“Convierte en arte el trámite”: los elogios para Manuel Pellegrini y Betis luego del triunfo sobre Getafe

Betis vive días felices. Este jueves, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini venció por la cuenta mínima a Getafe, por la sexta fecha de LaLiga. Con este resultado, registra su cuarta victoria consecutiva (tres por la competición española y una por la Champions League) y alcanza los 15 puntos, los que lo dejan como escolta del líder, que es Barcelona con 18.

Las crónicas hispanas destacaron el triunfo y la buena racha de los béticos. El diario de Sevilla escribió: “El Betis convierte en arte el trámite que a cualquiera se le atraganta. Sacó adelante con solvencia y sin exponer demasiado uno de esos duelos que llaman ‘partido trampa’, un sobreesfuerzo que el maléfico calendario de LaLiga cuela con mala uva en una secuencia exigente de compromisos”.

Además, puntualizaron en los cambios que el DT chileno hizo para este duelo: “Y lo hizo además sin que el rendimiento notara en modo alguno que Manuel Pellegrini introdujera hasta siete cambios con respecto al último duelo disputado por los verdiblancos”.

Un análisis similar hizo el Diario Marca, que destacó los nombres que pavimentaron el triunfo: “Deossa firmó una actuación sobresaliente, Antony fue una amenaza permanente y Valles volvió a aparecer cuando fue necesario para proteger tres puntos que permiten al equipo de Pellegrini seguir mirando hacia arriba, en la tercera plaza de la tabla con 15 puntos de 18 posibles”.

Foto: Betis en X.

Por último, El Desmarque escribió: “El Real Betis sigue en estado de dulce. Los verdiblancos lograron el cuarto triunfo consecutivo, suficiente para mantener la tercera plaza e igualar a puntos al Real Madrid. Una victoria sufrida y trabajada hasta el final ante el Getafe de Bordalás, en un partido decantado por el gol de Ez Abde, con quien el fútbol hizo justicia después de lo sucedido en La Cerámica”.

Luego de este triunfo, Pellegrini y compañía piensan en Deportivo La Coruña, elenco que será su rival el domingo 20 de septiembre por la séptima fecha de LaLiga, en el estadio Riazor.