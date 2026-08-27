¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk

La actriz Natalie Portman está en el centro de la conversación, y no precisamente a causa de las filmaciones o el lanzamiento de un nuevo proyecto audiovisual. El nombre de la ganadora del Oscar se ha tomado los titulares debido al supuesto parecido entre su vida y la protagonista de Life of M, la nueva novela de la autora canadiense Rachel Cusk.

La idea tomó fuerza en la antesala a la publicación del libro, este 25 de agosto, y se ha acentuado tras su llegada al mercado.

Stephanie Branchu

Editado a través de Faber (Reino Unido) y Macmillan Publishers (Estados Unidos), se trata de “una novela irresistible sobre la fama, el poder, la belleza y la verdad”. Su protagonista es M, una artista dedicada a la actuación desde niña y, por lo tanto, expuesta a las luces durante toda su vida. Desconfiada, hoy evita el escrutinio y cuida los detalles de su vida privada con absoluto recelo. Su caso es narrado a través de la perspectiva de un escritor que desea contar su historia y que despierta su incomodidad.

Aunque el libro se enfoca particularmente en el conflicto interno del personaje principal, existen varias similitudes entre la actriz real y la actriz ficticia: ambas comenzaron a trabajar desde pequeñas y actuaron en un filme que “puso fin a su infancia de inmediato” (El perfecto asesino, de Luc Besson), y en la actualidad viven en Francia. Y no es ningún misterio que Portman es una celebridad que evita exponer públicamente los pormenores de su vida íntima.

Quizás el factor que ha causado que las comparaciones se multipliquen es que M protagonizó “una película sobre una joven elegida para protagonizar un ballet”. La estrella ganó el Oscar a Mejor actriz por su rol central en El cisne negro (2010), la cinta sobre el perturbador viaje de la bailarina Nina Sayers.

Foto: Siemon Scamell-Katz

Otro dato ha resultado de interés en medio de la controversia: la actriz seleccionó a Parade, la novela más reciente de la canadiense, para su club de lectura. Y ambas –aparentemente– han compartido personalmente en más de una ocasión.

El círculo de Portman fustigó los paralelismos. De acuerdo con The Daily Mail, la intérprete “está lejos de ser una diva; es una tranquila ratona de biblioteca… Esto es una grave violación de su código. Cree que los lazos entre mujeres deben cultivarse, no manipularse con fines comerciales”.

Entrevistada por The New York Times, la autora de A contraluz, Tránsito y Prestigio evitó aclarar si conversó sobre su trabajo literario con la actriz y declinó referirse a los rumores que apuntan a su descontento.

“Es una obra de ficción, y supongo que explicar cómo se crea algo –porque siempre surge de una mezcla heterogénea de cosas reales, figuras inventadas y material personal– haría que, si intentaras desenredar ese hilo, todo se desmoronaría. El libro se explica y se defiende de forma bastante completa, y es algo que yo creé, por lo que intentar explicarlo me lo estropea un poco”, indicó.

“Es muy estresante pensar que estas cosas sucedan. Están convirtiendo la novela que he creado casi en una especie de juicio o una disputa de hechos”, agregó.

Life of M aún no está disponible en español.