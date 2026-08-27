Cuándo y dónde se celebrará Foro Madrid, el encuentro de derecha conservadora en el que participará el Presidente Kast

Los próximos jueves 3 y viernes 4 de septiembre se llevará a cabo en Santiago la quinta edición regional de la cumbre internacional que reúne a la derecha conservadora iberoamericana, denominada Foro Madrid, en la que participará el Presidente José Antonio Kast.

El evento, organizado por el partido político español Vox y la Fundación Disenso —el think tank de la colectividad que preside el diputado español Santiago Abascal—, se celebrará en Casa Piedra de San Carlos de Apoquindo bajo el lema: “Una nueva era para Iberoamérica”.

Y es que según explican en la página web del foro, “un año después, la realidad política de la región confirma el cambio de tendencia que se inició con la victoria de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en Estados Unidos: Las fuerzas patriotas se han impuesto en distintas citas electorales en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y Perú”.

Por ese precedente, escogieron a Chile como sede para su quinto encuentro. “Foro Madrid ha elegido a Chile como sede de su V Encuentro Regional por su profundo significado político para el presente y el futuro de Iberoamérica. La elección del Presidente José Antonio Kast, uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid, inaugura una nueva etapa para Chile que constituye una referencia para todas aquellas fuerzas políticas que aspiran a recuperar la seguridad , la prosperidad, la libertad y el sentido común en sus naciones”, se puede leer en el sitio de internet.

Asimismo, el evento coincidirá con el cuarto aniversario del Rechazo al plebiscito constitucional de 2022, “una de las mayores victorias democráticas de las últimas décadas en Iberoamérica”, de acuerdo señalan en la misma página.

La división en la derecha

Eso sí, no todo es felicidad. En el mismo sector del Presidente Kast se han levantado reparos por su participación, pues, apuntan, a que se trata de un encuentro “ideológico”. Además, se da en un escenario en que las tensiones entre los partidos de gobierno -Chile Vamos y republicanos- no están del todo disueltas, y en que la reforma de seguridad del Ejecutivo ha sido cuestionada y tachada como “autoritaria e iliberal”.

Es por eso que desde Presidencia han tenido que salir a defender la participación del mandatario en el evento. “El Presidente es un líder político”, señaló por ejemplo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

También habló la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, quien señaló que “e l Presidente Kast es uno de los fundadores del Foro de Madrid. Ha participado en muchas ocasiones, por lo que también tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo . Lo importante es que luego podamos escuchar, en caso de que él participe, sus palabras y el mensaje que tiene que darle a los chilenos, que yo creo que todos coincidiremos con él”.

Como sea, sí hay otras autoridades que serán parte de la actividad. Figuras como los parlamentarios Benjamín Moreno (republicano), Cristián Araya (republicano), Francisco Orrego (RN) y Ricardo Neumann (UDI), están confirmados para integrar un panel.

Entre los más de 20 ponentes también figuran el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano; el diputado y director de la Oficina Económica de VOX, José María Figaredo; el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro; y la asambleísta nacional por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) de Ecuador, Diana Jácome.

El de Santiago es el V Encuentro Regional de Foro Madrid, luego de las ediciones realizadas Bogotá (2022), Lima (2023), Río de La Plata (2024) y Asunción (2025). Y tiene cuatro ejes temáticos:

1.- Democracia y Libertad: análisis de las amenazas y coordinación de una respuesta para recuperar los derechos y libertades ahí donde fueron arrebatados.

2.- Economía y Prosperidad: articulación de acciones y políticas económicas para derrotar al proyecto socialista que empobrece las naciones.

3.- Seguridad y Estado de Derecho: estrategias para combatir la inseguridad causada por las redes internacionales de crimen organizado y narcotráfico.

4.- Defensa de Occidente: reconquista de los valores y principios occidentales que definen la civilización que nos une.