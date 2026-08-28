Con un blooper de Dituro: Elche cae ante Racing de Santander pese a la asistencia de Lucas Cepeda. Foto: @elchecf

Elche no pudo ante Racing de Santander. El equipo de Lucas Cepeda y Matías Dituro suma un empate y dos derrotas en las tres fechas que lleva LaLiga. Esta vez la caída fue por 3-2 en su visita al Campos de Sport de El Sardinero. El exarquero de la UC tuvo una jornada para el olvido.

Racing se adelantó rápidamente producto de una notable actuación de Yassir Zabiri. El marroquí, quien fue campeón del Mundial Sub 20 que se disputó en Chile en 2025, anotó tres veces en el primer tiempo (15′, 21′ y 36′).

En el primer tanto, Dituro tuvo responsabilidad directa, al intentar controlar un balón fuera del área. El ariete africano se anticipó y lo superó con un toque sutil.

¡BLOOPER ARGENTINO Y A SACAR DEL MEDIO! El arquero Matías Dituro falló de manera insólita y le regaló el primer tanto de Racing de Santander vs. Elche al marroquí Yassir Zabiri (21 años).



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Cepeda, por su parte, fue suplente y entró en el minuto 69, por Facundo Buonanotte. A los 78′, un pase a Buba Sangaré se convirtió en asistencia y el primer descuento del Elche. De inmediato, Fer Niño puso el 3-2 y parecía que el equipo del atacante chileno tenía tiempo para buscar el empate.

Sin embargo, Racing de Santander logró aguantar los últimos minutos y se quedó con la victoria. Con esos octavos en LaLiga, con cuatro puntos en tres duelos. Elche, en tanto, queda decimoctavo, con solo una unidad.