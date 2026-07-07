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    MAC celebra 50 años de su fototeca con exposición que incluye más de 170 obras

    80 artistas y fotógrafos son parte de la muestra doble Colección MAC: Modulaciones de la imagen fotográfica.

    Por 
    Equipo de Culto
    Enrique Zamudio. Serie Los presidentes Pedro Aguirre Cerda. 1988

    Con una gran exposición que abarca sus dos sedes, el Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (MAC) conmemora los 50 años de la creación de su fototeca. Se trata de Colección MAC: Modulaciones de la imagen fotográfica, proyecto curatorial que recorre el desarrollo de esta disciplina desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, por medio de 175 piezas. La exhibición doble se inaugurará este viernes 10 de julio en Mac sede Parque Forestal y se podrá ver desde el 11 de julio al 11 de octubre en el zócalo de MAC Parque Forestal y desde el 18 de julio al 27 de septiembre en las salas 12 y 13 de MAC Quinta Normal.

    “Este proyecto busca relevar lo acontecido en 1976, cuando el fotógrafo y profesor de la cátedra de fotografía de la Escuela de Bellas Artes, Bob Borowicz (Polonia, 1922 – Chile, 2009), lideró la donación de más de un centenar de fotos de diversos actores de la época, lo que dio comienzo a la Fototeca del Museo de Arte Contemporáneo. Al hacer una revisión, se puede detectar que este acto está emparentado con lo que estaban haciendo otros museos en el ámbito internacional. Además, a la distancia, uno observa que de este hito emerge una serie de preguntas sobre el rol de la fotografía y sus alcances”, explica el director del MAC y co-curador de la muestra, Daniel Cruz.

    En una línea similar, Paulina González, encargada editorial del MAC y también co-curadora de la exposición, explica “esta fototeca fue la primera colección pública de fotografía en un museo de arte en Chile, y su creación respondió a una política que buscó integrar institucionalmente esta disciplina como obra de arte, algo que se había intentado sin éxito. En ese proceso fue clave la creación de la mención en fotografía en la Escuela de Artes de la Universidad de Chile, dirigida por el fotógrafo Bob Borowicz, que apuntaba a legitimar este soporte como un lenguaje artístico autónomo”.

    Alfredo Jaar. Intervenciones urbanas (de la serie Estudios sobre la felicidad), 1981 - 2011

    La exposición, que se estructura a partir de 31 obras invitadas y 144 de la Colección MAC, presentará piezas de 80 artistas y fotógrafos, entre los que se encuentran los nacionales Alfredo Jaar, Juan Domingo Marinello, Marcelo Montecino, Francisca Montes, Juan Pablo Langlois, Magdalena Correa, Bob Borowicz, Catalina González, Julia Toro, Bernardo Oyarzún, Paz Errázuriz, Francisco Copello, Enrique Zamudio, Paloma Palomino, Jorge Brantmayer, Janet Toro, Lotty Rosenfeld, y Paulina Humeres, entre otras y otros.  Junto a ellos, se exhibirán obras de Aldo Sessa (AR), Selina Ou (AU), Jesús Ruiz Nestosa (PY) y George Rousse (FR).

    “La revisión permitió identificar algunos vacíos dentro de la Colección MAC, particularmente en torno a las búsquedas contemporáneas que desplazan la fotografía hacia registros ficcionales, instalativos o intermediales. Por ello, nos interesó incorporar el trabajo de Rodrigo Valenzuela, Felipe Rivas y Andrés Durán. También quisimos reflejar un interés por recuperar técnicas de impresión y procesos manuales, una tendencia que responde a la sobreproducción de imágenes. El trabajo de Inés Molina nos pareció representativo de esa sensibilidad. En el ámbito del documental, buscamos integrar a fotógrafas como Paz Errázuriz, Paloma Palomino y Nicole Kramm, con el fin de abrir un diálogo con un acervo marcado por lo masculino”, detalló González en relación a las piezas invitadas.

    Colección MAC: Modulaciones de la Imagen fotográfica considera tres ejes curatoriales que llaman a reflexionar sobre esta disciplina y sus transformaciones durante el último medio siglo: “Canon fotográfico”, eje estructurado a partir de obras que abordan la fotografía como huella de la realidad, incluyendo trabajos de clubes fotográficos, documentalistas y fotoperiodistas; “Experimentación y desplazamiento”, propuestas que exploran lenguajes combinados como registros de performance, instalaciones, collages, fotograbados y referentes escenificados; y “Postfotografía”, que considera obras de carácter ficcional e intermedial, que incorporan postproducciones, acciones proyectadas e imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

    Junto a lo anterior, el proyecto cuenta con un programa educativo que se está llevando a cabo en las salas 6 y 7 del MAC sede Quinta Normal. Este comenzó en el mes de abril con la curaduría Materia Sensible que propone volver a explorar el mundo análogo de la fotografía, mediante una sala para realizar ejercicios, y otra para vivenciar la experiencia de la “cámara oscura”. En julio el programa continuará con la curaduría De la luz a los datos, que se pregunta sobre el desplazamiento de esta disciplina desde la cámara hacia el teléfono celular, y la actual crisis de la materialidad fotográfica, en donde la mirada es delegada a una máquina que georreferencia y recorta el mundo no solo para producir imágenes, sino también para analizar datos y vigilar.

    Colección MAC: Modulaciones de la Imagen fotográfica se enmarca, además, en los 200 años desde que el físico e inventor Nicéphore Niépce logró fijar la primera imagen permanente (1826-1827), y es parte central de la propuesta curatorial del museo en este 2026. Se trata de un programa que, a partir de diversas exhibiciones temporales, inscribe una perspectiva de lo fotográfico en los cinco períodos expositivos del MAC. Por medio de esta muestra el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, reafirma su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio nacional, articulando historia institucional, investigación curatorial y mediación educativa. La exposición estará abierta a todo público y en nuestras dos sedes, de martes a domingo, de 10.30 a 17.30 h, con acceso gratuito.

    La inauguración de la muestra se realizará el viernes 10 de julio, a las 19 horas, en MAC sede Parque Forestal (Ismael Valdés Vergara 506, Santiago), en el marco de la apertura del segundo ciclo expositivo de la sede, el que incluye a otras cinco exposiciones de destacados artistas nacionales e internacionales. El acceso es gratuito.

    Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2025.

    Colección MAC: Modulaciones de la imagen fotográfica

    MAC sede Parque Forestal

    Lugar: zócalo

    Fecha: desde el 11 de julio al 11 de octubre

    Inauguración viernes 10 de julio, 19 horas.

    MAC sede Quinta Normal

    Lugar: salas 12 y 13

    Fecha: desde el 18 de julio al 27 de septiembre

    Horario ambas sedes: de martes a domingo, de 10.30 a 17.30 h

    Acceso gratuito

    Más sobre:ArteMuseo de Arte ContemporáneoFotecaArte Culto

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