Revelan la causa de muerte de Tim Curry a una semana de su fallecimiento

A poco más de una semana de su fallecimiento, se conoció la causa de muerte del reconocido actor británico Tim Curry, quien perdió la vida el 25 de agosto, a los 80 años, en su residencia de Toluca Lake, en Los Ángeles.

El intérprete alcanzó fama mundial encarnando a Frank-N-Furter en la película de culto The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975. También fue ampliamente reconocido por su interpretación del payaso Pennywise en la miniserie It, de 1990, y en su papel de Sr. Héctor, recepcionista de hotel en Mi Pobre Angelito 2.

De acuerdo con información publicada por la revista People, que obtuvo documentos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, el intérprete murió a causa de una enfermedad de las arterias coronarias.

Los registros también consignan como afecciones significativas que contribuyeron a su fallecimiento sus antecedentes de accidente cerebrovascular y cáncer de riñón, aunque ninguno de ellos fue considerado la causa subyacente de su muerte.

Según People, los documentos indican además que Curry no fue sometido a intervenciones quirúrgicas para tratar su enfermedad de las arterias coronarias, el cáncer de riñón ni sus antecedentes de accidente cerebrovascular.

El representante del actor informó a la revista que Curry murió pacíficamente en su domicilio. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), en tanto, confirmó al medio que agentes concurrieron hasta una residencia de North Hollywood el 25 de agosto y realizaron una investigación por el fallecimiento de un hombre de unos 80 años.

El deceso se produjo a las 23.18 horas, poco antes de la medianoche.

El accidente cerebrovascular que marcó sus últimos años

Curry había sufrido un grave accidente cerebrovascular en 2012, tras el cual se alejó de la vida pública y de su carrera como actor para concentrarse en proyectos de doblaje.

En septiembre de 2025, durante una actividad por los 50 años de The Rocky Horror Picture Show en el Academy Museum de Los Ángeles, el actor habló sobre las secuelas que todavía enfrentaba.

Tim Curry caracterizado como Frank-N- Furter de The Rocky Horror Picture Show.

“Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso es muy limitante. Así que no cantaré ni bailaré en un futuro próximo. Sigo teniendo problemas serios en la pierna izquierda”, señaló, según consignó People.

En esa oportunidad también recordó que no se había dado cuenta de que estaba sufriendo el derrame cerebral. Curry relató que se encontraba recibiendo un masaje cuando la persona que lo atendía advirtió que algo no estaba bien y decidió llamar a una ambulancia, pese a que él inicialmente consideró que era innecesario.