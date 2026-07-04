Un supertifón amenaza islas de EE.UU. en el Pacífico

La noche de este viernes, los habitantes de Guam y las Islas Marianas del Norte se preparaban para el paso de Bavi, un supertifón de gran tamaño que avanza por el Océano Pacífico occidental hacia esos territorios de Estados Unidos.

Durante las últimas horas, el huracán se intensificó hasta convertirse en un ciclón de categoría 5 y se espera que siga siendo una tormenta extremadamente peligrosa a medida que se acerca a al archipiélago de las Islas Marianas del Norte, que alberga a unas 40.000 personas, y la isla vecina de Guam, con unos 170.000 habitantes.

El último boletín del Centro Conjunto de Alerta de Tifones, ubicado en Hawái, situaba a Bavi a más de 700 km al este-sureste de Saipán, la capital de las Marianas, con vientos máximos sostenidos de más de 257 km/h mientras se desplazaba hacia el oeste a unos 16 km/h.

Se prevé que la tormenta se fortalezca aún más, alcanzando vientos de alrededor de 281 km/h el domingo, antes de comenzar un debilitamiento gradual; aunque se espera que siga pasando por las Marianas como un supertifón de categoría 5.

Super Typhoon #Bavi prowls toward Guam and the Northern Mariana Islands.



It’s a beast of a storm, equivalent to a category 5 hurricane, and it’s still getting stronger. pic.twitter.com/fysR1QNnwD — Zoom Earth (@zoom_earth) July 3, 2026

Los meteorólogos advirtieron a los residentes que completaran los preparativos de emergencia ante el empeoramiento de las condiciones a partir del sábado .

De acuerdo con agencias como AP, filas de automóviles se habían formado frente a las gasolineras en Saipán y sus habitantes acudían en masa a las tiendas de construcción en busca de madera contrachapada para atrincherarse, así como a los supermercados para abastecerse de alimentos y agua embotellada.

Estos territorios en el Pacífico ya sufrieron en abril el paso del supertifón Sinlaku, que dejó sin electricidad a miles de personas, arrancó árboles de raíz, volcó autos y destrozó los techos de numerosos edificios.

“Las trayectorias previstas siguen indicando un panorama preocupante para las Marianas. Todos los habitantes de Guam y las Islas Marianas del Norte deben prepararse y esperar, como mínimo, condiciones de tormenta tropical” , indicó el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU.

Según, el Servicio Marítimo Copernicus de la Unión Europea, los océanos experimentaron su junio más caluroso jamás registrado y podrían batir nuevos récords en los próximos meses.

Y precisamente las altas temperaturas de la superficie de los océanos contribuyen a que las tormentas tropicales se intensifiquen.

A esto se añade el fenómeno de El Niño, que eleva la temperatura del agua en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, modificando a escala mundial los patrones de vientos, presión y precipitaciones