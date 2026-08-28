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    Un cambio más: Ex Collahuasi asumirá como nuevo vicepresidente de recursos humanos en Codelco

    Se trata de Fernando Hernández, quien estuvo más de catorce años en Collahuasi y once años en BHP.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Nuevo vicepresidente de recursos humanos, Fernando Hernández.

    Fuentes confirman la llegada de Fernando Hernández a Codelco al cargo de vicepresidente de recursos humanos, quien ocupaba la misma posición anteriormente en la gigante minera Collahuasi, desde donde venía el actual presidente ejecutivo de la estatal, Jorge Gómez.

    Según pudo conocer Pulso, el cargo lo asumía hasta el momento Mary Carmen Llano en Codelco, un puesto estratégico para la cuprífera sobre todo en este periodo de aterrizaje en el que se encuentra Gómez, quien llegó recién la quincena de julio.

    Llano, quien tuvo un importante rol en acoger y coordinar con las familias vinculadas al accidente en El Teniente, renunció recientemente a la estatal.

    Así, y luego de más de 14 años, Hernández renunció hace un mes y medio a Collahuasi, pero fue anunciado recién hace dos semanas por la minera privada, controlada en partes iguales de 44% por Glencore y Anglo American.

    Hernández, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, con un MBA y un diplomado en gestión estratégica de recursos humanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, asumirá el próximo 1 de septiembre.

    Su puesto en Collahuasi fue reemplazado por Trinidad Greene, quien asumirá el próximo 1 de septiembre en la empresa como vicepresidenta de personas y organización. Greene se desempeñaba en el cargo de vicepresidenta de recursos humanos, salud y seguridad en Finning Sudamérica.

    Hernández estuvo once años en BHP, donde entró en 2001 como abogado, para desempeñarse luego en áreas de administración de personal. Y años antes, entre 1996 y 2001, fue abogado en Codelco, según reza su propio Linkedin.

    Con este nuevo fichaje, Gómez aterrizó finalmente en Codelco con tres ejecutivos que venían directamente desde Collahuasi: Mario Quiñones, actual vicepresidente de recursos mineros, desarrollo e innovación de Codelco y Leonardo Biaggini, quien llegó a la vicepresidencia de estrategia y control de gestión de la estatal. Todos asumirán, al igual que Hernández, el 1 de septiembre.

    Más sobre:CodelcoCollahuasiFernando Hernándezrecursos humanos

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