilenas”.

Por su parte, el subjefe de la bancada PPD-Independientes y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, sostuvo que “hemos sido testigos en estos tres meses de gobierno que el Ejecutivo busca, sin pudor alguno, y a través del mecanismo de la invariabilidad tributaria, darle seguridad al 2% de las empresas más ricas de este país. Por tanto, cabe preguntarse qué pasa con la certeza o la certidumbre que también requiere el 98% de nuestra población”.

“Además, vemos con mucha preocupación principalmente cómo avanza una andanada de proyectos en materia de limitación en derechos laborales, como, por ejemplo, la relativización de la ley de 40 horas, el contrato por hora, y el proyecto de indemnización a todo evento, precarizando nuevamente el mercado laboral. Si el gobierno está tan empeñado en darle certeza y seguridad a los grupos más ricos de este país, nosotros, en cambio, tenemos como misión y como objetivo darle certeza al 98% de la población”, aseguró el diputado Ulloa.

En tanto, el jefe de bancada y presidente del PPD, Raúl Soto, manifestó que “hemos presentado un proyecto de invariabilidad de derechos sociales, para garantizar que no existan retrocesos en materias que son importantísimas para las condiciones de vida mínimas de dignidad que tienen las grandes mayorías de nuestro país, la clase media y los sectores más vulnerables. Quiero ser absolutamente claro, vamos a defender con dientes y uñas la PGU, la gratuidad, los derechos laborales, las 40 horas, las indemnizaciones de los trabajadores de Chile, y no vamos a permitir que respecto de esto existan retrocesos”.

“Le pedimos a todos que, transversalmente, lo puedan respaldar. Quiero hacer un emplazamiento también a Chile Vamos a que defiendan la PGU, que es un legado del exPresidente Sebastián Piñera, que se ha ido construyendo gobierno tras gobierno, de izquierda a derecha. Si el problema es el financiamiento de los derechos sociales, veamos cómo tenemos un acuerdo para que Chile recaude más recursos para financiar esos derechos sociales, y no estemos viendo cómo disminuirlos para afectar a la gente”, manifestó el diputado Soto.

Finalmente, el diputado independiente-PPD, Cristián Tapia, recalcó que “vamos a reclamar, a demandar los derechos de nuestras personas, pero también vamos a proponer. Y ésta es una propuesta bien aterrizada, que se ajusta a la realidad de la que vivimos como país, porque los derechos de la clase trabajadora no se han logrado de un día para otro. Han sido con lucha, con marchas, inclusive con trabajadores y trabajadoras muertas. Cuando estamos hablando de una invariabilidad tributaria para proteger al gran empresariado, no solamente de Chile, sino que además de empresas transnacionales, la verdad es que nos da un poquito pudor, y por eso es que este proyecto va en la línea de proteger a los trabajadores y también a nuestros pensionados y a la gente común y corriente”.