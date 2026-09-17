Repasa el empate del Flamengo de Erick Pulgar ante Independiente del Valle, que los clasificó a semis de la Libertadores

¡¡FLAMENGO PIERDE 1-0 ANTE IDV EN EL MARACANÁ Y SE QUEDÓ CON UNO MENOS!! Jorginho pegó un codazo, vio la segunda amarilla y dejó al Mengao con 10 a los 19' ST... ¿Podrá aguantar el 2-1 global?



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