Hace dos semanas el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total para Camilo Huerta, formalizado en el marco de la denominada operación Imperio Ámsterdam, causa en que se indaga a una organización criminal por haber utilizado como fachada dispensarios de cannabis medicinal para traficar marihuana.

De acuerdo con antecedentes que expuso el Ministerio Público, el modelo y rostro televisivo era parte de la estructura, manejando una franquicia del Dispensario Nacional en la comuna de Colina.

Si bien él ha insistido en que no tiene vinculación con los hechos indagados, los detalles expuestos en la audiencia permitieron al tribunal, en esta etapa del proceso, acreditar su participación. Por lo mismo, quedó sujeto a medidas cautelares.

En función de ellas es que personal de Carabineros concurrió al domicilio que Huerta fijó para el cumplimiento del arresto total, constatando que en realidad no era un inmueble habitacional, sino que un local comercial de la cadena OXXO.

A raíz de ello se remitió un informe donde los efectivos policiales expusieron que el modelo habría incumplido la disposición del tribunal.

“Mediante el presente oficio se informa a ese tribunal el incumplimiento de la medida cautelar, que a continuación se detalla, la que fue tramitada oportunamente, conforme a lo siguiente: Camilo Alberto Huerta Milos, con domicilio en Irarrázaval Nro. XXXX, comuna de Ñuñoa, quien debe cumplir con la medida cautelar de arresto total, por lo anterior se informa, que personal policial de esta unidad concurrió al lugar indicado, verificando que la dirección antes mencionada corresponde a un local comercial “OXXO”, del cual se adjunta fotografía", se lee en el escrito al que accedió La Tercera.

Carabineros reporta que Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total: fijó domicilio en un OXXO

En el mismo documento agregaron lo siguiente: “Por lo anterior, se entrevistó con (nombre de una mujer), vendedora del local comercial, quien manifiesta que el imputado no es persona conocida en el lugar”.

En función de los antecedentes, los funcionarios solicitaron al tribunal “corroborar la información otorgada, con la finalidad de llevar a cabo de manera óptima la fiscalización de dicha medida cautelar”.