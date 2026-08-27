Caso Ojeda: EE.UU. y Colombia cursan las extradiciones del Turko y Gocho del Tren de Aragua y llegan a Chile este viernes

Un complejo operativo de seguridad será el que se realizará este viernes en el Aeropuerto de Santiago ante la llegada a Chile de dos integrantes del Tren de Aragua imputados por el caso por el secuestro y homicidio del militar venezolano disidente Ronald Ojeda.

Se trata de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, detenido en Colombia en febrero de 2025 y Adrián Rafael Gámez Finol o Rafal Enrique Gámez Salas, alias el Turko, detenido semanas antes, el 30 de diciembre de 2024, en Houston, Texas, Estados Unidos.

Antes del mediodía de este viernes, ambos, el Turko y Gocho, deberían estar en territorio nacional, luego que los países en que permanecían detenidos dieran curso a las extradiciones solicitadas.

Su traslado, que se materializó en un vuelo Hércules, se coordinó en un vuelo desde Estados Unidos que haría escala en Colombia.

El Turko lideró Los Piratas, la célula del grupo criminal de origen venezolano que planificó y ejecutó el crimen de Ronald Ojeda.

Por ese rol, el caraqueño también está implicado en la muerte del carabinero Emmanuel Sánchez, uniformado que al intentar frustrar un robo de celulares en Quinta Normal, en abril de 2024, fue baleado por integrantes de Los Piratas.

Gocho, en tanto, habría sido uno de los controladores de la toma Santa Marta de Maipú, lugar que fue uno de los centros de operaciones del grupo.

Gocho habría participado directamente en la inhumación del cuerpo de Ojeda en ese caserío, intentando ocultar los restos en un hoyo tapado con cemento.