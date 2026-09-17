Repasa el empate del Flamengo de Erick Pulgar ante Independiente del Valle, que los clasificó a semis de la Libertadores
El equipo de Río de Janeiro recibió en el Maracaná a los ecuatorianos.
Minuto a minuto
Flamengo 1-1 I. de Valle
Global 3-1
Así quedaron las semifinales de la Libertadores 2026
- Fluminense vs. Palmeiras
- Estudiantes vs. Flamengo
Erick Pulgar jugó todo el partido en Flamengo y recibió tarjeta amarilla en el minuto 80.
¡Final del partido!
Flamengo clasifica a semifinales de la Copa Libertadores. El elenco de Río de Janeiro igualó 1-1 ante Independiente del Valle, pero venció por 3-1 en el global.
Hay seis minutos de tiempo agregado
83′ ¡Gol de Flamengo!
Giorgian De Arrascaeta, tras un grave error de cálculo del arquero Aldair Quintana, marca el 1-1 ante Independiente del Valle.
80′ Amarilla para Erick Pulgar en Flamengo
La expulsión de Jorginho en Flamengo
78′ ¡Gol anulado a Independiente del Valle!
Yandri Vásquez estaba en fuera de juego.
65′ ¡Roja en Flamengo!
Jorginho es expulsado del partido.
Ya se juega el segundo tiempo entre Flamengo e Independiente del Valle
Estadísticas del primer tiempo
¿Qué necesita la visita?
Con este resultado, Independiente del Valle necesita un gol más para igualar la serie de cuartos de final contra Flamengo.
¡Final del primer tiempo!
Con Erick Pulgar de titular, Flamengo cae en el Maracaná contra Independiente del Valle, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Así fue la apertura de la cuenta
30′ ¡Gol de Independiente del Valle!
Djorkaeff Reasco, tras un rebote del portero, marca la apertura de la cuenta ante Flamengo en el Maracaná.
Es noticia a esta hora en El Deportivo
4′ Pulgar, protagonista
Fuerte entrada del chileno sobre Junior Sornoza. No sancionaron tarjeta amarilla.
¡Arranca el partido!
Flamengo se enfrenta en el Maracaná a Independiente del Valle, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
La alineación de Independiente del Valle
Con Erick Pulgar de titular: la formación de Flamengo
Lo que debes saber
El duelo está pactado para las 21.30 horas de Chile en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El Fla obtuvo una ventaja de 2-0 en la ida jugada en Ecuador.
¡Bienvenidos!
Buenas noches. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Flamengo e Independiente del Valle, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
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