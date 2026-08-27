Pixies regresa a Chile con show en Movistar Arena

Arquitectos indiscutibles del rock alternativo, Pixies regresa a Chile para presentarse el 29 de marzo de 2027 en Movistar Arena, en un esperado encuentro con el público local y después de la celebración de sus 40 años de trayectoria.

Formados en Boston en 1986, Pixies construyó desde sus primeros trabajos un sonido que cambiaría para siempre la música alternativa, combinando guitarras disonantes, melodías pop, cambios radicales de intensidad y la particular propuesta vocal y lírica de Black Francis. Con Surfer Rosa (1988) y Doolittle (1989), la banda alcanzó un lugar fundamental dentro de la música independiente y se convirtió en una influencia decisiva para la generación que definiría el rock de los años 90.

Canciones como “Where Is My Mind?”, “Debaser”, “Here Comes Your Man” y “Monkey Gone to Heaven” son hoy clásicos que atraviesan generaciones. Su influencia alcanzó a bandas como Nirvana y a buena parte del movimiento alternativo que transformó la música durante los 90.

Tras su regreso a los escenarios en 2004, Pixies ha mantenido una intensa actividad en vivo y una producción constante. Sus trabajos más recientes, Doggerel (2022) y The Night the Zombies Came (2024), demuestran que la banda continúa explorando nuevos sonidos sin abandonar la identidad que la convirtió en una de las agrupaciones más influyentes de su generación.

Ahora, a cuatro décadas de su formación, Pixies vuelve a Chile para recorrer su historia y reencontrarse con sus seguidores en un concierto que cruzará sus grandes clásicos con su etapa más reciente.

Venta de entradas

La preventa exclusiva para clientes de BancoEstado comenzará el lunes 31 de agosto a las 10:00 horas, a través de Puntoticket.

La venta general comenzará el martes 1 de septiembre, también a través de Puntoticket.

Pixies

29 de marzo de 2027Movistar Arena

Preventa BancoEstado: lunes 31 de agosto, 10:00 horas

Venta general: martes 1 de septiembre

Tickets: Puntoticket