La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

El ingeniero civil industrial de la UC, Julio Campos Arceu, exaccionista minoritario de Construmart y exejecutivo de Sodimac y Home Depot, interpuso ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal por el presunto delito de estafa contra quienes resulten responsables de la venta de la cadena de ferreterías. La empresa fue adquirida en julio de 2025 por el gigante asiático Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. por US$ 123 millones.

La acción penal, patrocinada por los penalistas Jorge Bofill y César Ramos, “tiene por objeto el conjunto de decisiones y conductas mediante las cuales los señores Gabriel Ruiz-Tagle Correa y Felipe Baraona Undurraga, excluyeron del proceso de venta del Fondo de Inversión Privado Hammer una oportunidad de enajenación presentada por Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. y la canalizaron posteriormente en beneficio de sociedades relacionadas con ellos mismos, a saber, Inversiones RTB SpA (RTB) e Inversiones Doña Tati Limitada, privando así a nuestras representadas del mayor valor que les habría correspondido en la venta como aportantes del Fondo”.

El empresario cuenta también con la asesoría legal de Alberto Eguiguren.

Se trata de la tercera acción que interpone el empresario, luego que en diciembre de 2025, presentara -a través de Inversiones Liquidambar SpA- ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, una medida prejudicial en contra del expresidente de Construmart, Felipe Baraona Undurraga, representante de Inversiones RTB SpA y brazo derecho del empresario Gabriel Ruíz-Tagle. Entre los documentos solicitados se encuentran las comunicaciones enviadas o recibidas entre el 26 de noviembre de 2024 y el 29 de abril de 2025, en su calidad de presidente y miembro del directorio de Construmart.

Los querellantes acusan que antes de la venta final al grupo chino, el fondo dueño de Construmart, el FIP Hammer, recibió una oferta de ese mismo interesado. Fue el 31 de mayo de 2024, por entre 60% y 75% de la propiedad, valorizando la empresa en $ 105.300 millones. El FIP Hammer condicionó la oferta a la compra del 100% y fijó un precio mínimo por Construmart en $ 130 mil millones. En noviembre de 2024, Oriental Yuhong ofreció comprar el 100%, pero con la compra inmediata de un 51% y luego, un 49%. El comité de inversiones del fondo la aceptó, pero Ruiz Tagle, que era el aportante principal, indicó que solo aceptaría una oferta por el total. El 29 de noviembre, Ruiz Tagle ofreció adquirir el 100% de Construmart en $ 84.000 millones.

“La secuencia es reveladora. Ruiz-Tagle, por medio de Baraona, impuso una condición que apartó del proceso la propuesta de Oriental Yuhong. Pocos días después, RTB, sociedad controlada por Ruiz-Tagle, ofreció adquirir el 100% de Construmart por un valor sustancialmente inferior. Apenas 79 días después del cierre, RTB e Inversiones Doña Tati, sociedad vinculada a Baraona, vendieron al mismo tercero las acciones que RTB había adquirido al Fondo, obteniendo un precio considerablemente superior”, consingó la querella.

El querellante deunció en su acción legal que el “mayor valor” generado en la reventa fue capturado exclusivamente por las sociedades de Ruiz-Tagle y Baraona. Si la oferta original de los chinos no se hubiera ocultado, esa millonaria diferencia se habría repartido entre todos los inversionistas del fondo FIP Hammer, acusan.

En la acción penal, el empresario solicitó que se investigue el rol que jugaron Larraín Vial y Finasset, ya que estructuraron la venta y sin un proceso de due diligence a favor de la sociedad de Ruiz-Tagle. Además, se menciona que ya existen presentaciones y denuncias ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para revisar el rol de la administradora, y notificaciones ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la operación de concentración.

Operación

Según el esctrito, el 17 de julio de 2025, se anunció que Oriental Yuhong compraría el 100% de Construmart por aproximadamente US$123 millones, “una cifra sustancialmente superior al precio pagado por RTB y muy cercana a la valorización que de la empresa” se había hecho durante un anterior proceso de negociación con Oriental Yuhong de fines de 2024.

El mismo escrito consignó que la existencia de un interés de Oriental Yuhong por adquirir la compañía constituía información que debía ser comunicada al Fondo. “Gabriel Ruiz-Tagle, sin embargo, tenía, como controlador de RTB, el interés contrapuesto de adquirirla al menor precio posible. Durante las primeras negociaciones impidió que avanzara la estructura propuesta por la compañía asiática, comunicando por intermedio de Baraona a los demás aportantes que solo aceptaría una venta del 100% de las acciones”, dice el texto.

“Inmediatamente después, RTB presentó su propia oferta por ese mismo 100%. Ruiz-Tagle pasó así de intervenir en el rechazo de la propuesta de un tercero independiente a controlar la sociedad que adquirió Construmart y capturó posteriormente el mayor valor de la reventa”, acotó.

Por su parte, “el señor Felipe Baraona participó directamente en la operación posterior con Oriental Yuhong. Así lo confirma el mensaje que envió a don Julio Campos informándole que se había alcanzado un acuerdo para vender el 100% de la compañía. Es más, junto con RTB, controlada por Gabriel Ruiz-Tagle, participaron como vendedoras Inversiones Doña Tati e Inversiones Atacama Limitada, siendo la primera una sociedad de propiedad del señor Baraona y su cónyuge, doña Beatriz García Bruce”.

La acción judicial recuerda actuaciones anteriores cuestionadas del ex dueño de la papelera Pisa -vendida a la sueca SCA- y su asesor. “Los antecedentes personales de los involucrados principales, esto es, la condena previa del señor Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada y la intervención de Baraona junto a él en conductas anticompetitivas en el Caso Tissue, constituyen elementos de contexto relevantes para evaluar una operación caracterizada por conflictos de interés, asimetrías informativas e infracciones de deberes fiduciarios y legales”, concluyó.

La querella solicita 17 diligencias de investigación, entre ella citar a declarar al querellante, a Ruiz Tagle y Baraona, a varios ejecutivos de LarrainVial y requerir a Oriental Yuhong y las sociedades del vendedor toda la documentación de la operación. También pide oficiar a la CMF.