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    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    El tratamiento, desarrollado por Moderna y Merck, aún se encuentra en una fase experimental. Sin embargo, desde las compañías aseguran que ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio. Foto: referencial.

    Una vacuna experimental basada en ARNm logró combatir la reaparición o propagación del cáncer en un estudio con pacientes de melanoma de alto riesgo, según anunciaron Moderna y Merck.

    De acuerdo a las compañías, el estudio analizó a personas que se sometieron a cirugía para extirpar un tumor de este tipo de cáncer de piel, el cual es considerado uno de los más peligrosos y mortales.

    Según informaron, se probó la vacuna personalizada, denominada intismeran, en combinación con Keytruda, un medicamento de inmunoterapia desarrollado por Merck.

    Tras suministrar la dosis, vieron que pudo prolongar el tiempo antes de que el cáncer reapareciera en pacientes de alto riesgo.

    Junto con ello, consiguió prevenir la propagación de la enfermedad a otros órganos.

    La vicepresidenta de oncología de Merck, la Dra. Jane Healy, dijo en declaraciones reunidas por el Wall Street Journal: “Tengo la sensación de que esto es solo el comienzo de un nuevo campo”.

    Las compañías no entregaron detalles específicos sobre cuánto tiempo vivieron los pacientes que recibieron la combinación sin que su cáncer progresara. Tampoco compartieron detalles sobre cuál fue su esperanza de vida promedio.

    Sin embargo, anticiparon, entregarán más información en una conferencia médica a finales de este año.

    Sostienen que estos nuevos resultados marcan el primer ensayo clínico exitoso de fase avanzada para una terapia personalizada de ARNm contra el cáncer.

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio. Foto: referencial.

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma

    El estudio sobre el melanoma siguió a más de 1.000 pacientes que fueron asignados aleatoriamente a recibir una combinación de intismeran y Keytruda, o solo Keytruda, durante aproximadamente un año.

    A diferencia de las vacunas tradicionales diseñadas para prevenir infecciones, intismeran es una vacuna terapéutica personalizada, creada para cada persona.

    Informaciones rescatadas por el citado periódico detallan que el proceso comienza después de que el paciente se somete a una cirugía para extirpar un tumor de melanoma de alto riesgo.

    Ahí, los médicos envían una muestra de sangre y una biopsia del tumor, donde se analiza el perfil genético del cáncer.

    Luego, los científicos se centran en mutaciones únicas en las células cancerosas que probablemente alerten al sistema inmunitario.

    Estas mutaciones se codifican en ARNm y se fabrican en una vacuna, proceso que tarda alrededor de seis semanas desde la fecha de la biopsia.

    Mientras los pacientes se recuperan de la cirugía y comienzan un tratamiento con Keytruda para controlar la enfermedad, se prepara su vacuna personalizada.

    Los resultados de ensayos anteriores mostraron que la vacuna, en combinación con Keytruda, redujo el riesgo de recurrencia o muerte por melanoma en un 49%, en comparación con Keytruda sola.

    Moderna espera comercializar la vacuna terapéutica personalizada contra el cáncer en 2027, según rescata el Journal.

    Hasta el momento, no se tiene claridad sobre cuándo se presentarán las solicitudes de aprobación de la vacuna a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés).

    No obstante, el presidente de Merck Research Laboratories, el Dr. Dean Li, declaró al programa Squawk Box de CNBC que es probable que comiencen a dialogar con las agencias reguladoras sobre el tratamiento y su seguridad “en los próximos meses.

    Las compañías, en paralelo, están estudiando la vacuna en varios ensayos clínicos para otros tipos de tumores, como el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cáncer de vejiga y el carcinoma de células renales.

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