La revancha del ex Colo Colo Salomón Rodríguez: genio y figura en el Montevideo City Torque semifinalista de la Sudamericana

Heroica remontada de Montevideo City Torque, para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Superó a Cienciano de Perú (3-0) y se metió entre los cuatro mejores del certamen, algo inédito para el equipo propiedad del City Football Group en el concierto internacional. Parte importante del éxito radica en la capacidad goleadora de Salomón Rodríguez.

Sí. El mismo delantero que tuvo una olvidable estadía por Colo Colo el año pasado, hoy es el delantero de moda en Uruguay.

El panorama estaba complicado para los celestes porque debían remontar la eliminatoria. La ida fue para los peruanos 2-0 en la altitud de Cusco. En la noche del jueves, en el Estadio Centenario, un equipo plagado de jugadores con pasos por el fútbol chileno tenía la presión de remontar. Además de Rodríguez, fueron titulares Franco Torgnascioli (exarquero de Everton y Unión Española), Gary Kagelmacher (exdefensa de la UC) y Gonzalo Montes (exmediocampista de Huachipato y la U). Mientras que en la banca estuvo Gastón Rodríguez (exgolero de Magallanes y Rangers).

¡¡SUEÑA EL EQUIPO DE MARCELO MÉNDEZ!! Salomón Rodríguez no perdonó dentro del área y firmó el 1-0 (1-2 global) de City Torque vs. Cienciano.



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El exdelantero del Cacique, quien en 2025 anotó apenas tres goles en 25 partidos con el elenco albo (uno en la Liga de Primera y dos en Copa Chile), aportó con un doblete. En los 38′, abrió el marcador para estrechar la diferencia. En el segundo periodo, hizo el 2-0 en los 57′, con un cabezazo, para igualar la serie. Todo hacía indicar que el partido iba a la tanda de penales, pero quedaría una acción más.

¡¡SERIE IGUALADA EN URUGUAY!! ¡Salomón Rodríguez apareció en el segundo palo y puso el 2-2 global entre City Torque y Cienciano!



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En el segundo minuto de tiempo añadido, Salomón gana un balón aéreo y habilita a Nahuel Da Silva, quien se va en dirección a portería y define para hacer el 3-0 y así darle una clasificación histórica a Montevideo City Torque. Participando de todos los tantos, Rodríguez fue el hombre de la jornada.

¡¡REMONTADA ÉPICA EN MONTEVIDEO!! ¡¡DA SILVA SE FILTRÓ EN LA DEFENSA DE CIENCIANO Y MARCÓ EL 3-2 AGÓNICO DE CITY TORQUE EN EL GLOBAL!!



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El delantero charrúa de 26 años es el máximo artillero de la Sudamericana 2026, con siete tantos. Supera por uno a un delantero consagrado como Gabriel Barbosa, alias Gabigol, quien acertó seis veces con el Santos. La diferencia es que el Peixe quedó eliminado del torneo a manos del Atlético Mineiro. Precisamente, el Galo es el próximo rival del Torque, por el pase a la final.

La temporada 2026 de Salomón Rodríguez es diametralmente opuesta a la de 2025. Si con Colo Colo mostró poco, retornando a su país se desató. En general, acumula 18 goles en 33 partidos, sumando lo logrado en el campeonato uruguayo de Primera División.

¿Qué le deparará el futuro? Su pase le pertenece al Cacique, que lo cedió a Montevideo City Torque hasta diciembre. ¿Tendrá una segunda oportunidad en Pedreros, pensando en la Copa Libertadores 2027? Los datos de Transfermarkt valorizan al jugador en 1,4 millones de euros.