SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    EFE posterga tramo soterrado del Tren Melipilla y servicio no llegará inicialmente a Estación Central

    La empresa declaró desierta la licitación del tramo entre Alameda y Lo Errázuriz y concentrará los trabajos en los sectores que ya están en construcción. La decisión está vinculada a los pagos de derechos municipales por el uso de bienes nacionales de uso público.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Comienza a operar el nuevo tren entre Llanquihue y Puerto Montt: Este es su recorrido y el precio del pasaje.

    La empresa EFE Trenes de Chile informó este jueves que decidió postergar la construcción del tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda del servicio Melipilla-Estación Central y declaró desierta la licitación para ejecutar esas obras.

    La determinación implica que, en una primera etapa, el servicio no llegará hasta Estación Central. EFE contempla iniciar la operación en 2028 desde la futura estación Lo Errázuriz, actualmente en construcción como parte de la extensión hacia el poniente de la Línea 6 del Metro de Santiago.

    A través de un comunicado, la empresa explicó que la decisión responde a la necesidad de optimizar las inversiones y a que no ha sido posible dejar sin efecto los pagos de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) en el tramo soterrado.

    “Considerando la necesidad de optimizar las inversiones y teniendo en cuenta que no ha sido posible dejar sin efecto los pagos de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) para el tramo soterrado de Lo Errázuriz a Alameda, EFE Trenes de Chile resolvió postergar la construcción y declarar desierta la licitación del tramo soterrado”, señaló.

    De esta manera, la compañía concentrará sus esfuerzos en los dos tramos que actualmente se encuentran en construcción, entre Cerrillos y Malloco y desde Malloco a Melipilla, que en conjunto representan una extensión de 58 kilómetros.

    EFE detalló que las obras entre Cerrillos y Malloco están a cargo del Consorcio Dragados Besalco Obras Ferroviarias, mientras que el tramo entre Malloco y Melipilla es ejecutado por Sacyr.

    Con estos trabajos, la empresa proyecta concretar la conexión con Lo Errázuriz a partir de 2028, “permitiendo conectar inicialmente desde Talagante hasta el centro de Santiago con ahorros de tiempo de traslados significativos”.

    EFE también espera avanzar en cambios normativos respecto de la ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público, ámbito en el que “aspira a tener las mismas condiciones de exención que hoy poseen instituciones como los Serviu, el Ministerio de Obras Públicas, Metro e incluso empresas privadas prestadoras de servicios públicos”.

    Con la postergación del tramo entre Lo Errázuriz y Alameda, la empresa señaló que “redobla los esfuerzos inmediatos” en las obras que ya se encuentran en ejecución y que alcanzan un 30% de avance, abarcando las siete comunas del trazado.

    “Dicha ejecución tiene avances significativos en las plataformas para vías y también las obras civiles de las principales estaciones de la nueva red, a lo que se sumará el próximo año la construcción del terminal Melipilla, que actualmente se encuentra en proceso de rescate arqueológico”, indicó EFE.

    Finalmente, la compañía informó que los 22 trenes destinados al servicio se encuentran en proceso de fabricación y que su llegada al país está proyectada para el primer semestre de 2027, tras lo cual se contempla iniciar un período de pruebas y posteriormente una marcha blanca.

    Más sobre:EFEMelipillaEstación CentralTrenes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. asegura haber escoltado más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

    UE lamenta que Estados Unidos niegue visados a presidente de Palestina y pide reconsiderar la decisión

    Embajador de Estados Unidos en Dinamarca afirma que el acuerdo sobre Groenlandia es un “gran triunfo”

    Imputado por homicidio en ramada de San Clemente queda con detención ampliada hasta el lunes

    Joven de 24 años muere apuñalado tras riña en ramada de San Clemente: detienen a presunto autor

    Núñez pide al Ejecutivo dejar al Senado encauzar reforma de seguridad y llama a “realismo legislativo”

    Lo más leído

    1.
    La caída de los Barra Brava de la PDI, la unidad policial que participó en el secuestro extorsivo vinculado al exfiscal Fodich

    La caída de los Barra Brava de la PDI, la unidad policial que participó en el secuestro extorsivo vinculado al exfiscal Fodich

    2.
    Postulaciones a Escuela de Carabineros alcanzan la cifra más alta en 20 años

    Postulaciones a Escuela de Carabineros alcanzan la cifra más alta en 20 años

    3.
    Canciller Pérez Mackenna por revés de Bachelet en nuevo sondeo por la ONU: “Veíamos poca probabilidad de éxito”

    Canciller Pérez Mackenna por revés de Bachelet en nuevo sondeo por la ONU: “Veíamos poca probabilidad de éxito”

    4.
    Conaf cuestiona videos de turistas en Torres del Paine y advierte por prácticas riesgosas en áreas protegidas

    Conaf cuestiona videos de turistas en Torres del Paine y advierte por prácticas riesgosas en áreas protegidas

    5.
    Alvarado tras nuevo revés de Bachelet en la ONU: “No se le veía una base de apoyo sólida”

    Alvarado tras nuevo revés de Bachelet en la ONU: “No se le veía una base de apoyo sólida”

    6.
    Fonda Doña Florinda realiza nueva propuesta y Municipalidad de La Florida otorga patentes para que el evento se confirme

    Fonda Doña Florinda realiza nueva propuesta y Municipalidad de La Florida otorga patentes para que el evento se confirme

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Imputado por homicidio en ramada de San Clemente queda con detención ampliada hasta el lunes
    Chile

    Imputado por homicidio en ramada de San Clemente queda con detención ampliada hasta el lunes

    Joven de 24 años muere apuñalado tras riña en ramada de San Clemente: detienen a presunto autor

    Núñez pide al Ejecutivo dejar al Senado encauzar reforma de seguridad y llama a “realismo legislativo”

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    La natación artística aporta dos medallas de oro al Team Chile en los Juegos Odesur
    El Deportivo

    La natación artística aporta dos medallas de oro al Team Chile en los Juegos Odesur

    Marcelino Núñez se vuelve a quedar en el banco en la derrota del Ipswich Town ante el Everton por Premier League

    En vivo: Chile enfrenta a España por un boleto a la Final 8 de la Copa Davis 2026

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?
    Cultura y entretención

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    EE.UU. asegura haber escoltado más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz
    Mundo

    EE.UU. asegura haber escoltado más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

    UE lamenta que Estados Unidos niegue visados a presidente de Palestina y pide reconsiderar la decisión

    Embajador de Estados Unidos en Dinamarca afirma que el acuerdo sobre Groenlandia es un “gran triunfo”

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?