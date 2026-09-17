Alcalde Christopher White: “Que mis vecinos vean hoy que el Estado de Chile no se arrodilla ante el crimen organizado”

Hasta San Bernardo llegará este 17 de septiembre el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a una serie de otras autoridades para participar del Te Deum de Fiestas Patrias y luego del desfile cívico militar en Honor a las Glorias del Ejército que encabezará el alcalde de la comuna, Christopher White, quien, según Fiscalía, fue el blanco de una organización criminal para atentar contra él antes del 18 de septiembre.

Y previo a desarrollarse la actividad, el jefe comunal se dio un tiempo para conversar con el programa Desde la Redacción de La Tercera, en donde agradeció las muestras de afecto que ha recibido desde que se hizo público el plan para atentar contra su vida.

Al ser consultado sobre sus expectativas para la actividad de hoy, que pareciera estar llena de simbolismos, White sostuvo: “Que mis vecinos, a los que represento, y a los que juré tratar de buscar todos los elementos para que su vida tenga un sentido mejor y una calidad de vida distinta, que vean que el Estado de Chile no se arrodilla ante el crimen organizado”.

Además, sostuvo que lo que le ocurrió debe marcar un precedente para que se materialicen “acciones y no solo intenciones” en relación a la delincuencia y el crimen organizado.

“No puede terminar solamente con una figura de este alcalde rodeado de escoltas y con una ley que fortalezca el resguardo institucional, sino que tiene que ir de la mano con acciones y resultados para nuestras comunidades”, añadió.

El alcalde White sostuvo que lo que le pasó a él “permite visualizar con mayor claridad lo que nosotros hace bastante tiempo venimos advirtiendo, que lamentablemente son hechos que cotidianamente ocurren en nuestros barrios, y no solamente en nuestra comuna, en otras más”.

Luego agregó que “por lo tanto, creo que esto nos permite poder identificar un fenómeno que va a la alza y que efectivamente nos permite también cambiar la estrategia, porque hasta ahora el resultado es evidente. Diez años donde el Estado no ha estado a la altura de un crimen organizado que se ha ido fortaleciendo”.

El jefe comunal destacó además que la presencia del Presidente Kast es una situación simbólica e hizo un llamado a que “seamos capaces, porque eso es un debate que involucra a muchos más actores, de poder buscar acciones concretas que permitan demostrarle a nuestra comunidad que la autoridad no solo nos sentamos en una mesa, sino que también somos capaces de encontrar un punto de encuentro”.