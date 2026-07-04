“Como todos los domingos”: Valija Diplomática y Jorge González lanzan homenaje a Caszely

“Jorge me dijo: ‘Hazte un tema de cancha’… y eso hicimos", dice Alejandro Cappeletti, líder de Valija Diplomática, al explicar el nexo que logró concretar con González, el año pasado. Ambos se conocieron en 1986, cuando Valija Diplomática y Los Prisioneros coincidieron en el Festival Montevideo Rock, pero desde esa época no habían mantenido mayor contacto. “Nos comenzamos a escribir, la relación fluyó y de pronto nos vimos trabajando en una canción, la primera más pop que ha hecho Jorge en este último tiempo”, explica Cappeletti.

El tema de corte pop lleva el título de “Como todos los domingos” y ya se encuentra disponible para su escucha en plataformas digitales. La canción fue creada como homenaje a una de las figuras más emblemáticas y queridas de la historia del fútbol nacional: Carlos Caszely, a quienes ambos admiran.

De hecho, González ya había publicado una composición basada en el exjugador de Colo Colo, que lleva por título “Caszely” y que forma parte del álbum “Mi Destino (Confesiones de Una Estrella del Rock)”, de 1999.

“(Esta colaboración) marca un hito especial al reunir nuevamente a Jorge González con el formato de canción popular y radial, en una colaboración junto a Valija Diplomática que conecta música, memoria e identidad chilena”, apunta un comunicado dado a conocer por la banda. La obra fue compuesta por Jorge González junto a Alejandro Cappeletti, y cuenta con la participación de músicos históricos de la agrupación: Marco Luco en guitarra, Carlos Molina en batería y Leo Castillo en bajo.

“Lo más importante de todo esto es que nos sentimos extremadamente felices y satisfechos de estar contribuyendo al regreso a la música de mi amigo Jorge González, con un homenaje a nuestro admirado ídolo Carlos Caszely”, afirma Cappeletti.