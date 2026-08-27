Vozinha debuta en Colo Colo. El estreno del arquero pone fin a una espera que se prolongó por 24 días, considerando su llegada a Chile, que se produjo el domingo 2 de agosto y que dejó en claro el nivel de expectativa que producía el arribo del guardameta, quien brilló en el arco de Cabo Verde durante el Mundial, y su ingreso a la cancha del Estadio Nacional, para transformarse en el principal protagonista del duelo entre los albos y Unión Española, por la Copa Chile.

La presencia del africano se notó desde varios minutos antes de que se produjera su estreno. El golero concentró toda la atención desde su llegada, aunque ingresó al sector de vestuarios a paso rápido y sin ofrecer declaraciones. Procuró mantenerse concentrado en todo momento. Ni siquiera las ovaciones que recibía después de cada intervención lo sacaron de ese estado.

Aciertos, errores, aplausos y un blooper: revisión técnica al esperado debut de Vozinha en Colo Colo

Faltaba lo más importante. El guardameta debía responder desde el inicio a las expectativas que su fichaje generó no solo en Chile. Desde que se conoció la concreción de su compromiso con los albos hasta después de su primer partido con la camiseta de la escuadra de Macul, medios de comunicación de todo el planeta han seguido los movimientos del golero que causó sensación en el evento que se disputó en Norteamérica.

La ansiedad por verlo en acción, personificada, sobre todo, en los niños que asistieron hasta el Estadio Nacional, chocaba con las aprensiones de quienes reparaban en una inactividad que llegó a los 54 días. De hecho, una de las primeras disposiciones del cuerpo técnico de Fernando Ortiz fue someterlo a un período de acondicionamiento físico y futbolístico. El caboverdiano no jugaba desde el 3 de julio, cuando fue figura en la caída de su selección frente a Argentina, por los dieciseisavos de final del Mundial. Después, disfrutó de reuniones con estrellas mundiales, producto de su nuevo estatus de celebridad y visitó su país.

Vozinha, en una de las atajadas que realizó en su estreno en Colo Colo (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La evaluación

Había que ver si estaba en el nivel que mostró en Norteamérica. Hay un dato objetivo: por quinta vez en los seis estrenos que ha protagonizado, entregó su portería en blanco. En términos inherentes exclusivamente a su primera actuación con los albos, el recuento arroja cuatro atajadas (la más aplaudida, en los 78′, ante un cabezazo de José Manuel Aja), aunque cometió errores en algunos intentos de distribuir el balón con los pies, una de las facetas por las que llamó la atención en el Mundial, aunque, previamente, en un amistoso ante Chile había cometido un llamativo blooper en ese acápite.

Ortiz aprobó el debut. “Josimar lo ha hecho correctamente”, sentenció, manteniendo el afán de llamarlo por su nombre original. “Luego analizaré un poco mejor. No tuvo tanta exigencia como quizás nos hubiese gustado, pero estuvo a la altura de sus compañeros y su posibilidad de estar en el arco de Colo Colo. Eso es lo único que puedo llegar a decir”, resumió.

Marcelo Ramírez, histórico guardameta albo, se suma a la positiva evaluación del Tano. “Me dejó una buena sensación. Por lo que irradiaba: seguridad, tranquilidad, orden. Me gustó mucho su puesta en escena”, dice el Rambo. “Acciones de juego, jugadas para analizar, no hubo muchas, pero en la mayoría de las que intervino lo hizo bien. Ordenó mucho su defensa, era de hablar constantemente. Tuvo un problema con un balón aéreo que intentó tomar con una mano y un enganche que hizo en el área, que se puede atribuir a un exceso de confianza. Y no hay que olvidar que hace mucho que no jugaba”, explica.

Sin embargo, raya inmediatamente el nuevo desafío. “Ahora empieza la competencia entre dos muy buenos arqueros con Gabriel Maureira. Ojalá puedan ir rotando en Copa Chile y la Liga de Primera. Colo Colo tiene dos muy buenos arqueros. Es lo que debe pasar siempre.

El check de Bam Bam

Iván Zamorano también aprobó el estreno. “La gente disfrutó con Vozinha. Estuvo bien. Lo vi durante todo el Mundial y es un arquero interesante. Puede atajar muy bien, sale muy bien, con los pies juega muy bien. Entonces, creo que puede ser un aporte a Colo Colo. A pesar de su edad. Con su experiencia y madurez puede ser un aporte muy importante, sobre todo para los jóvenes de Colo Colo”, sostuvo el exgoleador del Real Madrid, quien asistió al Estadio Nacional para presenciar el choque entre albos e hispanos.

Bam Bam también aborda la disputa por la titularidad en el pórtico entre el africano y Gabriel Maureira. “Maureira se encontró con el arco de forma inesperada y ha respondido a la perfección. Es un chico de mucha proyección, de mucho futuro. Que tenga a Vozinha le va a servir muchísimo. Para la competitividad, para mejorar, para seguir progresando. Es fantástico”, apunta.

Apuntes técnicos

Jorge Martínez, quien hasta hace poco preparó a los arqueros del primer equipo albo, entrega las precisiones técnicas. “Tuve la oportunidad ir al estadio. Por televisión no se puede ver lo que desarrolla cuando está sin el balón o cuando está en campo contrario. Sus movimientos y posturas me llaman profundamente la atención”, sostiene.

“Me parece un arquero muy integral, tanto de anticipación como de de reacción, cuando adopta una posición de alerta inclinando su cuerpo hacia un costado para anticiparse a una acción del rival o de su equipo”, profundiza.

Hay otro elemento. “También pude analizarlo en el otro aspecto, la reacción, que, por lo demás, maneja muy bien. Se ubica y recorre bien el arco, con desplazamientos y movimientos muy rápidos para resolver algún acción del rival, ya sea para salir a achicar con rapidez o reaccionar a un balón. Tiene muy buenos reflejos”, resalta.

“Es un arquero inteligente. Eso lo hace ser diferente. Maneja muy bien la fase defensiva. Siempre está bien ubicado en su arco. Y en la ofensiva siempre se muestra atento y pensante para generar espacios en busca del hombre libre y salidas rápidas claras para generar asistencias y llegadas al arco rival”, destaca.