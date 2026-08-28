Marvell no es Nvidia y sus acciones sufren dura caída en bolsa tras la presentación de sus resultados

A diferencia de lo que sucedió ayer con Nvidia, las acciones de Marvell Technology retroceden con fuerza en Wall Street, luego de que la compañía elevara su proyección de ingresos para el año fiscal 2028 a un nivel que quedó por debajo de las expectativas del mercado, pese a haber superado las estimaciones de ingresos del segundo trimestre.

Concretamente, las acciones de la empresa sufren una contracción de 10,17% en el índice tecnológico Nasdaq, cotizándose en US$ 216,94.

Pese a este ajuste, los papeles de la empresa acumulan un fuerte salto de 150% en el año y 185% en doce meses, de acuerdo con Tradingview.

El fabricante de chips indicó que ahora espera que sus ingresos crezcan cerca de 50% anual, hasta unos US$ 18.000 millones, por sobre su previsión anterior de US$ 16.500 millones.

En el segundo trimestre de su año fiscal, los ingresos aumentaron 37% hasta US$ 2.700 millones, cifra que superó en US$ 39 millones la proyección que la propia compañía había entregado en mayo.

Marvell, que produce chips de redes, conectividad y diseños personalizados utilizados en centros de datos de inteligencia artificial, entregó pocos detalles sobre sus perspectivas para el año fiscal 2028.

Eso enfrió el ánimo de los inversionistas, que esperaban que la alianza con Google, valorada en hasta US$ 12.200 millones en acciones, impulsara aún más las utilidades, de acuerdo con CNBC.

Chips FLORENCE LO

El presidente del directorio y CEO de la firma, Matt Murphy, atribuyó los resultados a la persistente demanda en todo el portafolio de centros de datos, segmento donde el crecimiento de los ingresos se aceleró a 46% interanual.

“Los pedidos relacionados con IA siguen siendo excepcionalmente sólidos, y esperamos que nuestro crecimiento de ingresos se acelere aún más durante el resto del año fiscal 2027”, agregó Murphy.

El acuerdo con Google, anunciado la semana pasada, permite a la tecnológica comprar hasta 58,97 millones de acciones de Marvell a US$ 206,58 cada una, sujeto a metas de compra hasta el año fiscal 2033.

Los chip y semiconductores han experimentado una enorme demanda por el boom de la IA.

La compañía precisó que el pacto cubre productos compatibles con los sistemas TPU de Google, entre ellos chips de inferencia de IA, controladores de almacenamiento y controladores de interfaz de red.

Analistas de Goldman Sachs advirtieron que había “altas expectativas de los inversionistas” antes del reporte.

“Creemos que las expectativas de los inversionistas estaban elevadas de cara al trimestre, sobre la base del robusto gasto de clientes clave, así como de la relación con Google divulgada previamente”, señalaron en una nota del jueves.