Alvarado destaca resguardo de la soberanía en la previa del Te Deum: “Chile siempre se preocupa de marcar y remarcar su soberanía”. En la imagen, Claudio Alvarado.

En la previa del Te Deum Ecuménico, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a la soberanía del país y aseguró que Chile mantiene una preocupación permanente por su territorio.

Las declaraciones se produjeron minutos antes de la fotografía oficial del Presidente junto a sus ministros, subsecretarios y funcionarios.

Consultado por la importancia de marcar la soberanía durante estas jornadas, Alvarado afirmó: “Chile siempre se preocupa de marcar y remarcar su soberanía, no descuida ningún punto de su territorio”.

El ministro agregó que “hacemos todo lo posible para que cada sector, cada área de nuestro país tenga políticas de incentivos y de desarrollo”.

Alvarado también entregó un mensaje de unidad nacional, señalando que estas son fechas en que se recuerda la trayectoria del país y manifestó su deseo de que las celebraciones se desarrollen en familia, en unidad y con un profundo sentido de responsabilidad.

Alvarado en la antesala del Te Deum Ecuménico: “Chile siempre se preocupa de marcar y remarcar su soberanía”. En la imagen, palacio de La Moneda. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Marín destaca la unidad y la esperanza

La ministra de la Mujer, Judith Marín, también se refirió al inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias y destacó los mensajes de unidad que, según señaló, se han reiterado durante la semana.

Asimismo, sostuvo que este tipo de reflexiones son recibidas “con mucho respeto” y planteó como expectativas la unidad y la esperanza.

Alvarado en la antesala del Te Deum Ecuménico: “Chile siempre se preocupa de marcar y remarcar su soberanía”. En la imagen, Judith Marín. MARIO TELLEZ

Una tradición que se remonta a 1811

Cada 18 de septiembre, la Catedral Metropolitana de Santiago acoge el Te Deum, una celebración de acción de gracias y oración por la patria.

La tradición se remonta a los primeros años de la vida independiente de Chile y desde 1971 tiene carácter ecuménico.

Sus orígenes se sitúan en 1811, cuando José Miguel Carrera solicitó a la autoridad eclesiástica de la capital celebrar una Acción de Gracias para conmemorar el primer aniversario de la Junta Nacional de Gobierno.

La petición fue reiterada en 1812, según consta en una carta histórica cuya reproducción se conserva en la oficina del Arzobispo de Santiago.