SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Marvell no es Nvidia y sus acciones sufren dura caída en bolsa tras la presentación de sus resultados

    La compañía elevó su proyección de ingresos para el año fiscal 2028 hasta unos US$ 18.000 millones, por sobre los US$ 16.500 millones que estimaba antes, pero entregó pocos detalles y quedó por debajo de las expectativas que había instalado su reciente alianza con Google.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Marvell, la próxima empresa de US$ 1 billón.

    A diferencia de lo que sucedió ayer con Nvidia, las acciones de Marvell Technology retroceden con fuerza en Wall Street, luego de que la compañía elevara su proyección de ingresos para el año fiscal 2028 a un nivel que quedó por debajo de las expectativas del mercado, pese a haber superado las estimaciones de ingresos del segundo trimestre.

    Concretamente, las acciones de la empresa sufren una contracción de 10,17% en el índice tecnológico Nasdaq, cotizándose en US$ 216,94.

    Pese a este ajuste, los papeles de la empresa acumulan un fuerte salto de 150% en el año y 185% en doce meses, de acuerdo con Tradingview.

    El fabricante de chips indicó que ahora espera que sus ingresos crezcan cerca de 50% anual, hasta unos US$ 18.000 millones, por sobre su previsión anterior de US$ 16.500 millones.

    En el segundo trimestre de su año fiscal, los ingresos aumentaron 37% hasta US$ 2.700 millones, cifra que superó en US$ 39 millones la proyección que la propia compañía había entregado en mayo.

    Marvell, que produce chips de redes, conectividad y diseños personalizados utilizados en centros de datos de inteligencia artificial, entregó pocos detalles sobre sus perspectivas para el año fiscal 2028.

    Eso enfrió el ánimo de los inversionistas, que esperaban que la alianza con Google, valorada en hasta US$ 12.200 millones en acciones, impulsara aún más las utilidades, de acuerdo con CNBC.

    Chips FLORENCE LO

    El presidente del directorio y CEO de la firma, Matt Murphy, atribuyó los resultados a la persistente demanda en todo el portafolio de centros de datos, segmento donde el crecimiento de los ingresos se aceleró a 46% interanual.

    “Los pedidos relacionados con IA siguen siendo excepcionalmente sólidos, y esperamos que nuestro crecimiento de ingresos se acelere aún más durante el resto del año fiscal 2027”, agregó Murphy.

    El acuerdo con Google, anunciado la semana pasada, permite a la tecnológica comprar hasta 58,97 millones de acciones de Marvell a US$ 206,58 cada una, sujeto a metas de compra hasta el año fiscal 2033.

    Los chip y semiconductores han experimentado una enorme demanda por el boom de la IA.

    La compañía precisó que el pacto cubre productos compatibles con los sistemas TPU de Google, entre ellos chips de inferencia de IA, controladores de almacenamiento y controladores de interfaz de red.

    Analistas de Goldman Sachs advirtieron que había “altas expectativas de los inversionistas” antes del reporte.

    “Creemos que las expectativas de los inversionistas estaban elevadas de cara al trimestre, sobre la base del robusto gasto de clientes clave, así como de la relación con Google divulgada previamente”, señalaron en una nota del jueves.

    Más sobre:IAPulsoIASemiconductores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nepal: Rescatistas perforan túneles para llegar a más de 900 trabajadores hidroeléctricos desaparecidos

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    EE.UU.: Tiroteo tras aviso por violencia intrafamiliar deja un policía muerto y otro herido en Carolina del Sur

    Investigan ataque armado en La Florida que dejó un fallecido y un herido grave

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Lo más leído

    1.
    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    2.
    Sindicato de Albemarle vota huelga legal a partir del próximo miércoles

    Sindicato de Albemarle vota huelga legal a partir del próximo miércoles

    3.
    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    4.
    La mitad de los trabajadores formales en Chile gana más de $1 millón al mes, según datos de las AFP

    La mitad de los trabajadores formales en Chile gana más de $1 millón al mes, según datos de las AFP

    5.
    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    6.
    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Investigan ataque armado en La Florida que dejó un fallecido y un herido grave
    Chile

    Investigan ataque armado en La Florida que dejó un fallecido y un herido grave

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

    El vértice exacto de la curva
    Negocios

    El vértice exacto de la curva

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy
    Tendencias

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Miguel Ángel Mujica: “En todas las organizaciones hay problemas de gestión; es imposible que Santiago 2023 fuera la excepción”
    El Deportivo

    Miguel Ángel Mujica: “En todas las organizaciones hay problemas de gestión; es imposible que Santiago 2023 fuera la excepción”

    La grave lesión que golpea a Chile tras el violento triunfo sobre Uruguay en el Americas Rugby Championship

    Cirugía Monumental: los arreglos que Colo Colo tuvo que realizarle a su cancha y que fueron advertidos por la Conmebol en 2025

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”
    Cultura y entretención

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Nepal: Rescatistas perforan túneles para llegar a más de 900 trabajadores hidroeléctricos desaparecidos
    Mundo

    Nepal: Rescatistas perforan túneles para llegar a más de 900 trabajadores hidroeléctricos desaparecidos

    EE.UU.: Tiroteo tras aviso por violencia intrafamiliar deja un policía muerto y otro herido en Carolina del Sur

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien