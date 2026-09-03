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    Los 45 minutos entre White y Kast: alcalde le pidió un gran acuerdo de seguridad y le recriminó el manejo del gobierno

    Luego de que se revelara un plan para matar al jefe comunal de San Bernardo, el Mandatario partió su agenda este jueves con una visita protocolar en señal de apoyo. Ahí conversaron sobre el uso de las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura pública y sobre nuevas medidas de seguridad.

    Por 
    Luciano Jiménez

    Unos 45 minutos duró la visita del Presidente José Antonio Kast al alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS) realizada la mañana de este jueves en la municipalidad, luego de que la detención de Juan Flores Valenzuela -conocido como “Indio Juan”- revelara un plan de una banda criminal para asesinar al jefe comunal.

    La reunión entre Kast y White era especialmente esperada dado que el gobernante ha hecho de la seguridad y el orden público un eje de su mandato, pero tanto en el entorno de White como de alcaldes oficialistas -entre ellos el jefe comunal de Independencia, Agustín Iglesias- habían criticado que no se hubiera dado comunicación entre el Mandatario y la autoridad sambernardina, si bien este miércoles el gobierno se hizo presente a través de una visita del ministro de Seguridad Ciudadana, Martín Arrau.

    msm

    A varios llamó la atención que a su llegada al municio Kast saludó a algunos funcionarios que conocía de antemano. Y es que en los 16 años que fue diputado, la mitad del periodo fue representante del antiguo distrito 30 que integraba a San Bernardo y otras comunas. De ahí su conocimiento de algunos de los funcionarios.

    La cita partió con un momento protocolar entre White y Kast quienes fueron acompañados por otras autoridades como el Subdere, Sebastián Figueroa, el delegado presidencial, Germán Codina, la delegada provincial y el jefe de gabinete del alcalde. Luego alcalde y Presidente quedaron a solas, donde pudieron hablar de la situación de seguridad.

    A Kast le llamó la atención una pizarra con anotaciones que tiene White en su oficina sobre el uso de las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura pública. El Mandatario le tomó una foto a la pizarra. Y es que justamente ese tema ha sido un debate entre el alcalde y el Presidente: a mediados de mayo, en un encuentro entre Kast y alcaldes por temas de seguridad, el Mandatario le dio un portazo a la idea de usar a las Fuerzas Armadas, justamente tras una petición personal de White. Pero meses más tarde en otra reunión, el Mandatario le dio el visto bueno a la idea, aunque condicionado a la aprobación de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en el Congreso Nacional.

    El alcalde de San Bernardo tiene una pizarra con anotaciones en su comuna, lo que llamó la atención del Presidente Kast quien le tomó una foto.

    Justamente este tema fue uno de los conversados en la reunión entre ambos según conocedores del contenido de la cita, pero no hubo mayor acuerdo.

    Antes, la reunión había sido escenario para un mensaje de solidaridad y apoyo de Kast hacia White, a quien invitó a seguir con más fuerza en su trabajo. El alcalde extendió una invitación al Mandatario a participar de un desfile en San Bernardo para el 17 de septiembre donde podrían haberlo atacado, para dar la señal de que las autoridades políticas no se dejarán amedrentar frente al crimen organizado. Al cierre de esta edición no había confirmación de su asistencia.

    Quizás si la parte de mayor relevancia de la conversación se dio cuando el alcalde le transmitió a Kast que, pese a la gravedad de la situación, se debía ver el tema como una “oportunidad” para que el Mandatario lidere un gran acuerdo en materia de seguridad. White le argumentó que habían sido tan transversales todos los apoyos que recibió -de izquierda a derecha-, que le daba a entender que un acuerdo de este tipo recibiría consenso.

    msm

    Pero también usó esta idea para criticar la reforma constitucional y el estado de excepción planteado por el Presidente, argumentando que una medida de este tipo solamente demoraría la discusión en circunstancias que se requerían medidas de forma inmediata. Casi en paralelo, el Ministerio de Seguridad Ciudadana convocó a un grupo de alcaldes para abordar las amenazas que han afectado a distintas autoridades comunales, a propósito de la de White.

    También hubo tiempo para hablar sobre medidas de seguridad particulares para el alcalde, aunque la cita dio lugar a que pudieran hablar de otras cosas, como por ejemplo la situación del Parque Cerro Chena.

    A la salida de la reunión, el Presidente Kast se refirió al tema y valoró “cómo unidos enfrentamos el flagelo del crimen organizado, que es un compromiso de todos, es transversal, como lo hemos conversado, no tiene color político, y decir que nuestras autoridades, nuestra ciudadanía siempre contarán con la protección del Estado. Esto no es un tema de un gobierno u otro, es un tema de Estado, es una lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico”.

    Mientras que White comentó a La Tercera que “valoro muchísimo la visita del Presidente. Fue una reunión muy honesta, a veces un poco dura por cómo manejó el gobierno este tema, pero terminó bien amistosa. Le dije que tiene una gran oportunidad de trabajar por la seguridad de las personas dejando de lado las trincheras políticas. Le dije que el adversario es el crimen organizado y que tenemos que trabajar en equipo porque lo que me pasó, la gente lo vive todos los días, con miedo y entre amenazas”.

    Más sobre:Christopher WhiteSan BernardoIndio JuanJuan Flores ValenzuelaViolenciaAlcaldeWhiteJosé Antonio KastAmenazas

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