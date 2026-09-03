Jorge Burgos: “Hemos mejorado profundamente nuestra relación con Argentina, pero así y todo siempre tenemos que estar atentos”

El miércoles 26 de agosto un grupo de exministros de Defensa se reunió a almorzar con el titular de la cartera, Fernando Barros.

Uno de los presentes fue Jorge Burgos, quien conoce al secretario de Estado desde que cursaron leyes en la Universidad de Chile. “Tengo una amistad, no íntima ni nada, pero fuimos compañeros de curso en Pío Nono y nunca hemos dejado de tener algún diálogo”, relató Burgos -también exministro del Interior- en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada.

Ese día uno de los temas que estuvo sobre la mesa que reunió al ministro y sus antecesores fue Argentina, luego de la tensión que generó una declaración del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de ese país, Gustavo Valverde, cuestionando la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. A esto se suma la preocupación por un decreto de ese país, el 457/2021, que establece erróneamente que el estrecho es “co-gestionado” por ambos países.

Desde el gobierno del expresidente Gabriel Boric que se vienen realizado gestiones para su derogación, lo que aún no ocurre. Un aspecto que, asume Burgos, genera suspicacias.

¿El tema argentino se conversó en el encuentro con el ministro Barros, que estaba pactado desde antes?

Efectivamente estaba pactado antes. Se conversó y yo te diría que no hubo dos opiniones respecto de la necesidad de estar siempre muy atento a lo que pasa al otro lado de nuestra cordillera en estas materias, particularmente en las relativas a una visión a veces compleja de Argentina respecto de lo que son esos mares, y particularmente la Patagonia. Obviamente que hay un hecho irredargüible, definitivo jurídicamente, que son los tratados que reglan la materia y que ponen sin ninguna cuestión dudosa el estrecho en posesión y dominio absoluto de Chile (...). Ahora, ¿por qué puede demorarse tanto un gobierno que toma la decisión hace casi dos años de que un decreto que se dictó está mal hecho -porque menciona de una manera que no se puede mencionar la soberanía, porque es contra derecho-, en dejarlo sin efecto?

¿Crea suspicacias?

Exacto. Hemos construido, hemos mejorado profundamente nuestra relación bilateral con Argentina en casi todas las áreas, incluso la de defensa (...) pero así y todo siempre tenemos que estar atentos. A mí no se me olvida la decisión unilateral de Kirchner de suspendernos el envío de gas.

Habla de suspicacias, ¿qué ve ahí bajo el agua, hablando del Estrecho de Magallanes?

Más allá de lo que dice el derecho, que es indiscutido, y eso los pone en una posición nula respecto de cualquier pretensión jurídica (...) hay siempre una pretensión en el ambiente de que eso es susceptible de no sé qué cosa, y se hace este tipo de declaraciones (como la del general Valverde). De repente hacen cosas. Nunca se me va a olvidar, una cosa menor, porque puede haber sido un error, pero puede no haber sido un error. ¿Se acuerdan cuando en el gobierno de Gabriel Boric ponen los paneles tres metros (dentro del territorio chileno)? Uno dice, ¿cómo con la geolocalización actual pueden cometer ese error? A pesar de que hoy día dicen que fue débil Boric en esta cuestión, lo leí en alguna parte. En esa oportunidad me llamó mucho la atención una declaración que hizo, que dijo, ‘lo sacan ellos o lo sacamos nosotros’. Me gustó porque no puede ser, no pueden invadir, aunque sea un centímetro. Nosotros nunca hemos hecho eso. Entonces hay que estar muy atentos, y hay que estar muy atentos en nuestras capacidades.

¿Eso lo vieron con el ministro Barros?

No sé si en tanto detalle, pero estuvimos de acuerdo en que había que estar con las pilas puestas, no dejar pasar estas cuestiones, por más incidentales o menores que puedan ser, que probablemente lo son en una cuestión de fondo algunas, pero no hay que dejar pasar ninguna porque la acumulación de estas cosas, y el silencio de quien las sufre, puede ser complejo. Creo que en eso está bien lo que han hecho los gobiernos, el Estado de Chile, y eso hay que mantenerlo.

¿Está presente también en todo el escenario la relación del gobierno de Javier Milei con Donald Trump?

Argentina ha tomado la decisión de ser el socio estratégico de Estados Unidos en esta parte del mundo. Una persona de las características del señor Trump como socio estratégico es complicado, hay que estar muy atentos, hay un tema que hay que seguir. No sé cuánto ha avanzado, pero hay un anuncio de una base naval conjunta en Ushuaia, al frente de nuestras posesiones. ¿Qué significa una presencia tan concreta o tan palpable de un gobierno, por lo menos en los próximos dos años, presidido por Trump en la zona? No sé si lo alcancen a terminar, pero yo creo que hay que estar atentos, ojos abiertos y preocuparnos nosotros de mantener nuestra política de inversión en materia de sistemas de armas.

¿Qué futuro le ve usted a la candidatura de Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU?

Por lo que yo leo, poco. Es una candidatura que aparece respaldada por un país importantísimo como es Brasil...

Y México...

Con México, como lector, yo quedé con un sabor amargo respecto no sé si la palabra es sé si la palabra es trato, pero de la premura con que la presidenta mexicana lo recibió, ‘me voy a hacer un tiempo para recibirla’, no me gustó el fraseo, como lector. Pero yo creo que es una candidatura que pasa por un momento difícil.

¿Debería estar hasta el final la candidatura?

Yo creo que eso tienen que evaluarlo. No conozco mucho, pero (...) llegar a los últimos lugares, no merece eso la presidenta.