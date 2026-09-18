White tras intento de atentado en su contra: “Queremos resultados, no puede quedar en una declaración de buenas intenciones”

Hasta la comuna de San Bernardo llegaron este jueves las más altas autoridades del país lideradas por el Presidente de la República, José Antonio Kast, para participar del Te Deum de Fiestas Patrias y del desfile cívico militar.

El alcalde de la comuna Christopher White le pidió personalmente al Mandatario asistir al acto como una señal de unidad frente a la acción del crimen organizado. Esto luego de que a inicios de mes la fiscalía le comunicó en el marco de la detención de Juan Flores -alias Indio Juan-, se había detectado un plan para atentar contra su vida.

Entrevistado por Matías del Río en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, White aseguró que uno de los propósitos era que los vecinos “vean que el Estado de Chile no se arrodilla ante el crimen organizado”.

Ha pasado por momentos familiares, personales y políticos difíciles. La actividad de este lunes no cambió después de lo que ocurrió, sino que se terminó reforzando

Sin duda que desde lo humano es un conjunto de emociones con las cuales uno tiene que convivir y también agradecer, para ser honesto, todas las muestras de afecto y de acompañamiento, porque en el fondo es el día a día donde este debate permite visualizar con mayor claridad lo que nosotros hace bastante tiempo venimos advirtiendo, que lamentablemente son hechos que cotidianamente ocurren en nuestros barrios, y no solamente en nuestra comuna, en otras más. Esto nos permite poder identificar un fenómeno que va al alza y también cambiar la estrategia, porque hasta ahora el resultado es evidente: diez años donde el Estado no ha estado a la altura de un crimen organizado que se ha ido fortaleciendo. Creo que tenemos una oportunidad para poder ponernos de acuerdo en algunas materias y poder poner un cerco real a algo que va al alza y que no favorece ni a una oposición ni a un oficialismo.

¿Qué esperaba con la presencia del Presidente y de altas autoridades

Que mis vecinos, a los que represento y a los que juré tratar de buscar todos los elementos para que su vida tenga un sentido mejor y una calidad de vida distinta, que vean que el Estado de Chile no se arrodilla ante el crimen organizado, que el Estado de Chile es capaz de enfrentar las problemáticas y que es capaz de buscar acuerdos en el bienestar de desvanecer o disminuir los efectos del crimen organizado. Espero que las vecinas y vecinos que hoy día van a participar, que trabajan todo el año, que se esfuerzan para estar con sus mejores vestimentas, se sientan seguros y que vean que hay una autoridad que está disponible para colaborar en esto y yo agradecerles a ellos. (...) Decirles a ellos que vamos a estar hasta el final y que no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir buscando justicia y calidad de vida para San Bernardo.

Usted y otros en sus cargos están expuestos a determinados riesgos. En lo personal ¿Cómo se rehacen las ganas, el impulso de seguir?

Esa es una respuesta no sencilla, porque efectivamente los seres humanos tenemos emociones, y por cierto que sentir miedo es algo con lo que tenemos que convivir diariamente, buscar la forma de seguir adelante, y en eso es legítimo pensar qué tanto estás disponible para llegar a lo que tú juraste defender. El crimen organizado busca que dudemos. Segundo, tratar de amenazarte a ti, posteriormente a tu familia y con eso inmovilizar. Eso no puede en ningún caso paralizar al Estado. Más allá de cualquier estrategia, creo que la señal que tiene que dar el Estado es que el que manda es el Estado, y no lo que nosotros percibimos en algunos barrios, donde pareciera ser que el que está mandando es un clan o un grupo. Por lo tanto, esto es un conjunto de emociones. Sin duda que no es fácil, pero también lo que te da la fuerza es lo que cuentan tus vecinos, donde ellos también lo están viviendo, entonces no es algo particular. No es Christopher White, es el alcalde, pero como lo dijo el fiscal nacional, hay 22 alcaldes más que están en una situación similar, hay otros fiscales, hay policías, entonces te das cuenta que no estás tan solo.

¿Cree que ha cambiado algo en su comunidad luego de lo que ocurrió? Porque también se corre el riesgo de que esto quede en el olvido y que sea solamente un mal recuerdo que no haya servido de nada.

Nosotros valoramos que haya venido la Comisión de Seguridad del Senado a sesionar a San Bernardo, una tremenda señal, pero ahí también exigimos y solicitamos acciones concretas, queremos resultados, porque efectivamente esto no puede quedar solamente en una declaración de buenas intenciones, tiene que haber resultados concretos (...). Nuestros vecinos están expectantes a las cosas que decimos que vamos a hacer y las que realmente ocurren, por lo tanto creo que ahí los resultados son muy importantes y por eso le solicitamos al gobierno en esta visita que trabajemos en conjunto respecto a la intervención de recursos públicos en el territorio, y creo que eso se está comenzando a dar. No puede terminar solamente con una figura de este alcalde rodeado de escoltas y con una ley que fortalezca el resguardo institucional, sino que tiene que ir de la mano con acciones y resultados para nuestras comunidades, tenemos que recuperar los estados, no solamente estar presentes, sino que quedarnos, y eso creo que es el desafío más importante y también lo que hemos planteado.