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    El Deportivo

    Un clásico y rivales que luchan por las copas: el camino y la calculadora de Colo Colo para soñar con la estrella 35

    Al equipo de Fernando Ortiz le restan 10 partidos en la Liga de Primera 2026 y le sacó 13 puntos de diferencia a su escolta, Universidad de Chile. El Cacique necesita 18 unidades más para asegurar el torneo. Este domingo se miden contra Audax Italiano.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El torneo ya entra en su recta final y Colo Colo tiene en la mira la estrella 35, aunque le restan algunos pasos para alcanzarla. La semana pasada ganó un Superclásico que puede valer un título: se impuso a Universidad de Chile por 2-1 por la fecha 20 y le sacó 13 puntos de distancia a los azules en la pelea por la corona de la Liga de Primera, a falta de 10 jornadas para el final.

    A pesar de la diferencia, en Macul intentan ser cautos. El estratega Fernando Ortiz insta a sus jugadores a que no se confíen: “No pensar en la distancia. La confianza mata al hombre. El miércoles jugamos con Unión. Ahora lo disfrutamos y mañana se comienza a pensar ese partido”.

    Lo que falta para abrochar la 35

    Más allá de las declaraciones y el llamado a no confiarse, los albos alcanzaron los 49 puntos en el torneo y su escolta, la U, tiene 36. En estos 10 partidos que le restan a la escuadra de Fernando Gago puede alcanzar un máximo de 66 unidades.

    Foto: Andrés Pina/Photosport LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

    Con los números mencionados, Colo Colo necesita 18 puntos más de los que tiene ahora para asegurar el trofeo, por lo que eso lo obtendría con seis victorias más, o cinco triunfos y tres empates. Todo este ejercicio de cálculo es sin considerar que los del CDA dejen puntos en el camino; este último factor podría pavimentar aún más el camino de la copa rumbo al Monumental.

    A pesar de que ya se sacó de encima el Superclásico, el calendario del Cacique en sus 10 compromisos que le restan tendrá algunos duelos que pueden resultar complejos. Aparecen oponentes que se juegan su clasificación a torneos internacionales, otros que luchan por la permanencia y un clásico en el Monumental. En total, serán cinco partidos como local y otros cinco de visita, de los que cuatro están pactados afuera de Santiago.

    Entre los duelos que aparecen como más complejos está encuentro contra Palestino en la fecha 25, en La Cisterna. El equipo dirigido por Guillermo Farré está hoy en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, pero tiene a la mano meterse en la zona de Copa Libertadores. Los árabes cuentan con consagrados como Sebastián “Zanahoria” Pérez y Joe Abrigo. Además, fueron el último equipo que consiguió derrotar al Cacique, en un duelo en el que vencieron por la cuenta mínima el 19 de abril en Pedrero.

    El triunfo de Palestino en el Monumental por la primera rueda del torneo. Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La visita de los albos a Chillán se perfila como otra prueba difícil para Fernando Ortiz y compañía. Por la fecha 27 enfrentarán a Ñublense, una de las revelaciones del actual torneo dirigidos por Juan José Ribera. La situación es parecida a la de Palestino: hoy están en puestos de Sudamericana, pero a pocos puntos de Libertadores. Y con figuras como Lorenzo Reyes, Matías Plaza o Nicola Pérez, en el Nelson Oyarzún Arenas se ilusionan con volver a un torneo continental.

    A la jornada siguiente será nada menos que el clásico contra Universidad Católica en el estadio Monumental, elenco al que vencieron por 2-1 en la primera rueda. El equipo Fernando Zampedri, que se apronta para ser el goleador del torneo por séptima ocasión consecutiva, lucha con la U por el Chile 2 para la mencionada Libertadores.

    Por último, si es que Colo Colo no pudo asegurar el título antes de la fecha final, su rival en esa jornada será Cobresal en El Salvador. El equipo de Gustavo Huerta, a diferencia de otras temporadas, está completando un mal año, a tal punto que hoy estaría descendiendo. El Cacique se jugaría la estrella 35 ante un rival que deberá ganar en casa para quedarse en Primera División.

    Las 10 fechas que le restan a Colo Colo

    • Fecha 21: Audax Italiano, de local. Domingo 30 de agosto, 17:30 horas
    • Fecha 22: Huachipato, de visita. Domingo 6 de septiembre, 17:00 horas
    • Fecha 23: Deportes Concepción, de local. Domingo 13 de septiembre
    • Fecha 24: Coquimbo Unido, de visita. Domingo 11 de octubre, 15:00 horas
    • Fecha 25: Palestino, de visita. Día y hora no definida
    • Fecha 26: Universidad de Concepción, de local. Día y hora no definida
    • Fecha 27: Ñublense, de visita. Día y hora no definida
    • Fecha 28: Universidad Católica, de local. Día y hora no definida
    • Fecha 29: Deportes La Serena, de local. Día y hora no definida
    • Fecha 30: Cobresal, de visita. Día y hora no definida
    Más sobre:FútbolColo ColoLiga de Primera

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