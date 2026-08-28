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    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile concentra casi el 80% de los glaciares de Sudamérica. ¿Podría ocurrir una avalancha o aluvión como el de Nepal? Un experto explica los riesgos.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal? Foto: XinHua.

    Casi el 80% de los glaciares que hay en Sudamérica están en Chile. Son más de 26.000. Y tras el desastre ocurrido en la frontera entre Nepal y China —provocado por el desprendimiento de un glaciar— la atención volvió a estar puesta sobre el deshielo, que puede terminar generando avalanchas y aluviones fatales.

    “La secuencia de eventos en el incidente del aluvión en Nepal comienza con el desprendimiento de una gran porción de un glaciar que está en una posición de equilibrio inestable”, comienza a explicar Luis Donoso, geofísico y académico de la Universidad del Desarrollo.

    Esta masa de hielo tenía entre 1.000 y 1.600 metros de ancho, aunque su longitud todavía no ha sido determinada. Cayó sobre la cabecera de un valle glaciar y generó una mortal avalancha de hielo que avanzó desde ese punto hasta el final del valle.

    Hasta ahora, las víctimas fatales suman más de 500, y hay más de mil personas desaparecidas.

    Pero, ¿podría registrarse un evento similar en Chile, tomando en cuenta que es un país con una extensa presencia de glaciares a lo largo de la cordillera de los Andes?

    Por qué el aluvión en Nepal fue tan mortal

    Sobre el reciente caso de Nepal, Donoso explica a La Tercera que el terreno tuvo un papel clave en la evolución del fenómeno. A medida que el valle glaciar se estrechaba, el flujo de hielo, rocas, agua y sedimentos fue acelerándose hasta salir de ese valle original hacia otro a gran velocidad.

    La autoridad local estimó que el flujo habría alcanzado entre 100 y 120 kilómetros por hora. Una vez que llegó a valles más amplios, el aluvión se expandió rápidamente y provocó un aumento súbito de unos 10 metros en el nivel medio de los ríos de la zona.

    La extensión lateral del flujo, además, habría llegado hasta unas cinco veces el tamaño inicial del río por el cual se desplazó.

    Pero la velocidad no es el único elemento que explica su capacidad destructiva. También está la enorme cantidad de energía involucrada.

    “El glaciar desprendido estaba a unos 5.200 metros”, explica Donoso. El primer valle que recibió la avalancha de hielo tenía su parte más alta a unos 3.700 metros y la más baja, a unos 2.900 metros.

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?. Foto: Xinhua.

    Toda esa diferencia de altura permitió que la energía potencial de la masa se transformara en energía cinética a medida que el aluvión descendía, aumentando su capacidad de desplazamiento y destrucción.

    Para el geofísico, además existe una tendencia que permite entender por qué estos fenómenos han aumentado en las últimas décadas.

    Hasta antes de 1980, el número de accidentes asociados a avalanchas de hielo se mantenía relativamente constante, con menos de 20 eventos al año. Sin embargo, a partir de 1990 comenzó un crecimiento en el número de estos episodios.

    Según el especialista, actualmente se reportan más de 140 avalanchas de hielo por año.

    “Ese cambio de tendencia solo es posible explicarlo por un incremento sostenido y permanente de las temperaturas medias en alta montaña”, plantea Donoso.

    El aumento de las temperaturas genera un debilitamiento estructural de los glaciares, además de contribuir a su derretimiento y retroceso. Para el académico, se trata de otra evidencia tangible de los efectos del calentamiento global asociado al cambio climático.

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Qué tan probable es que un glaciar genere una avalancha en Chile

    Chile tampoco está ajeno a este tipo de fenómenos. De hecho, ya existen antecedentes de eventos similares en el país.

    Uno de los más recientes documentados ocurrió en diciembre de 2017 en Villa Santa Lucía, comuna de Chaitén, en la Región de Los Lagos. Allí, una pequeña porción de un glaciar ubicado en una cumbre colapsó y generó un aluvión que provocó la muerte de 21 personas y una desaparecida.

    Donoso plantea que, por sus características de volumen, velocidad y energía, también se puede postular que el aluvión de El Alfalfal, ocurrido en noviembre de 1987, podría corresponder a un fenómeno equivalente.

    Entonces, ¿qué lugares de Chile podrían presentar un mayor riesgo?

    De acuerdo con el especialista, la experiencia de la tragedia ocurrida en la frontera entre China y Nepal permite identificar como sectores de mayor riesgo aquellas cercanas a glaciares en retroceso que, además, tengan zonas habitadas al final de sus valles glaciares.

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    “No debieran ser muchas”, señala Donoso. Sin embargo, advierte que se requiere una revisión exhaustiva mediante estudios geológicos que permitan establecer los patrones y la dinámica de un eventual aluvión.

    A ello se deberían sumar estudios geofísicos capaces de determinar el volumen de hielo del glaciar, su integridad estructural y, como mínimo, el perfil del subsuelo sobre el que se apoya.

    Para el especialista, la descripción exterior de un glaciar no es suficiente para caracterizar este riesgo emergente ni para generar una correcta gobernanza del riesgo en su totalidad.

    El caso de Perú y un glaciar mortal

    Donoso también recuerda que un antecedente histórico especialmente dramático en la Cordillera Blanca, en Perú.

    En mayo de 1970, un terremoto de magnitud 7,9 ocurrido en la zona costera de Chimbote provocó el desprendimiento de parte del glaciar ubicado cerca de la cumbre del lado norte del Huascarán, a unos 120 kilómetros del epicentro.

    El desprendimiento generó una avalancha de hielo similar a la ocurrida en Nepal y terminó provocando más de 20.000 muertes en la localidad de Yungay y zonas vecinas.

    El caso sirve para dimensionar cómo una masa de hielo puede transformarse en un fenómeno de enorme magnitud al interactuar con la topografía de la montaña.

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