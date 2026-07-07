Despierta Argentina: revisa el golazo de Lionel Messi para empatar el partido ante Egipto en el Mundial.

Lionel Messi pone el 2-2 entre Argentina y Egipto. En un partido que estaba cuesta arriba para la Albiceleste, ya que caía por 2-0, lograron empatar el duelo en la recta final.

Primero un cabezazo de Cristián Romero fue el descuento (79′). Con eso, el combinado de Lionel Scaloni se fue en busca de la paridad. La Pulga comenzó a tener protagonismo. Minutos después, a los 83′, Messi colocó el 2-2.

El 10 capturó un rebote en el área y superó al guardameta Mostafa Ahmed Shobeir, que en el primer tiempo le había atajado un penal. El rosarino llega a 21 conquistas en Copas del Mundo. En una de las últimas acciones del encuentro, Enzo Fernández anotó el 3-2.