EFE posterga tramo soterrado del Tren Melipilla y servicio no llegará inicialmente a Estación Central

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La empresa EFE Trenes de Chile informó este jueves que decidió postergar la construcción del tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda del servicio Melipilla-Estación Central y declaró desierta la licitación para ejecutar esas obras.

La determinación implica que, en una primera etapa, el servicio no llegará hasta Estación Central. EFE contempla iniciar la operación en 2028 desde la futura estación Lo Errázuriz, actualmente en construcción como parte de la extensión hacia el poniente de la Línea 6 del Metro de Santiago.

A través de un comunicado, la empresa explicó que la decisión responde a la necesidad de optimizar las inversiones y a que no ha sido posible dejar sin efecto los pagos de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) en el tramo soterrado.

“Considerando la necesidad de optimizar las inversiones y teniendo en cuenta que no ha sido posible dejar sin efecto los pagos de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) para el tramo soterrado de Lo Errázuriz a Alameda, EFE Trenes de Chile resolvió postergar la construcción y declarar desierta la licitación del tramo soterrado”, señaló.

De esta manera, la compañía concentrará sus esfuerzos en los dos tramos que actualmente se encuentran en construcción, entre Cerrillos y Malloco y desde Malloco a Melipilla, que en conjunto representan una extensión de 58 kilómetros.

EFE detalló que las obras entre Cerrillos y Malloco están a cargo del Consorcio Dragados Besalco Obras Ferroviarias, mientras que el tramo entre Malloco y Melipilla es ejecutado por Sacyr.

Con estos trabajos, la empresa proyecta concretar la conexión con Lo Errázuriz a partir de 2028, “permitiendo conectar inicialmente desde Talagante hasta el centro de Santiago con ahorros de tiempo de traslados significativos”.

EFE también espera avanzar en cambios normativos respecto de la ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público, ámbito en el que “aspira a tener las mismas condiciones de exención que hoy poseen instituciones como los Serviu, el Ministerio de Obras Públicas, Metro e incluso empresas privadas prestadoras de servicios públicos”.

Con la postergación del tramo entre Lo Errázuriz y Alameda, la empresa señaló que “redobla los esfuerzos inmediatos” en las obras que ya se encuentran en ejecución y que alcanzan un 30% de avance, abarcando las siete comunas del trazado.

“Dicha ejecución tiene avances significativos en las plataformas para vías y también las obras civiles de las principales estaciones de la nueva red, a lo que se sumará el próximo año la construcción del terminal Melipilla, que actualmente se encuentra en proceso de rescate arqueológico”, indicó EFE.

Finalmente, la compañía informó que los 22 trenes destinados al servicio se encuentran en proceso de fabricación y que su llegada al país está proyectada para el primer semestre de 2027, tras lo cual se contempla iniciar un período de pruebas y posteriormente una marcha blanca.