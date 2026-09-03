SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Gloria Steinem: los libros que convirtieron la experiencia de las mujeres en una causa política

    De la autoestima a la carretera, la escritora y activista estadounidense construyó en sus libros una mirada sobre el género, el poder y la libertad que acompañó durante décadas al feminismo moderno.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Gloria Steinem murió este miércoles a los 92 años en su casa de Nueva York. Periodista, escritora y una de las figuras fundamentales del feminismo estadounidense, dedicó más de medio siglo a convertir las experiencias de las mujeres en asuntos de discusión pública. También lo hizo a través de sus libros, una obra que combina periodismo, ensayo, memoria y reflexión personal.

    Para los lectores en castellano, uno de los mejores puntos de entrada es Mi vida en la carretera, publicado originalmente en 2015 y editado en España por Alpha Decay en 2016. No es una autobiografía convencional. Steinem reconstruye su vida a partir de los viajes que realizó durante décadas por Estados Unidos, las campañas políticas, las reuniones feministas y, sobre todo, las personas que encontró en el camino. La carretera funciona allí como una forma de conocimiento: viajar significa salir de las propias certezas y escuchar otras experiencias.

    El libro permite además entender una de las características centrales de Steinem: su feminismo estuvo siempre ligado a la experiencia concreta. En sus desplazamientos visitó universidades, sindicatos, comunidades indígenas y organizaciones de mujeres, entre otros espacios. Su activismo no se construyó solamente desde las grandes instituciones, sino también desde la conversación y el contacto directo con personas muy diferentes entre sí.

    En Revolución desde dentro. Un libro sobre la autoestima, publicado originalmente en 1992 y editado en castellano por Anagrama en 1995, la autora dirige la mirada hacia un terreno más íntimo. Steinem analiza la autoestima y su relación con las estructuras sociales que determinan cuánto valor se concede a unas personas frente a otras. No se trata simplemente de “sentirse bien consigo mismo”, sino de preguntarse hasta qué punto las desigualdades externas terminan afectando la percepción que cada individuo tiene de sí mismo.

    Una preocupación similar atraviesa Ir más allá de las palabras, publicado en castellano por Paidós en 1996. El propio subtítulo reúne varios de los conceptos que Steinem quiso poner en discusión: género, edad, dinero, poder y cuerpo. Su propuesta consiste en cuestionar las categorías que parecen naturales o inevitables y observar cómo se relacionan entre sí en la construcción de las desigualdades.

    Otro de sus libros significativos es Marilyn, dedicado a Marilyn Monroe. Steinem utiliza la vida de Norma Jeane Baker para desmontar parte del mito construido alrededor de la actriz y observar la distancia entre una mujer real y la imagen que Hollywood convirtió en mercancía. La elección de Monroe le permite volver sobre una de sus preocupaciones permanentes: la manera en que la sociedad transforma a las mujeres en imágenes, roles y objetos de consumo, mientras deja en segundo plano sus vidas reales. No está disponible en castellano.

    Leídos en conjunto, estos títulos muestran que Steinem nunca entendió el feminismo como una discusión limitada a los derechos legales. Su escritura se ocupó también de la representación de las mujeres, del cuerpo, de la autoestima, del trabajo, de la sexualidad y de la forma en que las relaciones de poder se reproducen en la vida cotidiana.

    Su último libro, An Unexpected Life, aparecerá de manera póstuma y prolongará la veta autobiográfica de Mi vida en la carretera. Según se ha informado, se trata de un nuevo volumen de memorias en el que Steinem vuelve sobre su infancia, su trayectoria y las personas que marcaron su vida.

    Más sobre:LibrosGloria SteinemLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX

    Comisionado de Macrozona Norte reporta caída cercana al 89% en detecciones de ingresos irregulares por la frontera

    Gobierno oficializa el permiso para producir vinos de menos de 8,5°: Contraloría tomó razón del decreto

    Hamas denuncia plan del ministro de Seguridad Nacional israelí para desplazar a la población palestina de Gaza

    4S: las reflexiones del oficialismo a cuatros años del triunfo del “Rechazo”

    La apuesta multiplataforma de Fanatiz, firma chilena que ofrece las ligas sudamericanas de fútbol en el mundo

    Lo más leído

    1.
    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    2.
    Como Bad Bunny y Karol G lograron imponerse en la demanda de derechos de autor del ritmo del reggaetón

    Como Bad Bunny y Karol G lograron imponerse en la demanda de derechos de autor del ritmo del reggaetón

    3.
    La última obsesión de O’Higgins: cómo Chile se apoderó del Estrecho de Magallanes con una pequeña goleta

    La última obsesión de O’Higgins: cómo Chile se apoderó del Estrecho de Magallanes con una pequeña goleta

    4.
    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”

    5.
    Paulina Urrutia y su regreso a la actuación en El Deshielo: “Fue un regalo que me hayan permitido trabajar enferma”

    Paulina Urrutia y su regreso a la actuación en El Deshielo: “Fue un regalo que me hayan permitido trabajar enferma”

    6.
    Revelan la causa de muerte de Tim Curry a una semana de su fallecimiento

    Revelan la causa de muerte de Tim Curry a una semana de su fallecimiento

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comisionado de Macrozona Norte reporta caída cercana al 89% en detecciones de ingresos irregulares por la frontera
    Chile

    Comisionado de Macrozona Norte reporta caída cercana al 89% en detecciones de ingresos irregulares por la frontera

    4S: las reflexiones del oficialismo a cuatros años del triunfo del “Rechazo”

    Informe de femicidios 2025 revela un aumento de delitos frustrados y que en casi la mitad de los casos existían denuncias previas

    Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX
    Negocios

    Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX

    Gobierno oficializa el permiso para producir vinos de menos de 8,5°: Contraloría tomó razón del decreto

    Cumplir, ¿para qué?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
    Tendencias

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h

    La vida del Pitbull a la pantalla: la historia de Gary Medel tendrá su propia serie documental
    El Deportivo

    La vida del Pitbull a la pantalla: la historia de Gary Medel tendrá su propia serie documental

    El elogio de Zverev a Tabilo antes de medirse en el US Open: “Jugamos el año pasado; ahora es un tenista mucho mejor”

    Investigación por narcotráfico salpica al Kun Agüero en Argentina

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”
    Cultura y entretención

    AKRIILA estrena su segundo álbum “lucy miró al mundo y notó que está girando”

    Mario Amorós, autor español: “Sobre la muerte de Neruda sigo esperando las conclusiones de la justicia chilena”

    Gepe transforma BOMBA CHAYA en carnaval andino junto a Fuerza Maestra

    Hamas denuncia plan del ministro de Seguridad Nacional israelí para desplazar a la población palestina de Gaza
    Mundo

    Hamas denuncia plan del ministro de Seguridad Nacional israelí para desplazar a la población palestina de Gaza

    Rusia enfoca ataques contra red ferroviaria de Ucrania: La columna vertebral del transporte del país

    Irán reclama a Estados Unidos que “acepte los hechos” y “retire” a sus militares desplegados en Medio Oriente

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa