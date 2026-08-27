SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    La firma estadounidense presentó su renovado portafolio de unidades de estado sólido en el mercado local, con opciones de almacenamiento diseñadas para creadores de contenido, gamers y estaciones de trabajo con inteligencia artificial.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    La evolución de las tareas digitales para el día a día exige componentes capaces de seguir el ritmo a requerimientos cada vez más pesados. En este escenario tecnológico, donde una nueva generación de computadoras impulsadas por inteligencia artificial requiere almacenamiento en unidades de estado sólido (SSD) veloces como un estándar técnico indispensable, la marca Sandisk acaba de anunciar el desembarco en Chile de su nueva identidad para discos internos.

    Bautizada como SANDISK Optimus, esta familia de productos llega al país enfocada en entregar rendimiento y confiabilidad a distintos perfiles de usuarios.

    El catálogo recién estrenado se divide en tres categorías principales que buscan simplificar la elección del consumidor al momento de armar o actualizar un equipo, ya sea un computador de escritorio tradicional o una máquina para tareas pesadas.

    Los primeros modelos en pisar suelo chileno incluyen el SSD SANDISK Optimus 5100, en capacidades de 500 GB y 1 TB. A estos se suman el SSD SANDISK Optimus GX 7100, también de 500 GB y 1 TB, junto a la variante GX 7100M de 1 TB.

    Para los usuarios que buscan el tope de línea, el portafolio incorpora los modelos SANDISK Optimus GX PRO 850X de 2 TB y el GX PRO 8100, disponibles con o sin disipador térmico en tamaños de 1 TB y 2 TB.

    Daniel Sanclemente, Sales Manager de Sandisk Chile, explica que el arribo de estos productos responde al momento actual de la industria local y al protagonismo del contenido digital.

    “A medida que las cargas de trabajo digitales continúan evolucionando, los clientes necesitan soluciones que ofrezcan tanto rendimiento como confiabilidad”, señala el ejecutivo.

    Según Sanclemente, la marca organiza el portafolio de SSD internos en función de cómo los usuarios los utilizan en la práctica, “ya sea para crear contenido, jugar o construir una PC con IA”.

    Tres niveles de velocidad y rendimiento

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Para ordenar de forma intuitiva su oferta en las vitrinas, la compañía estructuró la familia SANDISK Optimus en tres peldaños definidos por su capacidad de procesamiento de datos.

    En la entrada de esta nueva etapa se encuentra la línea estándar SANDISK Optimus. Está pensada directamente para creadores de contenido que exigen una experiencia informática fluida y rápida en sus tareas de edición.

    Estas unidades ofrecen velocidades de lectura de hasta 6.600 MB/s y de escritura de hasta 5.600 MB/s.

    Un escalón más arriba se ubica la serie SANDISK Optimus GX. Su foco principal son los jugadores que demandan tiempos de carga breves, mayor capacidad de almacenamiento y una alta eficiencia energética para sus sesiones de juego.

    En este caso, el hardware alcanza velocidades de lectura que trepan a los 7.250 MB/s y escrituras de hasta 6.900 MB/s.

    Finalmente, en lo más alto del catálogo de la marca, aparece la línea insignia SANDISK Optimus GX PRO. Este segmento representa el máximo nivel de rendimiento y está construido a medida para desarrolladores, profesionales creativos y usuarios que arman estaciones de trabajo de alta gama o equipos especializados en IA.

    Las cifras de este modelo marcan la diferencia con una velocidad de lectura que llega a los 14.900 MB/s y de escritura de 14.000 MB/s.

    La nueva gama de almacenamiento interno de Sandisk ya inició su distribución en el mercado nacional y se encuentra disponible a través de comercios como Casa Royal, Winpy, Mercado Libre, PC Factory y PC Express.

    Lee también:

    Más sobre:SandiskSSDAlmacenamientoSandisk SSD OptimusSandisk SSD Optimus GXSandisk SSD Optimus GX ProSandisk OptimusSANDISK OptimusSANDISK Optimus GXSANDISK Optimus GX ProSandisk ChileTecnologíaMemoriasNovedades Tecnologíalanzamiento Sandisk Chilegaming SSD SandiskNVMe alto rendimientocreadores de contenido ChileSSD con disipador térmicoGX PRO 8100 1TB 2TBGX PRO 850X 2TBrendimiento SSD alta gamainteligencia artificialSANDISK Optimus 5100SANDISK Optimus GX 7100SANDISK Optimus GX 7100MSANDISK Optimus GX PRO 850XSANDISK Optimus GX PRO 8100

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Naviera del grupo Luksic empeora sus resultados, pero espera un mejor desempeño para el resto de 2026

    Pavez ante detención de dos carabineros por homicidio de rapero Vegetal: “Sería irresponsable adelantar juicios”

    Gobierno destaca baja de hechos de violencia y se reúne para coordinar el mando unificado para la Macrozona Sur

    Carabineros concreta la detención de 184 prófugos en despliegue a nivel nacional

    Serbia: polémica por anuncio de funerales de Estado para el criminal de guerra Ratko Mladic

    El diseño de La Moneda para el 4-S

    Lo más leído

    1.
    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    2.
    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    3.
    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    4.
    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    5.
    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Pavez ante detención de dos carabineros por homicidio de rapero Vegetal: “Sería irresponsable adelantar juicios”
    Chile

    Pavez ante detención de dos carabineros por homicidio de rapero Vegetal: “Sería irresponsable adelantar juicios”

    Gobierno destaca baja de hechos de violencia y se reúne para coordinar el mando unificado para la Macrozona Sur

    Carabineros concreta la detención de 184 prófugos en despliegue a nivel nacional

    Naviera del grupo Luksic empeora sus resultados, pero espera un mejor desempeño para el resto de 2026
    Negocios

    Naviera del grupo Luksic empeora sus resultados, pero espera un mejor desempeño para el resto de 2026

    David Bravo dice que lo peor del dato de desempleo es que abarca el mes junio, justo cuando la economía empezó a crecer

    Ministro Quiroz: “No hay ninguna necesidad de bajar la tasa de interés para reactivar la economía”

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City
    Tendencias

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Soy cirujano plástico y esto es lo que debes saber antes de tomar la decisión de operarte

    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa
    El Deportivo

    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

    La reflexión de Fernando Gago tras los gestos obscenos de Javier Correa: “El futbolista no puede ser un ejemplo, porque se equivoca muchísimo”

    El optimismo de la Roja cestera pese a la caída ante Estados Unidos: “Tuvimos momentos de igual a igual; no nos achicamos”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura
    Cultura y entretención

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Serbia: polémica por anuncio de funerales de Estado para el criminal de guerra Ratko Mladic
    Mundo

    Serbia: polémica por anuncio de funerales de Estado para el criminal de guerra Ratko Mladic

    Entre la pesca y el euro, Islandia vota si retomar negociaciones para entrar a la UE

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular