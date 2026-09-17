Kast recibe al embajador Brandon Judd en antesala del viaje del Presidente a Estados Unidos por asamblea de la ONU

El Presidente José Antonio Kast, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, recibió este jueves en el Palacio de La Moneda al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Durante la reunión, las autoridades abordaron la agenda que el Mandatario chileno desarrollará la próxima semana en Estados Unidos y las distintas reuniones que sostendrá en Nueva York, en el contexto de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Kast fue invitado a la recepción que el líder estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, ofrecerán la próxima semana a los jefes de Estado que participen del evento del organismo multilateral.

Según informó Presidencia, el encuentro de este jueves entre el gobernante chileno y el representante diplomático norteamericano permitió además revisar aspectos de coordinación vinculados a la visita presidencial y abordar materias de interés para la relación bilateral entre Chile y Estados Unidos.

La Cancillería chilena, según ha adelantado, llevará a EE.UU. una agenda con dos temas principales: buscar apoyos para la candidatura de Valparaíso como la sede para BB&J y promover el Compromiso de Santiago, acuerdo entre Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Chile, que apunta a combatir de delincuencia transnacional.

Se adelantó que están agendadas citas del Presidente chileno con distintos líderes, sin embargo, no se ha informado la realización de una reunión bilateral de Kast con su par estadounidense Donald Trump.