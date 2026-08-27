Kast llama a avanzar en reforma de seguridad: “Tenemos que ponernos de acuerdo en qué legislación queremos”

Santiago, 27 de Agosto de 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast participa de la Cumbre de la Mineria organizada por Sonami en Metropolitan Santiago Diego Martin /Aton Chile

Este jueves el Presidente José Antonio Kast, junto con el ministro de Minería, Daniel Mas, participó de la Cumbre de la Minería de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Allí, además de abordar el tema central del seminario, el Mandatario destinó unos minutos durante su alocución a la seguridad, a propósito de la reforma constitucional que empuja el gobierno en la materia.

“Hoy día tenemos la situación de la seguridad. Yo les aseguro que todos estamos por mejorar la seguridad en Chile, y la seguridad también redonda en que las empresas mineras tengan que gastar menos en hacer zanjas, para que no le roben las maquinarias, en no tener que subir con casi guardia armada para retirar los productos en algunas faenas mineras donde poco”, señaló.

“Bueno, esa es la seguridad que estamos buscando. Si el crimen organizado cambió, son empresas transnacionales que requieren otro tipo de legislación ”, continuó.

“Nos tenemos que poner de acuerdo en qué legislación queremos, pero el objetivo es uno, recuperar la seguridad para nuestra patria. En la megarreforma, la competitividad tributaria, la invariabilidad tributaria para grandes emprendimientos. Bueno, se generó un debate, se aclaró, y ahí está. Eso da certeza, y eso da sostenibilidad a los proyectos”, agregó.

En esa línea, sostuvo: “Hemos mostrado todos, todos los sectores que somos capaces de destrabar aquellas cosas que estaban ahí entrampadas, porque tenemos la voluntad y el liderazgo. Se discutirá qué tipo de liderazgo es, pero lo importante es que las cosas avancen”.