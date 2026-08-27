SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cuándo y dónde se celebrará Foro Madrid, el encuentro de derecha conservadora en el que participará el Presidente Kast

    El evento coincidirá con el cuarto aniversario del Rechazo al plebiscito constitucional de 2022, “una de las mayores victorias democráticas de las últimas décadas en Iberoamérica”, señalan en el sitio web de la instancia.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Pablo Vásquez R.

    Los próximos jueves 3 y viernes 4 de septiembre se llevará a cabo en Santiago la quinta edición regional de la cumbre internacional que reúne a la derecha conservadora iberoamericana, denominada Foro Madrid, en la que participará el Presidente José Antonio Kast.

    El evento, organizado por el partido político español Vox y la Fundación Disenso —el think tank de la colectividad que preside el diputado español Santiago Abascal—, se celebrará en Casa Piedra de San Carlos de Apoquindo bajo el lema: “Una nueva era para Iberoamérica”.

    Y es que según explican en la página web del foro, “un año después, la realidad política de la región confirma el cambio de tendencia que se inició con la victoria de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en Estados Unidos: Las fuerzas patriotas se han impuesto en distintas citas electorales en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y Perú”.

    Por ese precedente, escogieron a Chile como sede para su quinto encuentro. “Foro Madrid ha elegido a Chile como sede de su V Encuentro Regional por su profundo significado político para el presente y el futuro de Iberoamérica. La elección del Presidente José Antonio Kast, uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid, inaugura una nueva etapa para Chile que constituye una referencia para todas aquellas fuerzas políticas que aspiran a recuperar la seguridad, la prosperidad, la libertad y el sentido común en sus naciones”, se puede leer en el sitio de internet.

    Asimismo, el evento coincidirá con el cuarto aniversario del Rechazo al plebiscito constitucional de 2022, “una de las mayores victorias democráticas de las últimas décadas en Iberoamérica”, de acuerdo señalan en la misma página.

    La división en la derecha

    Eso sí, no todo es felicidad. En el mismo sector del Presidente Kast se han levantado reparos por su participación, pues, apuntan, a que se trata de un encuentro “ideológico”. Además, se da en un escenario en que las tensiones entre los partidos de gobierno -Chile Vamos y republicanos- no están del todo disueltas, y en que la reforma de seguridad del Ejecutivo ha sido cuestionada y tachada como “autoritaria e iliberal”.

    Es por eso que desde Presidencia han tenido que salir a defender la participación del mandatario en el evento. “El Presidente es un líder político”, señaló por ejemplo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

    También habló la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, quien señaló que “el Presidente Kast es uno de los fundadores del Foro de Madrid. Ha participado en muchas ocasiones, por lo que también tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo. Lo importante es que luego podamos escuchar, en caso de que él participe, sus palabras y el mensaje que tiene que darle a los chilenos, que yo creo que todos coincidiremos con él”.

    Como sea, sí hay otras autoridades que serán parte de la actividad. Figuras como los parlamentarios Benjamín Moreno (republicano), Cristián Araya (republicano), Francisco Orrego (RN) y Ricardo Neumann (UDI), están confirmados para integrar un panel.

    Entre los más de 20 ponentes también figuran el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano; el diputado y director de la Oficina Económica de VOX, José María Figaredo; el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro; y la asambleísta nacional por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) de Ecuador, Diana Jácome.

    El de Santiago es el V Encuentro Regional de Foro Madrid, luego de las ediciones realizadas Bogotá (2022), Lima (2023), Río de La Plata (2024) y Asunción (2025). Y tiene cuatro ejes temáticos:

    1.- Democracia y Libertad: análisis de las amenazas y coordinación de una respuesta para recuperar los derechos y libertades ahí donde fueron arrebatados.

    2.- Economía y Prosperidad: articulación de acciones y políticas económicas para derrotar al proyecto socialista que empobrece las naciones.

    3.- Seguridad y Estado de Derecho: estrategias para combatir la inseguridad causada por las redes internacionales de crimen organizado y narcotráfico.

    4.- Defensa de Occidente: reconquista de los valores y principios occidentales que definen la civilización que nos une.

    Más sobre:Foro MadridJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El diseño de La Moneda para el 4-S

    May Chomali toma el micrófono y llega a Spotify: ministra debuta como conductora de un podcast de salud

    Ojos de la llave: las críticas de Dávalos Bachelet contra Kast Adriasola y la sorpresa del Presidente a Ossandón

    La Moneda pone fichas en Comisión de Constitución del Senado para encauzar agenda de seguridad

    Iba a ser una entrega por Uber Eats: los detalles del crimen del carabinero baleado en Renca que investiga la Fiscalía

    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    Lo más leído

    1.
    Presidente de Vox, Santiago Abascal, no asistirá al Foro Madrid por comparecencia de Pedro Sánchez sobre situación en Ceuta

    Presidente de Vox, Santiago Abascal, no asistirá al Foro Madrid por comparecencia de Pedro Sánchez sobre situación en Ceuta

    2.
    Sheinbaum ahora deja en suspenso cita con Bachelet por carrera a la ONU: “No estoy segura si la voy a poder recibir”

    Sheinbaum ahora deja en suspenso cita con Bachelet por carrera a la ONU: “No estoy segura si la voy a poder recibir”

    3.
    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso a equipos incautados

    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso a equipos incautados

    4.
    Delpiano llama a insistir en derogación de decreto argentino que declara cogestión del Estrecho de Magallanes: “Hay que ir por él”

    Delpiano llama a insistir en derogación de decreto argentino que declara cogestión del Estrecho de Magallanes: “Hay que ir por él”

    5.
    Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

    Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

    6.
    Bettina Horst, presidenta de Comisión Nueva Arquitectura del Estado: “Es un error plantearlo como amenaza para los funcionarios”

    Bettina Horst, presidenta de Comisión Nueva Arquitectura del Estado: “Es un error plantearlo como amenaza para los funcionarios”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    El diseño de La Moneda para el 4-S
    Chile

    El diseño de La Moneda para el 4-S

    La Moneda pone fichas en Comisión de Constitución del Senado para encauzar agenda de seguridad

    Iba a ser una entrega por Uber Eats: los detalles del crimen del carabinero baleado en Renca que investiga la Fiscalía

    David Bravo dice que lo peor del dato de desempleo es que abarca el mes junio, justo cuando la economía empezó a crecer
    Negocios

    David Bravo dice que lo peor del dato de desempleo es que abarca el mes junio, justo cuando la economía empezó a crecer

    Ministro Quiroz: “No hay ninguna necesidad de bajar la tasa de interés para reactivar la economía”

    Fed de EEUU. aprueba reorganización de estructura societaria de BCI

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City
    Tendencias

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Soy cirujano plástico y esto es lo que debes saber antes de tomar la decisión de operarte

    La reflexión de Fernando Gago tras los gestos obscenos de Javier Correa: “El futbolista no puede ser un ejemplo, porque se equivoca muchísimo”
    El Deportivo

    La reflexión de Fernando Gago tras los gestos obscenos de Javier Correa: “El futbolista no puede ser un ejemplo, porque se equivoca muchísimo”

    El optimismo de la Roja cestera pese a la caída ante Estados Unidos: “Tuvimos momentos de igual a igual; no nos achicamos”

    Los motivos detrás del viaje exprés de Vozinha a Mendoza tras su debut en Colo Colo

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura
    Cultura y entretención

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    El Kremlin afirma que las negociaciones con Ucrania están paradas: “No hay ideas nuevas”

    El complejo escenario en que asume Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular