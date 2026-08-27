La evolución de las tareas digitales para el día a día exige componentes capaces de seguir el ritmo a requerimientos cada vez más pesados. En este escenario tecnológico, donde una nueva generación de computadoras impulsadas por inteligencia artificial requiere almacenamiento en unidades de estado sólido (SSD) veloces como un estándar técnico indispensable, la marca Sandisk acaba de anunciar el desembarco en Chile de su nueva identidad para discos internos.

Bautizada como SANDISK Optimus, esta familia de productos llega al país enfocada en entregar rendimiento y confiabilidad a distintos perfiles de usuarios.

El catálogo recién estrenado se divide en tres categorías principales que buscan simplificar la elección del consumidor al momento de armar o actualizar un equipo, ya sea un computador de escritorio tradicional o una máquina para tareas pesadas.

Los primeros modelos en pisar suelo chileno incluyen el SSD SANDISK Optimus 5100, en capacidades de 500 GB y 1 TB. A estos se suman el SSD SANDISK Optimus GX 7100, también de 500 GB y 1 TB, junto a la variante GX 7100M de 1 TB.

Para los usuarios que buscan el tope de línea, el portafolio incorpora los modelos SANDISK Optimus GX PRO 850X de 2 TB y el GX PRO 8100, disponibles con o sin disipador térmico en tamaños de 1 TB y 2 TB.

Daniel Sanclemente, Sales Manager de Sandisk Chile, explica que el arribo de estos productos responde al momento actual de la industria local y al protagonismo del contenido digital.

“A medida que las cargas de trabajo digitales continúan evolucionando, los clientes necesitan soluciones que ofrezcan tanto rendimiento como confiabilidad”, señala el ejecutivo.

Según Sanclemente, la marca organiza el portafolio de SSD internos en función de cómo los usuarios los utilizan en la práctica, “ya sea para crear contenido, jugar o construir una PC con IA”.

Tres niveles de velocidad y rendimiento

Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

Para ordenar de forma intuitiva su oferta en las vitrinas, la compañía estructuró la familia SANDISK Optimus en tres peldaños definidos por su capacidad de procesamiento de datos.

En la entrada de esta nueva etapa se encuentra la línea estándar SANDISK Optimus. Está pensada directamente para creadores de contenido que exigen una experiencia informática fluida y rápida en sus tareas de edición.

Estas unidades ofrecen velocidades de lectura de hasta 6.600 MB/s y de escritura de hasta 5.600 MB/s.

Un escalón más arriba se ubica la serie SANDISK Optimus GX. Su foco principal son los jugadores que demandan tiempos de carga breves, mayor capacidad de almacenamiento y una alta eficiencia energética para sus sesiones de juego.

En este caso, el hardware alcanza velocidades de lectura que trepan a los 7.250 MB/s y escrituras de hasta 6.900 MB/s.

Finalmente, en lo más alto del catálogo de la marca, aparece la línea insignia SANDISK Optimus GX PRO. Este segmento representa el máximo nivel de rendimiento y está construido a medida para desarrolladores, profesionales creativos y usuarios que arman estaciones de trabajo de alta gama o equipos especializados en IA.

Las cifras de este modelo marcan la diferencia con una velocidad de lectura que llega a los 14.900 MB/s y de escritura de 14.000 MB/s.

La nueva gama de almacenamiento interno de Sandisk ya inició su distribución en el mercado nacional y se encuentra disponible a través de comercios como Casa Royal, Winpy, Mercado Libre, PC Factory y PC Express.