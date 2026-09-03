Gloria Steinem: los libros que convirtieron la experiencia de las mujeres en una causa política

Gloria Steinem murió este miércoles a los 92 años en su casa de Nueva York. Periodista, escritora y una de las figuras fundamentales del feminismo estadounidense, dedicó más de medio siglo a convertir las experiencias de las mujeres en asuntos de discusión pública. También lo hizo a través de sus libros, una obra que combina periodismo, ensayo, memoria y reflexión personal.

Para los lectores en castellano, uno de los mejores puntos de entrada es Mi vida en la carretera, publicado originalmente en 2015 y editado en España por Alpha Decay en 2016. No es una autobiografía convencional. Steinem reconstruye su vida a partir de los viajes que realizó durante décadas por Estados Unidos, las campañas políticas, las reuniones feministas y, sobre todo, las personas que encontró en el camino. La carretera funciona allí como una forma de conocimiento: viajar significa salir de las propias certezas y escuchar otras experiencias.

El libro permite además entender una de las características centrales de Steinem: su feminismo estuvo siempre ligado a la experiencia concreta. En sus desplazamientos visitó universidades, sindicatos, comunidades indígenas y organizaciones de mujeres, entre otros espacios. Su activismo no se construyó solamente desde las grandes instituciones, sino también desde la conversación y el contacto directo con personas muy diferentes entre sí.

En Revolución desde dentro. Un libro sobre la autoestima, publicado originalmente en 1992 y editado en castellano por Anagrama en 1995, la autora dirige la mirada hacia un terreno más íntimo. Steinem analiza la autoestima y su relación con las estructuras sociales que determinan cuánto valor se concede a unas personas frente a otras. No se trata simplemente de “sentirse bien consigo mismo”, sino de preguntarse hasta qué punto las desigualdades externas terminan afectando la percepción que cada individuo tiene de sí mismo.

Una preocupación similar atraviesa Ir más allá de las palabras, publicado en castellano por Paidós en 1996. El propio subtítulo reúne varios de los conceptos que Steinem quiso poner en discusión: género, edad, dinero, poder y cuerpo. Su propuesta consiste en cuestionar las categorías que parecen naturales o inevitables y observar cómo se relacionan entre sí en la construcción de las desigualdades.

Otro de sus libros significativos es Marilyn, dedicado a Marilyn Monroe. Steinem utiliza la vida de Norma Jeane Baker para desmontar parte del mito construido alrededor de la actriz y observar la distancia entre una mujer real y la imagen que Hollywood convirtió en mercancía. La elección de Monroe le permite volver sobre una de sus preocupaciones permanentes: la manera en que la sociedad transforma a las mujeres en imágenes, roles y objetos de consumo, mientras deja en segundo plano sus vidas reales. No está disponible en castellano.

Leídos en conjunto, estos títulos muestran que Steinem nunca entendió el feminismo como una discusión limitada a los derechos legales. Su escritura se ocupó también de la representación de las mujeres, del cuerpo, de la autoestima, del trabajo, de la sexualidad y de la forma en que las relaciones de poder se reproducen en la vida cotidiana.

Su último libro, An Unexpected Life, aparecerá de manera póstuma y prolongará la veta autobiográfica de Mi vida en la carretera. Según se ha informado, se trata de un nuevo volumen de memorias en el que Steinem vuelve sobre su infancia, su trayectoria y las personas que marcaron su vida.