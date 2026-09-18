SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Convierte en arte el trámite”: los elogios para Manuel Pellegrini y Betis luego del triunfo sobre Getafe

    El equipo del Ingeniero sumó su cuarta victoria consecutiva y se ubica como escolta del líder, Barcelona, e igualado en puntaje con Real Madrid en LaLiga.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos

    Betis vive días felices. Este jueves, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini venció por la cuenta mínima a Getafe, por la sexta fecha de LaLiga. Con este resultado, registra su cuarta victoria consecutiva (tres por la competición española y una por la Champions League) y alcanza los 15 puntos, los que lo dejan como escolta del líder, que es Barcelona con 18.

    Las crónicas hispanas destacaron el triunfo y la buena racha de los béticos. El diario de Sevilla escribió: “El Betis convierte en arte el trámite que a cualquiera se le atraganta. Sacó adelante con solvencia y sin exponer demasiado uno de esos duelos que llaman ‘partido trampa’, un sobreesfuerzo que el maléfico calendario de LaLiga cuela con mala uva en una secuencia exigente de compromisos”.

    Además, puntualizaron en los cambios que el DT chileno hizo para este duelo: “Y lo hizo además sin que el rendimiento notara en modo alguno que Manuel Pellegrini introdujera hasta siete cambios con respecto al último duelo disputado por los verdiblancos”.

    Un análisis similar hizo el Diario Marca, que destacó los nombres que pavimentaron el triunfo: “Deossa firmó una actuación sobresaliente, Antony fue una amenaza permanente y Valles volvió a aparecer cuando fue necesario para proteger tres puntos que permiten al equipo de Pellegrini seguir mirando hacia arriba, en la tercera plaza de la tabla con 15 puntos de 18 posibles”.

    Foto: Betis en X.

    Por último, El Desmarque escribió: “El Real Betis sigue en estado de dulce. Los verdiblancos lograron el cuarto triunfo consecutivo, suficiente para mantener la tercera plaza e igualar a puntos al Real Madrid. Una victoria sufrida y trabajada hasta el final ante el Getafe de Bordalás, en un partido decantado por el gol de Ez Abde, con quien el fútbol hizo justicia después de lo sucedido en La Cerámica”.

    Luego de este triunfo, Pellegrini y compañía piensan en Deportivo La Coruña, elenco que será su rival el domingo 20 de septiembre por la séptima fecha de LaLiga, en el estadio Riazor.

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniLaLigaGetafe

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Retiro de Michelle Bachelet de la carrera a la ONU levanta reacciones divididas en el mundo político

    Amplían detención de imputado por homicidio a un joven en cercanías de ramadas de Limache

    Llegan las cafeterías del Dr. Simi a Chile: firma registró los Café Simi

    Bellolio destaca regreso de estatua de Baquedano y aborda eventual vandalización: “Lo vamos a volver a limpiar”

    García Ruminot pone foco en regiones limítrofes y frontera con Argentina: “Siempre tenemos que tener la mirada puesta”

    Michelle Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Lo más leído

    1.
    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    2.
    En vivo: Chile enfrenta a España por un boleto a la Final 8 de la Copa Davis 2026

    En vivo: Chile enfrenta a España por un boleto a la Final 8 de la Copa Davis 2026

    3.
    Chile se queda con el oro en el vóleibol femenino tras un aplastante paso por los Juegos Suramericanos

    Chile se queda con el oro en el vóleibol femenino tras un aplastante paso por los Juegos Suramericanos

    4.
    Santiago Wanderers se estrella con la historia y cae ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20

    Santiago Wanderers se estrella con la historia y cae ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20

    5.
    Juan Tagle vuelve a la escena: el grupo de Jorge Uauy se reúne y avanza en la preparación de su candidatura a la ANFP

    Juan Tagle vuelve a la escena: el grupo de Jorge Uauy se reúne y avanza en la preparación de su candidatura a la ANFP

    6.
    España se pone 2-0 arriba: Rafael Jódar pulveriza a un errático Christian Garin y Chile se complica en la Copa Davis

    España se pone 2-0 arriba: Rafael Jódar pulveriza a un errático Christian Garin y Chile se complica en la Copa Davis

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Retiro de Michelle Bachelet de la carrera a la ONU levanta reacciones divididas en el mundo político
    Chile

    Retiro de Michelle Bachelet de la carrera a la ONU levanta reacciones divididas en el mundo político

    Amplían detención de imputado por homicidio a un joven en cercanías de ramadas de Limache

    Bellolio destaca regreso de estatua de Baquedano y aborda eventual vandalización: “Lo vamos a volver a limpiar”

    Llegan las cafeterías del Dr. Simi a Chile: firma registró los Café Simi
    Negocios

    Llegan las cafeterías del Dr. Simi a Chile: firma registró los Café Simi

    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    CEP aterriza las 12 claves a considerar para el debate del Presupuesto 2027

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    España se pone 2-0 arriba: Rafael Jódar pulveriza a un errático Christian Garin y Chile se complica en la Copa Davis
    El Deportivo

    España se pone 2-0 arriba: Rafael Jódar pulveriza a un errático Christian Garin y Chile se complica en la Copa Davis

    Chile se queda con el oro en el vóleibol femenino tras un aplastante paso por los Juegos Suramericanos

    Thomas Briceño se corona en el judo y le da a Chile su 21ª medalla de oro en los Juegos Odesur

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?
    Cultura y entretención

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco
    Mundo

    Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco

    Tres medios de comunicación denuncian bloqueos de acceso a la Casa Blanca tras prohibición de Trump

    EE.UU. asegura haber escoltado más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?