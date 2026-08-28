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    Kast sube el tono por su apuesta en seguridad y apunta que la reforma constitucional puede ser “modificada y mejorada”

    El Mandatario participó este viernes en la ceremonia de conmemoración del Día del Camionero, en Valparaíso, donde cuestionó que en Chile “nos fuimos acostumbrando a la violencia”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente José Antonio Kast.

    El Presidente José Antonio Kast subió el tono en favor de su apuesta en seguridad, que incluye una treintena de proyectos en la denominada Agenda contra el Crimen ORganizado y el Terrorismo (ACOT) y también una reforma constitucional en la materia.

    El Mandatario participó este viernes en la ceremonia de conmemoración del Día del Camionero, en Valparaíso, donde cuestionó que en Chile “nos fuimos acostumbrando a la violencia”.

    En su alocución, el Jefe de Estado recordó que durante su mandato “cuatro carabineros nos han dejado en acto de servicio de distintas índoles. Ha sido duro y ustedes siguen prestándole un servicio a la patria. Más allá de las circunstancias en que muere cada carabinero, tenemos que lamentar la partida siempre de un servidor público”.

    Siguiendo con su argumento, el Presidente también apuntó a la inseguridad en las rutas del país, sobre todo en la Macrozona Sur.

    “Nos fuimos acostumbrando a esa violencia. Lo que estamos haciendo hoy, entre todos, con los alcaldes, con los parlamentarios, con los gobernadores, con nuestros delegados, aquí están nuestros delegados, entre todos tenemos una causa común, que es recuperar Chile de la violencia a la cual llegamos y que no conocíamos”, dijo.

    Y luego agregó: “Uno nunca tenía temor de circular por la Ruta 5 Norte. Y uno se enorgullecía diciéndole a todos los vecinos que teníamos una ruta donde alguien podía tomar un vehículo en Arica, en la región de Arica, Parinacota, y llegar hasta Puerto Montt. Pero no había temor de circular por nuestras rutas. Y llegó un momento en que en la Macrozona Sur las personas ya no querían circular de noche. Y se fue acostumbrando la ciudadanía a que tenía que tomar ciertos resguardos”.

    Kast planteó que “eso es inaceptable” y apuntó a la necesidad de “ir recuperando paso a paso nuestra seguridad”.

    “La agenda ACOT es una agenda amplia. Claro, los titulares se pueden quedar en una sola parte de una gran agenda. Pero en esto no podemos fallarle a Chile. Nadie tiene derecho a fallarle a Chile cuando queremos recuperar nuestra seguridad”, remarcó.

    En ese sentido, el Mandatario apuntó directamente a los cambios de rango constitucional, que han encontrado resistencia incluso en sectores del oficialismo. En concreto, a raíz del nuevo estado de excepción que se propone, que a diferencia de los que ya contempla la Carta Magna, es de exclusiva facultad presidencial.

    “Se podrá debatir, sí, pero tenemos que avanzar, y con urgencia. En esto no hay tiempo que perder. Nosotros presentamos una reforma, que puede ser modificada, sí, que puede ser mejorada, sí. Pero necesitamos que nuestra Constitución hable de seguridad pública, no solamente de seguridad nacional”, zanjó.

    Más sobre:José Antonio KastSeguridadCarabinerosDía del CamioneroReforma constitucional

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