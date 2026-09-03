SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    El empresario Julio Campos, asesorado por Jorge Bofill, se querelló por estafa contra quienes resulten responsables de ocultar una millonaria oferta de compra de la firma asiática por Construmart. La acción penal apunta a las maniobras mediante las cuales Ruiz-Tagle y su brazo derecho, Felipe Baraona, habrían comprado la empresa a bajo costo para revenderla por US$ 123 millones.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    construmart068

    El ingeniero civil industrial de la UC, Julio Campos Arceu, exaccionista minoritario de Construmart y exejecutivo de Sodimac y Home Depot, interpuso ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal por el presunto delito de estafa contra quienes resulten responsables de la venta de la cadena de ferreterías. La empresa fue adquirida en julio de 2025 por el gigante asiático Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. por US$ 123 millones.

    La acción penal, patrocinada por los penalistas Jorge Bofill y César Ramos, “tiene por objeto el conjunto de decisiones y conductas mediante las cuales los señores Gabriel Ruiz-Tagle Correa y Felipe Baraona Undurraga, excluyeron del proceso de venta del Fondo de Inversión Privado Hammer una oportunidad de enajenación presentada por Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. y la canalizaron posteriormente en beneficio de sociedades relacionadas con ellos mismos, a saber, Inversiones RTB SpA (RTB) e Inversiones Doña Tati Limitada, privando así a nuestras representadas del mayor valor que les habría correspondido en la venta como aportantes del Fondo”.

    El empresario cuenta también con la asesoría legal de Alberto Eguiguren.

    Se trata de la tercera acción que interpone el empresario, luego que en diciembre de 2025, presentara -a través de Inversiones Liquidambar SpA- ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, una medida prejudicial en contra del expresidente de Construmart, Felipe Baraona Undurraga, representante de Inversiones RTB SpA y brazo derecho del empresario Gabriel Ruíz-Tagle. Entre los documentos solicitados se encuentran las comunicaciones enviadas o recibidas entre el 26 de noviembre de 2024 y el 29 de abril de 2025, en su calidad de presidente y miembro del directorio de Construmart.

    Los querellantes acusan que antes de la venta final al grupo chino, el fondo dueño de Construmart, el FIP Hammer, recibió una oferta de ese mismo interesado. Fue el 31 de mayo de 2024, por entre 60% y 75% de la propiedad, valorizando la empresa en $ 105.300 millones. El FIP Hammer condicionó la oferta a la compra del 100% y fijó un precio mínimo por Construmart en $ 130 mil millones. En noviembre de 2024, Oriental Yuhong ofreció comprar el 100%, pero con la compra inmediata de un 51% y luego, un 49%. El comité de inversiones del fondo la aceptó, pero Ruiz Tagle, que era el aportante principal, indicó que solo aceptaría una oferta por el total. El 29 de noviembre, Ruiz Tagle ofreció adquirir el 100% de Construmart en $ 84.000 millones.

    “La secuencia es reveladora. Ruiz-Tagle, por medio de Baraona, impuso una condición que apartó del proceso la propuesta de Oriental Yuhong. Pocos días después, RTB, sociedad controlada por Ruiz-Tagle, ofreció adquirir el 100% de Construmart por un valor sustancialmente inferior. Apenas 79 días después del cierre, RTB e Inversiones Doña Tati, sociedad vinculada a Baraona, vendieron al mismo tercero las acciones que RTB había adquirido al Fondo, obteniendo un precio considerablemente superior”, consingó la querella.

    El querellante deunció en su acción legal que el “mayor valor” generado en la reventa fue capturado exclusivamente por las sociedades de Ruiz-Tagle y Baraona. Si la oferta original de los chinos no se hubiera ocultado, esa millonaria diferencia se habría repartido entre todos los inversionistas del fondo FIP Hammer, acusan.

    En la acción penal, el empresario solicitó que se investigue el rol que jugaron Larraín Vial y Finasset, ya que estructuraron la venta y sin un proceso de due diligence a favor de la sociedad de Ruiz-Tagle. Además, se menciona que ya existen presentaciones y denuncias ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para revisar el rol de la administradora, y notificaciones ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la operación de concentración.

    Operación

    Según el esctrito, el 17 de julio de 2025, se anunció que Oriental Yuhong compraría el 100% de Construmart por aproximadamente US$123 millones, “una cifra sustancialmente superior al precio pagado por RTB y muy cercana a la valorización que de la empresa” se había hecho durante un anterior proceso de negociación con Oriental Yuhong de fines de 2024.

    El mismo escrito consignó que la existencia de un interés de Oriental Yuhong por adquirir la compañía constituía información que debía ser comunicada al Fondo. “Gabriel Ruiz-Tagle, sin embargo, tenía, como controlador de RTB, el interés contrapuesto de adquirirla al menor precio posible. Durante las primeras negociaciones impidió que avanzara la estructura propuesta por la compañía asiática, comunicando por intermedio de Baraona a los demás aportantes que solo aceptaría una venta del 100% de las acciones”, dice el texto.

    “Inmediatamente después, RTB presentó su propia oferta por ese mismo 100%. Ruiz-Tagle pasó así de intervenir en el rechazo de la propuesta de un tercero independiente a controlar la sociedad que adquirió Construmart y capturó posteriormente el mayor valor de la reventa”, acotó.

    Por su parte, “el señor Felipe Baraona participó directamente en la operación posterior con Oriental Yuhong. Así lo confirma el mensaje que envió a don Julio Campos informándole que se había alcanzado un acuerdo para vender el 100% de la compañía. Es más, junto con RTB, controlada por Gabriel Ruiz-Tagle, participaron como vendedoras Inversiones Doña Tati e Inversiones Atacama Limitada, siendo la primera una sociedad de propiedad del señor Baraona y su cónyuge, doña Beatriz García Bruce”.

    La acción judicial recuerda actuaciones anteriores cuestionadas del ex dueño de la papelera Pisa -vendida a la sueca SCA- y su asesor. “Los antecedentes personales de los involucrados principales, esto es, la condena previa del señor Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada y la intervención de Baraona junto a él en conductas anticompetitivas en el Caso Tissue, constituyen elementos de contexto relevantes para evaluar una operación caracterizada por conflictos de interés, asimetrías informativas e infracciones de deberes fiduciarios y legales”, concluyó.

    La querella solicita 17 diligencias de investigación, entre ella citar a declarar al querellante, a Ruiz Tagle y Baraona, a varios ejecutivos de LarrainVial y requerir a Oriental Yuhong y las sociedades del vendedor toda la documentación de la operación. También pide oficiar a la CMF.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosRetailEstafaConflictoDisputa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dichos del canciller argentino sobre país “bioceánico” reabren tensión con Chile y desatan críticas transversales

    UDI conmemora triunfo del Rechazo y anuncia proyecto para incluir proceso constitucional en clases de Historia

    Dos pilotos mueren tras estrellarse durante exhibición aérea cerca de Atenas

    Hallan nuevos restos de lancha “Talymar” naufragada en Magallanes tras más de 80 horas de búsqueda

    Tras ataque de la Guardia Revolucionaria: Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes

    Homicidio en La Serena: un hombre murió y otro resultó herido tras ataque a balazos

    Lo más leído

    1.
    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    2.
    Vozinha, marca registrada: el arquero mundialista de Colo Colo inscribe nombre en Inapi

    Vozinha, marca registrada: el arquero mundialista de Colo Colo inscribe nombre en Inapi

    3.
    Fundador de la librería Contrapunto y expansión del negocio editorial: “El libro en papel está supervivo”

    Fundador de la librería Contrapunto y expansión del negocio editorial: “El libro en papel está supervivo”

    4.
    Doña Carne amplía presencia en el sector oriente y arriba a la comuna de Vitacura

    Doña Carne amplía presencia en el sector oriente y arriba a la comuna de Vitacura

    5.
    Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso

    Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Hallan nuevos restos de lancha “Talymar” naufragada en Magallanes tras más de 80 horas de búsqueda
    Chile

    Hallan nuevos restos de lancha “Talymar” naufragada en Magallanes tras más de 80 horas de búsqueda

    Homicidio en La Serena: un hombre murió y otro resultó herido tras ataque a balazos

    De cara a la temporada de incendios forestales: Conaf Ñuble anuncia fortalecimiento de sus equipos de prevención y mitigación

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales
    Negocios

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Presupuesto 2027: ¿Qué Estado quiere Kast?

    Fundador de la librería Contrapunto y expansión del negocio editorial: “El libro en papel está supervivo”

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Un estreno triunfal: Darío Osorio debuta en Premier League en la victoria del Crystal Palace sobre el Fulham
    El Deportivo

    Un estreno triunfal: Darío Osorio debuta en Premier League en la victoria del Crystal Palace sobre el Fulham

    Repasa el debut de Darío Osorio en la Premier League en el triunfo del Crystal Palace

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Dos pilotos mueren tras estrellarse durante exhibición aérea cerca de Atenas
    Mundo

    Dos pilotos mueren tras estrellarse durante exhibición aérea cerca de Atenas

    Tras ataque de la Guardia Revolucionaria: Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes

    Bukele niega haber transferido las reservas de bitcoin de El Salvador a un operador privado

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?