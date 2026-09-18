El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

Sydney Sweeney volvió a quedar en el centro de una controversia publicitaria. Esta vez, por protagonizar con poca ropa una campaña para Novig , una plataforma de mercados de predicción deportiva .

El video generó críticas de numerosas atletas femeninas por la forma en que utiliza el cuerpo de la intérprete para promocionar el deporte.

El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

¿Qué dice el comercial?

El comercial, de alrededor de 40 segundos, comienza con Sweeney caminando en un espacio con poca iluminación.

Cuando las luces se encienden, aparece prácticamente desnuda, utilizando dos balones de fútbol americano para taparse el pecho .

Luego se la muestra sobre una canasta de baloncesto, mientras su cabello cubre parte de su cuerpo.

En otras imágenes de la campaña, la actriz aparece con poca ropa mientras sostiene distintos elementos deportivos, como una raqueta de tenis y un bate de béisbol.

“Nada de apuestas sobre guerras o muertes, ni de política. Solo tú, tus opiniones y los deportes” , dice Sweeney en el comercial.

El video publicado por Novig acumuló decenas de millones de visualizaciones en redes sociales, pero también provocó una ola de críticas provenientes especialmente de atletas femeninas.

“Así es como luce una mujer en el deporte”

La exgimnasta estadounidense Gracie Kramer fue una de las primeras deportistas en responder.

Publicó un montaje de imágenes de sus años como atleta acompañado del mensaje: “No sé qué hacía Sydney Sweeney, pero así es como luce una mujer en el deporte” .

Posteriormente, Kramer explicó que durante su carrera había enfrentado la sexualización de las atletas y cuestionó la utilización del cuerpo femenino en la campaña.

“Ver que los deportes femeninos se vuelven a comercializar desde la perspectiva masculina se siente como un enorme paso atrás”, escribió.

La surfista australiana Felicity Palmateer también criticó el anuncio y aseguró a CNN que era “muy perjudicial” para las atletas femeninas y las jóvenes que quieren iniciarse en el deporte.

“Queremos que se nos valore por lo que podemos hacer, no por nuestra apariencia”, afirmó.

El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

Más atletas se sumaron a las críticas

La polémica también provocó respuestas de deportistas de distintas disciplinas. La velocista británica Amy Hunt se refirió directamente a Sweeney durante una entrevista posterior a una carrera.

“Sydney Sweeney, así son las mujeres en el deporte. Músculos. Trabajo duro. Sudor, sangre, lágrimas” , señaló a BBC Sport.

La nadadora australiana Ariarne Titmus también manifestó su molestia en redes sociales. “No puedo describir la rabia que siento al ver esto”, escribió.

A ellas se sumaron otras atletas, como la nadadora Lani Pallister, la boxeadora Skye Nicholson y la jugadora australiana de waterpolo Tilly Kearns, quienes publicaron registros de sus entrenamientos y competencias como respuesta a la campaña.

La respuesta indirecta de Sweeney

Sweeney, quien no ha entregado declaraciones sobre la polémica, respondió indirectamente a las críticas en sus redes sociales.

Allí compartió imágenes de la antigua edición “ Body Issue ” de ESPN The Magazine, que durante años mostró a deportistas mundialmente conocidas posando desnudas o semidesnudas .

La controversia no es la primera que involucra a la actriz en una campaña publicitaria.

En 2025, su participación en una publicidad de American Eagle también generó críticas por el contenido relacionado con los “genes”.